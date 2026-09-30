Galaxy S27 : Samsung commencerait enfin à augmenter la capacité des batteries

Après plusieurs générations très conservatrices, Samsung semble préparer une évolution plus visible de la batterie sur une partie de la gamme Galaxy S27. Des documents de certification apparus en Chine pointent vers 5 700 mAh pour le Galaxy S27 Ultra et environ 5 200 mAh pour le Galaxy S27 Pro.

Si ces valeurs sont confirmées lors de la présentation officielle, l’Ultra abandonnerait enfin la batterie de 5 000 mAh utilisée depuis plusieurs générations.

Jusqu’à 5 700 mAh sur le Galaxy S27 Ultra

Les informations compilées par Notebookcheck s’appuient sur des enregistrements de certification chinois.

La cellule attribuée au Galaxy S27 Ultra présente une capacité nominale d’environ 5 534 mAh. La capacité typique commercialisée devrait donc avoisiner 5 700 mAh.

Pour le Galaxy S27 Pro, la cellule apparaît à environ 5 087 mAh, soit approximativement 5 200 mAh en capacité typique.

Les informations actuellement disponibles dessinent cette gamme :

Modèle attendu Batterie évoquée Recharge évoquée Galaxy S27 4 300 mAh 25 à 27 W Galaxy S27+ env. 4 900 mAh 45 W Galaxy S27 Pro env. 5 200 mAh 60 W Galaxy S27 Ultra env. 5 700 mAh 60 W

Ces valeurs ne constituent pas encore les caractéristiques commerciales officielles communiquées par Samsung.

Le passage de 5 000 à 5 700 mAh serait surtout important pour l’Ultra

Samsung utilise une batterie de 5 000 mAh sur ses Galaxy S Ultra depuis plusieurs générations.

Un passage à 5 700 mAh représenterait donc une hausse d’environ 14 % de capacité.

Cela ne signifie pas automatiquement 14 % d’autonomie supplémentaire. La consommation du processeur, de l’écran, du modem et les optimisations de One UI compteront tout autant.

Mais contrairement à une simple optimisation logicielle, une batterie plus grande apporte une réserve énergétique supplémentaire mesurable.

C’est particulièrement intéressant cette année puisque Samsung pourrait également modifier plusieurs autres éléments du Galaxy S27 Ultra, notamment ses appareils photo et son processeur.

La recharge évoluerait aussi, mais pas sur tous les modèles

Les premières certifications avaient déjà livré une autre information importante : Samsung préparerait une recharge allant jusqu’à 60 W sur les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra.

Le Galaxy S27 de base resterait beaucoup plus limité.

Menow avait déjà relevé que la certification 3C du Galaxy S27 indiquait une recharge autour de 27 W.

Samsung semble donc créer une différence beaucoup plus nette entre les modèles.

Les acheteurs de l’Ultra pourraient profiter à la fois d’une batterie plus grande et d’une recharge plus rapide, tandis que le modèle standard conserverait une approche beaucoup plus prudente.

Le point à surveiller sera l’épaisseur

Une batterie de 5 700 mAh pose évidemment une question : Samsung va-t-il épaissir le Galaxy S27 Ultra ?

Les technologies utilisant davantage de silicium dans l’anode permettent aujourd’hui d’augmenter la densité énergétique sans faire grossir proportionnellement la batterie. Samsung a déjà commencé à explorer ce type de solution sur d’autres appareils.

Mais aucune confirmation officielle ne permet encore d’affirmer exactement quelle technologie sera utilisée dans le S27 Ultra.

La certification donne surtout une indication solide sur la capacité de la cellule.

Pour les utilisateurs, c’est déjà une évolution importante : Samsung semble enfin prêt à dépasser réellement les 5 000 mAh sur son Ultra, plutôt que de compter uniquement sur l’efficacité du processeur et les optimisations logicielles.