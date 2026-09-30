Honor frappe fort avec sa MagicPad 4 : 165 Hz, Snapdragon 8s Gen 4 et 10 100 mAh

Honor continue de muscler son catalogue de tablettes avec le MagicPad 4 12.1, un modèle qui cherche surtout à proposer des caractéristiques haut de gamme sans passer par un écran OLED très coûteux.

La tablette combine un écran LCD de 12,1 pouces à 165 Hz, un Snapdragon 8s Gen 4, une batterie de 10 100 mAh et un véritable mode PC avec fenêtres.

Le tout démarre en Chine autour de 360 € dans le cadre des tarifs subventionnés annoncés au lancement.

À ce niveau de prix, la fiche technique devient particulièrement intéressante.

Un écran 12,1 pouces à 165 Hz

L’élément le plus inhabituel du MagicPad 4 reste son écran.

Honor utilise une dalle LCD de 12,1 pouces affichant une définition de 3000 x 1872 pixels, pour une densité annoncée de 292 pixels par pouce.

Mais c’est surtout sa fréquence maximale de 165 Hz qui le distingue.

Écran Honor MagicPad 4 Taille 12,1 pouces Technologie LCD Définition 3000 x 1872 pixels Densité 292 ppp Rafraîchissement maximal 165 Hz Luminosité maximale 700 nits Couleurs DCI-P3

Cette fréquence élevée doit rendre les animations plus fluides, mais elle peut surtout avoir un intérêt avec le stylet pour l’écriture et le dessin.

Honor fait donc un choix assez clair : conserver un LCD plutôt que passer à l’OLED, mais proposer en échange une fréquence de rafraîchissement particulièrement élevée.

La stratégie permet aussi de maintenir un tarif beaucoup plus bas que celui des tablettes premium équipées de grandes dalles OLED.

Snapdragon 8s Gen 4 et jusqu’à de vraies performances haut de gamme

À l’intérieur, Honor ne se contente pas d’une puce d’entrée ou de milieu de gamme classique.

Le MagicPad 4 utilise le Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm, avec un cœur principal atteignant 3,2 GHz.

La puce comprend :

1 cœur principal jusqu’à 3,2 GHz ;

3 cœurs jusqu’à 3,0 GHz ;

2 cœurs jusqu’à 2,8 GHz ;

2 cœurs jusqu’à 2,0 GHz.

Cette configuration positionne la tablette davantage comme une machine destinée au multitâche, aux jeux et à la productivité que comme un simple appareil pour regarder des vidéos.

Honor accompagne d’ailleurs cette puissance d’un mode PC accessible en un clic.

Un mode PC avec fenêtres pour remplacer partiellement un ordinateur

C’est probablement la fonction la plus intéressante pour ceux qui veulent réellement travailler avec la tablette.

Le MagicPad 4 peut transformer son interface Android classique en un environnement plus proche d’un bureau, avec applications affichées dans des fenêtres et multitâche amélioré.

Le fonctionnement peut être associé au Split Smart Keyboard, proposé en option, ainsi qu’au stylet Magic-Pencil 4s.

Cela permet par exemple de garder un navigateur ouvert à côté d’un document ou de notes, plutôt que d’utiliser uniquement un affichage plein écran classique.

Le mode écran partagé reste également disponible.

Pour une tablette Android autour de 360 €, cette orientation productivité constitue un argument beaucoup plus concret que de simples fonctions IA ajoutées au système.

Une énorme batterie de 10 100 mAh dans seulement 6,29 mm

Honor réussit également à intégrer une batterie de 10 100 mAh dans un châssis de seulement 6,29 mm d’épaisseur.

La tablette pèse 537 grammes.

Caractéristique Valeur Batterie 10 100 mAh Recharge 66 W Épaisseur 6,29 mm Poids 537 g Dimensions 277,07 x 179,28 x 6,29 mm

La recharge rapide atteint 66 W, ce qui devrait éviter des temps d’attente trop importants malgré la capacité élevée de la batterie.

C’est également un domaine où le MagicPad 4 se démarque clairement de nombreuses tablettes plus abordables, qui restent souvent limitées à des puissances de recharge beaucoup plus faibles.

MagicOS 10 et Android 16 dès le lancement

Le MagicPad 4 est livré directement avec MagicOS 10 basé sur Android 16.

Honor ajoute ses fonctions habituelles liées à l’assistant YOYO, au multitâche et aux échanges entre appareils.

La partie photo reste plus classique :

Caméra Définition Arrière 13 MP Avant 8 MP

La caméra principale dispose d’un autofocus et d’une ouverture f/2.0.

Pour une tablette de cette taille, ces capteurs semblent surtout destinés à la numérisation de documents et aux appels vidéo plutôt qu’à remplacer un smartphone.

En bref

écran LCD 12,1 pouces 165 Hz ;

; définition 3000 x 1872 pixels ;

Snapdragon 8s Gen 4 ;

batterie 10 100 mAh ;

; recharge 66 W ;

; épaisseur de 6,29 mm ;

poids de 537 g ;

MagicOS 10 sous Android 16 ;

mode PC avec fenêtres ;

Magic-Pencil 4s et clavier en option ;

prix de départ autour de 360 € en Chine.

Le prix est probablement son meilleur argument

Le MagicPad 4 est commercialisé en Chine en coloris Energetic Orange et Starry Gray.

Avec les aides locales appliquées au lancement, le prix de départ tourne autour de 360 €.

À ce tarif, Honor propose surtout une combinaison assez rare : grand écran 165 Hz, batterie dépassant les 10 000 mAh, puce Snapdragon 8s Gen 4 et interface capable de fonctionner en mode bureau.

Le principal point d’interrogation reste désormais l’Europe.

Honor n’a pas encore annoncé de date de lancement ni de prix officiel en France. Et comme souvent avec les produits d’abord lancés en Chine, le tarif européen pourrait être sensiblement différent.

Mais si Honor conserve une partie de cet avantage tarifaire, le MagicPad 4 pourrait devenir une alternative particulièrement intéressante aux tablettes Android premium beaucoup plus chères.