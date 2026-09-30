iPhone 18 Pro : Final Cut Camera exploite enfin son ouverture variable et renforce le montage après tournage

Apple transforme progressivement l’iPhone 18 Pro en véritable outil de production vidéo. Une nouvelle version de Final Cut Camera permet désormais d’exploiter directement son ouverture variable, avec des réglages que l’on associe davantage à une caméra dédiée qu’à un smartphone.

Le changement ne concerne d’ailleurs pas seulement le tournage. Les vidéos enregistrées sur l’iPhone 18 Pro peuvent ensuite conserver davantage de souplesse dans Final Cut Pro, notamment pour modifier la mise au point et la profondeur de champ après la prise de vue.

Apple rapproche ainsi un peu plus l’iPhone, le Mac et ses outils professionnels de montage.

Final Cut Camera prend le contrôle de l’ouverture de l’iPhone 18 Pro

La principale nouveauté concerne la caméra principale Fusion 48 MP de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max. Apple a introduit cette année une véritable ouverture variable, capable de modifier physiquement la quantité de lumière qui atteint le capteur ainsi que la profondeur de champ.

Final Cut Camera 2.4 permet maintenant d’en prendre directement le contrôle.

L’utilisateur peut notamment ajuster précisément l’ouverture et choisir entre plusieurs modes de fonctionnement : priorité à l’ouverture, priorité à la vitesse d’obturation ou réglages entièrement manuels. La plage d’ouverture disponible s’étend de f/1,48 à f/4, selon les informations détaillées lors du déploiement de cette mise à jour.

Cela donne beaucoup plus de latitude pendant un tournage.

Une grande ouverture peut par exemple être utilisée pour isoler davantage un sujet ou récupérer plus de lumière dans une scène sombre, tandis qu’une ouverture plus petite permet d’augmenter la zone de netteté.

En bref

Final Cut Camera exploite désormais l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro ;

l’ouverture peut être réglée manuellement ;

des modes priorité ouverture et priorité vitesse sont disponibles ;

les réglages ISO, balance des blancs et vitesse restent directement accessibles ;

les effets cinématiques peuvent être retravaillés après le tournage ;

ProRes et Apple Log sont également concernés.

Apple revoit aussi complètement l’interface de Final Cut Camera

Apple ne s’est pas contenté d’ajouter le contrôle de l’ouverture.

La nouvelle interface de Final Cut Camera donne plus rapidement accès aux paramètres utilisés pendant une production, notamment l’angle d’obturation, l’ISO et la balance des blancs. Des outils de monitoring plus avancés font également leur apparition.

Le vidéaste peut ainsi afficher de fausses couleurs pour contrôler l’exposition, repérer les zones écrêtées ou utiliser un focus peaking dont la sensibilité peut maintenant être ajustée. Un témoin d’enregistrement permet également de vérifier rapidement si la prise est bien en cours.

Un double tap avec deux doigts masque temporairement les contrôles présents dans le viseur.

Ce genre de petit détail paraît anodin, mais il permet de retrouver instantanément une image dégagée lorsqu’on cherche surtout à contrôler le cadrage.

La mise au point peut être modifiée après avoir filmé

L’autre nouveauté particulièrement intéressante arrive au moment du montage.

Final Cut Camera permet désormais d’enregistrer avec les effets du mode Cinématique, y compris avec certaines séquences tournées en ProRes ou Apple Log. Une fois la vidéo importée dans Final Cut Pro, le monteur peut modifier les points de mise au point et la profondeur de champ sans devoir recommencer la prise.

MacRumors souligne que cette intégration constitue l’un des principaux changements de la mise à jour de Final Cut Camera publiée le 29 septembre. Le principe est particulièrement intéressant pour les séquences où plusieurs personnes ou objets se succèdent dans le cadre.

Le choix effectué au moment du tournage n’est donc plus nécessairement définitif.

Sur l’iPhone 18 Pro, Apple permet déjà d’appliquer un effet Cinématique après l’enregistrement de certaines vidéos et d’en ajuster la profondeur de champ. L’écosystème Final Cut pousse désormais cette logique beaucoup plus loin dans un véritable workflow de montage.

L’iPhone devient davantage une caméra intégrée à Final Cut

Cette évolution est probablement plus importante que l’ajout d’un simple nouveau réglage photo.

Apple cherche depuis plusieurs générations à positionner ses modèles Pro comme des caméras capables d’entrer dans une chaîne de production complète. L’arrivée de l’ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro était déjà un changement matériel majeur. Final Cut Camera lui donne maintenant beaucoup plus de sens pour les vidéastes.

Le flux de travail devient assez clair : tournage sur l’iPhone 18 Pro, contrôle manuel dans Final Cut Camera, puis montage et ajustement des effets dans Final Cut Pro sur Mac.

Apple avait déjà renforcé Final Cut Camera quelques mois auparavant avec la sortie HDMI propre, une compatibilité ProRes étendue et la possibilité de désactiver le zoom numérique afin de conserver la résolution optique maximale.

L’iPhone est donc de moins en moins utilisé comme un appareil isolé.

Il devient progressivement une caméra parmi les autres outils d’un environnement de production Apple.

Pixelmator Pro et les autres apps Apple évoluent également

La mise à jour ne se limite toutefois pas à Final Cut.

Pixelmator Pro sur iPad récupère notamment l’outil Select and Mask, jusqu’ici surtout associé à la version Mac. Il permet d’affiner les contours complexes tels que les cheveux ou les poils lorsqu’un sujet doit être détouré.

Keynote, Pages et Numbers reçoivent également de nouveaux thèmes et modèles, tandis que Pages sur Mac ajoute un mode d’affichage destiné à faciliter la lecture et l’écriture. Numbers accueille de nouvelles fonctions statistiques, logiques et trigonométriques.

Freeform progresse de son côté avec des dossiers pour organiser les tableaux, une adaptation automatique au mode sombre et de nouvelles fonctions liées aux outils d’écriture d’Apple Intelligence.

Mais pour les propriétaires d’un iPhone 18 Pro, le changement le plus concret reste clairement du côté de la vidéo.

Avec le contrôle direct de l’ouverture variable et la possibilité de reprendre certains choix de mise au point après le tournage, Apple rapproche encore son smartphone de workflows autrefois réservés à des équipements vidéo beaucoup plus spécialisés.