Google Pixel : 23 modèles reçoivent Android 17 QPR2 Beta 6.1, les Pixel 11 sont enfin concernés

Google vient de publier Android 17 QPR2 Beta 6.1, et cette fois les Pixel 11 ne sont plus laissés de côté. Les quatre modèles de dernière génération peuvent enfin rejoindre cette branche d’Android 17, quelques jours seulement après avoir été absents de la Beta 6.

La mise à jour concerne désormais 23 appareils Pixel, du Pixel 6a jusqu’au Pixel 11 Pro Fold.

Elle apporte également une nouveauté très concrète sur les Pixel 11 Pro : leur système lumineux HiLight peut maintenant réagir lorsqu’un contact favori envoie un message.

Les quatre Pixel 11 rejoignent enfin Android 17 QPR2

Android 17 QPR2 Beta 6 avait été publiée le 24 septembre avec plusieurs correctifs importants, mais toute la gamme Pixel 11 manquait à l’appel.

Google utilise désormais un build spécifique pour ces modèles :

CP41.260831.011

Les quatre appareils concernés sont :

Pixel 11 ;

Pixel 11 Pro ;

Pixel 11 Pro XL ;

Pixel 11 Pro Fold.

Les autres Pixel compatibles utilisent de leur côté le build CP41.260831.007.A3.

Cette différence confirme surtout que la dernière génération nécessitait une branche logicielle légèrement distincte.

Le retrait temporaire avait d’ailleurs déjà attiré l’attention lors de l’absence des Pixel 11 de la précédente bêta Android 17.

Cinq jours plus tard, Google a donc corrigé cette situation.

23 appareils Pixel sont désormais compatibles

La liste est maintenant particulièrement large.

Génération Modèles compatibles Pixel 6 Pixel 6a Pixel 7 Pixel 7, 7 Pro, 7a Pixel Fold / Tablet Pixel Fold, Pixel Tablet Pixel 8 Pixel 8, 8 Pro, 8a Pixel 9 Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a Pixel 10 Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a Pixel 11 Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL, 11 Pro Fold

Cela représente donc 23 appareils Pixel actuellement éligibles à Android 17 QPR2 Beta 6.1.

Il faut cependant garder un point en tête : cette version reste destinée aux utilisateurs inscrits au programme bêta Android. Il ne s’agit pas d’une mise à jour stable distribuée automatiquement à tous les propriétaires de Pixel.

HiLight peut maintenant signaler les messages importants

La nouveauté la plus visible concerne les Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold.

Ces modèles utilisent HiLight, un système lumineux placé à l’arrière du téléphone et capable de fournir certaines informations sans avoir besoin d’allumer l’écran.

Android 17 QPR2 Beta 6.1 ajoute désormais une option baptisée :

Messages from favorites

Une fois activée, HiLight peut s’allumer lorsqu’un contact enregistré parmi les favoris envoie un message.

Le réglage se trouve dans :

Paramètres > Système > HiLight

Ce fonctionnement permet de distinguer visuellement un message important d’une notification classique, sans sortir immédiatement le téléphone de sa poche ou consulter l’écran.

Toutes les nouveautés HiLight ne sont pas encore actives

Des éléments apparus dans le code d’Android avaient également suggéré l’arrivée de nouvelles couleurs pour HiLight.

Elles ne semblent toutefois pas encore disponibles dans cette Beta 6.1.

Google active donc pour l’instant le support des messages provenant des contacts favoris, mais conserve encore certaines options pour de futures versions.

Cela montre aussi que HiLight continue d’évoluer par étapes plutôt que d’être figé depuis le lancement du Pixel 11.

Le Pixel 11 Pro Fold a encore une petite limite

Un problème connu touche actuellement le Pixel 11 Pro Fold.

Après l’installation de la mise à jour, certains utilisateurs peuvent être obligés de réenregistrer leur visage pour Face Unlock.

Le problème ne semble pas concerner de la même manière les trois autres Pixel 11.

Ce n’est pas bloquant, mais c’est le genre de détail qu’il vaut mieux connaître avant d’installer une bêta sur son smartphone principal.

Une mise à jour qui arrive dans une période encore instable pour le Pixel 11

Le logiciel de la gamme Pixel 11 continue visiblement d’être ajusté après son lancement.

Certains utilisateurs ont déjà rencontré des problèmes de redémarrage, de connexion ou de stabilité, tandis que la dernière génération a parfois été traitée différemment des anciens Pixel au niveau des correctifs.

Le cas le plus parlant reste celui du Pixel 11 privé temporairement d’un correctif de sécurité important.

Il ne faut pas pour autant relier automatiquement tous ces problèmes entre eux.

Mais le fait que Google utilise encore des builds spécifiques pour les Pixel 11 montre que la dernière génération bénéficie d’un suivi logiciel distinct, avec ses propres ajustements.

En bref

Android 17 QPR2 Beta 6.1 apporte plusieurs changements concrets :

les Pixel 11 rejoignent enfin QPR2 Beta 6 ;

quatre nouveaux modèles sont ajoutés ;

23 appareils Pixel sont désormais compatibles ;

sont désormais compatibles ; les Pixel 11 utilisent le build CP41.260831.011 ;

; HiLight peut signaler les messages des contacts favoris sur les Pixel 11 Pro ;

le Pixel 11 Pro Fold peut nécessiter une nouvelle configuration de Face Unlock ;

la mise à jour reste une bêta, pas une version stable.

Faut-il installer cette bêta sur un Pixel 11 ?

Pour un utilisateur qui veut avant tout de la stabilité, il n’y a aucune urgence.

Android 17 QPR2 Beta 6.1 reste une version de test, avec encore quelques comportements spécifiques selon les modèles.

En revanche, pour ceux qui participent déjà au programme bêta, la situation est désormais beaucoup plus claire : les quatre Pixel 11 ont enfin rejoint la même branche QPR2 que les générations précédentes.

Cinq jours après leur exclusion de la Beta 6, Google remet donc la gamme Pixel 11 dans le rythme des prochaines évolutions d’Android 17.