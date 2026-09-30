Nintendo Switch 2 : la carte microSD Express officielle de 512 Go arrive demain, mais son prix pique

Les joueurs qui commencent à manquer d’espace sur leur Nintendo Switch 2 vont avoir une nouvelle option officielle. SanDisk commercialise le 1er octobre une microSD Express de 512 Go sous licence Nintendo, soit deux fois la capacité du modèle de 256 Go proposé jusqu’ici.

Le problème se trouve du côté du tarif : la carte est annoncée autour de 163 €. Un prix particulièrement élevé pour ajouter seulement 512 Go de stockage à sa console.

Et contrairement à la première Switch, acheter une vieille microSD moins chère n’est pas une solution.

512 Go et un nouveau design avec la fleur de feu

La nouvelle carte porte le nom de SanDisk microSD Express Card 512GB for Nintendo Switch 2.

GAME Watch confirme son lancement japonais le 1er octobre 2026, avec un prix qui représente environ 163 €. Les premières ventes ont déjà commencé chez certains revendeurs japonais.

SanDisk change également le petit détail visuel permettant de distinguer les deux capacités :

Carte officielle SanDisk Signe distinctif 256 Go logo « M » de Mario 512 Go Fleur de feu

Ce dessin ne change évidemment rien aux performances, mais permet de reconnaître immédiatement le nouveau modèle.

Nintendo référence désormais officiellement cette version 512 Go parmi les cartes compatibles avec la Switch 2.

Une microSD classique ne suffit pas sur Switch 2

C’est le point à connaître avant d’acheter une carte moins chère par erreur.

La Nintendo Switch 2 utilise uniquement des microSD Express pour stocker et lancer les jeux numériques. Une microSD classique utilisée auparavant sur une Switch ou une Switch OLED ne peut donc pas servir de stockage de jeux sur la nouvelle console.

Nintendo explique que la norme Express apporte des vitesses de lecture et d’écriture beaucoup plus élevées, nécessaires au fonctionnement des jeux Switch 2.

Les anciennes cartes peuvent seulement servir dans certains cas à récupérer des captures d’écran ou vidéos provenant d’une première Switch.

La console accepte par ailleurs des microSD Express allant jusqu’à 2 To. Une connexion Internet et une mise à jour du système sont nécessaires lors de la première utilisation d’une nouvelle carte.

En bref

capacité : 512 Go ;

; norme : microSD Express ;

; fabricant : SanDisk ;

licence officielle Nintendo Switch 2 ;

lancement : 1er octobre 2026 au Japon ;

; prix : environ 163 € ;

; motif : Fleur de feu ;

; capacité maximale prise en charge par la Switch 2 : 2 To.

Plus de 160 € pour 512 Go supplémentaires

C’est finalement le point le plus difficile à ignorer.

La Nintendo Switch 2 possède déjà 256 Go de stockage interne, même si une partie est réservée au système. Ajouter cette nouvelle carte permet donc de disposer de 512 Go supplémentaires pour installer davantage de jeux numériques.

Mais à environ 163 €, l’extension représente une dépense importante par rapport au prix de la console elle-même.

Elle revient aussi nettement plus cher que de nombreuses cartes microSD classiques de capacité équivalente. La comparaison reste toutefois imparfaite puisque la Switch 2 exige précisément la norme microSD Express, plus rapide.

La carte officielle Nintendo n’est pas obligatoire

C’est aussi un point important pour éviter de payer plus que nécessaire.

La Switch 2 n’impose pas l’achat d’une carte SanDisk sous licence Nintendo.

D’autres cartes microSD Express peuvent fonctionner avec la console à condition de respecter la norme requise. La présence de Mario ou de la Fleur de feu sur la carte n’apporte pas de fonction supplémentaire.

La nouvelle SanDisk vise donc principalement les joueurs qui veulent un produit officiellement licencié et une capacité supérieure aux 256 Go du premier modèle.

Avant tout achat, il faut surtout vérifier la présence de la mention microSD Express et du logo EX. Une microSD classique, même très rapide et même dotée de 512 Go ou 1 To de stockage, ne permettra pas d’installer les jeux Switch 2.

Avec cette nouvelle carte officielle, Nintendo offre donc davantage d’espace aux joueurs, mais à plus de 160 € les 512 Go, le confort supplémentaire se paie cher.