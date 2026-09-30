iPhone Duo : Apple aurait prévu une production étonnamment limitée pour son premier pliable

Apple ne semble pas préparer l’iPhone Duo dans les mêmes volumes qu’un iPhone 18 Pro. Un nouveau rapport provenant de la chaîne d’approvisionnement évoque seulement 6 à 8 millions d’appareils disponibles pour 2026, alors qu’un nouvel iPhone Pro ou Pro Max peut généralement viser plusieurs dizaines de millions d’unités.

La raison ne serait pas uniquement le prix élevé du premier iPhone pliable.

Son assemblage resterait difficile, avec un rendement de production dépassant à peine 60 %.

Seulement 60 % environ des appareils produits passeraient actuellement les contrôles

Selon les informations du média chinois Jiemian reprises par 9to5Mac, le rendement d’assemblage de l’iPhone Duo se situerait actuellement juste au-dessus de 60 %.

Concrètement, le rendement représente la proportion d’appareils fabriqués qui répondent suffisamment aux exigences pour poursuivre le processus de production.

C’est faible pour un produit destiné à être fabriqué à grande échelle.

Les fournisseurs estimeraient qu’il faudrait encore six mois ou davantage avant que la production atteigne un niveau considéré comme mature.

Apple ne souhaiterait cependant pas assouplir ses critères de qualité afin d’augmenter artificiellement les volumes.

Apple viserait 6 à 8 millions d’iPhone Duo en 2026

Le rapport évoque un stock cible de 6 à 8 millions d’unités sur l’année 2026.

À titre de comparaison, 9to5Mac indique qu’un nouveau modèle Pro ou Pro Max peut être produit à hauteur de 20 à 30 millions d’exemplaires.

Le contraste est donc important.

Il faut toutefois remettre ces chiffres dans leur contexte : l’iPhone Duo arrive beaucoup plus tard dans l’année. Les précommandes sont prévues le 16 octobre, avant une disponibilité commerciale le 23 octobre.

Il ne disposera donc que d’un peu plus de deux mois de ventes en 2026.

Menow avait déjà détaillé le positionnement extrêmement haut de gamme de l’iPhone Duo et son tarif français.

Avec un prix démarrant autour de 2 339 € en France, Apple ne cherche de toute façon pas à atteindre immédiatement le même public qu’avec ses iPhone classiques.

Une disponibilité tendue reste possible au lancement

Le rendement de 60 % est probablement l’information la plus importante pour les acheteurs.

Si Apple parvient à atteindre son objectif global de 6 à 8 millions d’appareils mais rencontre des difficultés sur certaines configurations, couleurs ou capacités de stockage, les délais pourraient rapidement varier.

Les premiers acheteurs pourraient donc avoir intérêt à surveiller les délais dès l’ouverture des précommandes.

Un précédent rapport évoquait déjà un risque de disponibilité limitée au lancement.

Cette nouvelle information fournit surtout une explication industrielle : le problème ne serait pas nécessairement une volonté d’organiser artificiellement la rareté, mais la complexité de fabrication d’un appareil très différent des iPhone habituels.

Les prévisions du marché sont même inférieures aux capacités évoquées

Un autre chiffre permet de relativiser ces volumes.

TrendForce estime qu’Apple pourrait expédier environ 5 millions d’iPhone Duo en 2026, soit près d’un quart du marché mondial des smartphones pliables.

Menow avait analysé cette prévision de 25 % du marché mondial des pliables pour Apple dès 2026.

Autrement dit, produire 6 à 8 millions d’appareils ne signifie pas nécessairement qu’Apple prévoit de tous les vendre avant le 31 décembre.

Une partie servira à alimenter les stocks, les différents marchés et le début de l’année 2027.

La vraie question sera donc moins de savoir si Apple peut fabriquer autant d’iPhone Duo qu’un iPhone Pro que de savoir combien d’acheteurs accepteront de payer plus de 2 300 € pour adopter la première génération du pliable Apple.