iPhone Duo : Apple permettra de préparer sa précommande quatre jours avant l’ouverture des ventes

L’iPhone Duo ne pourra être précommandé que le vendredi 16 octobre 2026, mais Apple va permettre aux acheteurs de gagner du temps quatre jours auparavant.

À partir du lundi 12 octobre, il sera possible de sélectionner à l’avance la couleur, le stockage, le moyen de paiement et plusieurs autres paramètres dans l’Apple Store.

En France, cela pourrait être particulièrement utile : les précommandes ouvriront à 14 heures, et les premiers stocks du tout premier iPhone pliable d’Apple pourraient être plus limités que ceux des iPhone classiques.

La préparation commencera le 12 octobre

Apple affiche désormais clairement la date sur sa boutique française :

« Revenez le 12/10 pour préparer votre précommande. »

La véritable commande ne pourra cependant pas être validée avant le 16 octobre à 14 h CEST en France. Les premières livraisons et la commercialisation débuteront le 23 octobre.

Voici donc le calendrier français :

Étape Date Préparation de la commande 12 octobre Ouverture des précommandes 16 octobre à 14 h Premières livraisons / sortie 23 octobre

9to5Mac indique que la préparation devrait permettre de choisir à l’avance la configuration, la couleur, le mode de paiement et les autres options utiles afin de réduire les étapes à effectuer lors de l’ouverture officielle des commandes.

Préparer la commande ne réserve pas un iPhone

C’est une nuance importante.

La fonction Get Ready ne constitue pas une précommande anticipée et ne garantit pas un appareil.

Elle permet seulement de préparer les choix avant l’heure d’ouverture.

Il faudra donc toujours revenir le 16 octobre pour valider réellement l’achat.

L’intérêt est surtout d’éviter de perdre plusieurs minutes à sélectionner la capacité ou à renseigner un paiement pendant que les délais de livraison peuvent évoluer.

De 2 339 à 3 839 euros en France

Les prix français sont désormais affichés directement par Apple :

Stockage Prix 256 Go 2 339 € 512 Go 2 589 € 1 To 3 089 € 2 To 3 839 €

Deux couleurs sont proposées : Blanc stellaire et Ciel nocturne.

Pour ceux qui veulent préparer leur commande dès le 12 octobre, il peut donc être utile de choisir auparavant la capacité nécessaire.

L’écart atteint 1 500 € entre le modèle 256 Go et la version 2 To.

Les stocks pourraient compter davantage que d’habitude

Cette préparation anticipée prend une importance particulière cette année.

Plusieurs informations provenant de la chaîne de production font état d’un volume initial sensiblement inférieur à celui des iPhone Pro classiques. Un rapport récent évoque notamment un rendement d’assemblage légèrement supérieur à 60 %.

Un autre rapport évoquait environ 6 millions d’unités expédiées en 2026, contre plusieurs dizaines de millions pour les iPhone 18 Pro et Pro Max.

Il ne s’agit pas d’une confirmation qu’une rupture aura lieu en France.

Mais les personnes qui veulent absolument recevoir l’appareil dès le 23 octobre auront intérêt à connaître le calendrier.

Menow a déjà détaillé les tarifs français et le coût potentiel particulièrement important d’une réparation de l’iPhone Duo.

Cette fois, la date à retenir est donc le 12 octobre : Apple permettra de préparer l’achat quatre jours avant que le bouton de précommande ne devienne réellement actif.