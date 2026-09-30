Pixel 11 : des propriétaires signalent encore des bugs et des redémarrages en boucle

Le lancement du Pixel 11 continue de s’accompagner de témoignages concernant des problèmes logiciels. Un nouveau retour détaillé fait état d’un appareil bloqué dans une boucle de redémarrage dès sa configuration initiale, avant l’apparition de problèmes de Wi-Fi, de 5G et la nécessité d’effectuer plusieurs réinitialisations.

Il ne faut pas en déduire que tous les Pixel 11 sont concernés.

Le cas est toutefois intéressant car il rejoint un autre problème similaire déjà rencontré sur un Pixel 11 Pro.

Le Pixel 11 redémarrait pendant le transfert des données

Jerry Hildenbrand d’Android Authority explique avoir acheté un Pixel 11 neuf avant de rencontrer les premières difficultés dès la configuration.

Pendant le transfert de ses données, le téléphone se figeait, revenait sur le logo Google, puis relançait la procédure.

C’est ce que l’on appelle une boot loop, ou boucle de démarrage.

Il indique avoir essayé pendant près d’une heure différentes manipulations : redémarrage forcé, nettoyage du cache et modification du processus de configuration. Le smartphone a finalement réussi à atteindre l’écran d’accueil.

Un autre journaliste du même média avait précédemment rencontré un problème de boucle de démarrage avec un Pixel 11 Pro, ce qui permet au minimum d’écarter l’idée d’un cas totalement inédit.

Cela ne permet en revanche pas d’affirmer qu’un défaut généralisé touche toute la gamme.

Wi-Fi connecté, 5G affichée… mais sans Internet

Après avoir passé la configuration initiale, un autre problème est apparu.

Le Pixel 11 n’arrivait pas à maintenir une connexion Wi-Fi stable. Le téléphone passait régulièrement d’une bande Wi-Fi à une autre avant de perdre complètement la connexion.

Le passage aux données mobiles n’a pas réglé la situation.

Selon le témoignage, le Pixel affichait bien une réception 5G complète, mais aucune donnée ne circulait réellement. Appels, téléchargement d’applications et autres opérations de base devenaient donc difficiles à effectuer.

Une première réinitialisation n’a pas suffi.

Ce n’est qu’après une seconde restauration d’usine que le téléphone s’est suffisamment stabilisé pour retrouver un fonctionnement normal.

Google a déjà dû corriger plusieurs problèmes sur les Pixel 11

Cette affaire intervient alors que le lancement logiciel des Pixel 11 n’a pas été totalement tranquille.

Google a déjà distribué une mise à jour surprise destinée à corriger plusieurs bugs sur les Pixel 11 moins d’un mois après leur commercialisation.

Plus récemment, les appareils ont également été temporairement retirés de certaines versions bêta d’Android 17 QPR2.

Ces événements ne prouvent pas qu’ils ont tous la même origine.

Ils montrent en revanche que Google continue encore de stabiliser la partie logicielle de sa nouvelle génération.

Faut-il réinitialiser son Pixel 11 en cas de boot loop ?

Pas immédiatement.

Une restauration d’usine efface les données stockées localement et doit rester une solution de dernier recours. Un redémarrage forcé, une vérification des mises à jour disponibles et les outils de récupération Android sont généralement à essayer auparavant.

Dans le cas rapporté par Android Authority, deux réinitialisations ont été nécessaires.

Il s’agit donc surtout d’un témoignage utile pour les utilisateurs rencontrant exactement les mêmes symptômes, pas d’une méthode officielle recommandée par Google pour tous les Pixel 11.

À ce stade, Google n’a pas annoncé de problème généralisé correspondant précisément à cette succession de boot loops et de pertes de connexion.