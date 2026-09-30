One UI 9 : 12 Galaxy Samsung passent maintenant à Android 17, voici les modèles concernés

Le déploiement de One UI 9 vient de franchir sa plus grosse étape depuis son lancement. Au 30 septembre 2026, Samsung ne se limite plus aux Galaxy S26 : 12 smartphones des gammes Galaxy S et Galaxy Z sont désormais entrés dans le déploiement stable d’Android 17.

La situation n’est toutefois pas identique pour tous. Les Galaxy S26 sont maintenant servis dans de nombreux marchés internationaux, dont l’Europe, tandis que les Galaxy S25 et plusieurs pliables de 2025 viennent seulement d’entrer dans leur première vague stable, principalement en Corée du Sud.

Pour un utilisateur français, cette distinction est essentielle avant de chercher la mise à jour pendant des heures.

Les 12 Galaxy désormais concernés par One UI 9 stable

La vague actuelle couvre trois Galaxy S26, cinq Galaxy S25 et quatre smartphones pliables.

Smartphone Statut One UI 9 au 30 septembre Galaxy S26 ✅ Stable, déploiement international Galaxy S26+ ✅ Stable, déploiement international Galaxy S26 Ultra ✅ Stable, déploiement international Galaxy S25 ✅ Stable, première vague Galaxy S25+ ✅ Stable, première vague Galaxy S25 Ultra ✅ Stable, première vague Galaxy S25 Edge ✅ Stable, première vague Galaxy S25 FE ✅ Stable, première vague Galaxy Z Fold 7 ✅ Stable, première vague Galaxy Z Flip 7 ✅ Stable, première vague Galaxy Z Flip 7 FE ✅ Stable, première vague Galaxy Z TriFold ✅ Stable, première vague

Le suivi publié le 29 septembre par 9to5Google confirme que les Galaxy S26 reçoivent désormais One UI 9 dans plusieurs régions du monde, avec des installations relevées en Europe, en Inde, au Canada, aux États-Unis et en Corée du Sud. Le média confirme également l’ouverture des premières vagues stables sur les Galaxy S25 et les pliables de génération Z7.

C’est la première fois que One UI 9 touche simultanément autant de générations et de formats.

Galaxy S26 : c’est cette gamme qui est la plus avancée en Europe

Pour les propriétaires français, les Galaxy S26 sont actuellement les appareils les plus intéressants à surveiller.

Le déploiement européen a commencé le 29 septembre, avec un téléchargement avoisinant 4 Go pour les utilisateurs venant directement de One UI 8.5. Des utilisateurs européens ont déjà confirmé son arrivée sur les S26, S26+ et S26 Ultra.

Menow avait d’ailleurs suivi dès hier l’arrivée effective de One UI 9 sur les Galaxy S26 européens.

Tous les téléphones ne sont néanmoins pas servis au même instant. Samsung continue de déployer ses firmwares selon le pays, l’opérateur et la variante exacte de l’appareil.

Donc, deux Galaxy S26 Ultra achetés dans deux pays différents peuvent ne pas recevoir la notification le même jour.

Galaxy S25 : cinq modèles ont maintenant une version stable

Le changement le plus important de ces dernières 48 heures concerne surtout la génération précédente.

Samsung a commencé à distribuer One UI 9 stable sur :

Galaxy S25 ;

Galaxy S25+ ;

Galaxy S25 Ultra ;

Galaxy S25 Edge ;

Galaxy S25 FE.

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra utilisent notamment le firmware S93xNKSUCDZIF dans la première vague coréenne.

Pour un appareil encore sous One UI 8.5, le téléchargement atteint environ 3,85 Go. Un smartphone qui participait déjà au programme bêta doit télécharger beaucoup moins de données, autour de 535 Mo, puisque l’essentiel d’Android 17 est déjà installé.

Le Galaxy S25 Edge reçoit de son côté un package avoisinant 3,4 Go dans cette première vague.

Ce n’est donc plus une bêta.

Mais cela ne signifie toujours pas qu’un Galaxy S25 français peut forcément télécharger One UI 9 aujourd’hui.

Menow avait déjà détaillé le début du déploiement stable sur les Galaxy S25. La nouveauté maintenant est que cette vague s’intègre dans un déploiement beaucoup plus large qui englobe également les Edge, FE et plusieurs Galaxy Z.

Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 entrent eux aussi dans la phase stable

Samsung vient également de faire basculer ses pliables de génération précédente.

Les appareils concernés sont :

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE et Galaxy Z TriFold.

Le Galaxy Z Fold 7 apparaît dans cette première vague avec le firmware F966NKSUCCZIH. Pour les appareils déjà sous bêta, le passage à la version finale représente environ 535 Mo.

Le Z TriFold constitue un cas intéressant.

Il n’avait pas participé au programme bêta public One UI 9 et passe donc directement de son ancienne version vers la version stable. Le téléchargement observé approche 3,1 Go.

One UI 9 apporte beaucoup plus qu’Android 17

Le numéro Android n’est qu’une partie de la mise à jour.

Samsung a officiellement confirmé plusieurs fonctions qui arrivent avec One UI 9, dont My FanCam, capable de sélectionner une personne dans une vidéo déjà enregistrée puis de la maintenir automatiquement au centre de l’image.

Now Brief devient également personnalisable, tandis que Now Nudge peut analyser le contexte affiché à l’écran et proposer une action appropriée. Par exemple, un message évoquant une adresse peut faire apparaître une suggestion permettant de l’enregistrer ou de l’ouvrir sans quitter la conversation.

Samsung améliore aussi Interpreter, la numérisation des documents et les résumés produits par l’Enregistreur vocal.

En bref

La situation au 30 septembre est donc assez simple :

Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : déploiement stable désormais largement international, y compris en Europe.

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge et S25 FE : version stable lancée, mais diffusion encore très progressive selon les marchés.

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE et Z TriFold : première vague stable également engagée.

Soit 12 smartphones Samsung actuellement concernés par le déploiement stable de One UI 9 en plus des Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 et Z Flip 8 commercialisés directement avec cette génération logicielle.

Votre Galaxy peut être compatible sans recevoir la mise à jour aujourd’hui

C’est probablement le point le plus important à comprendre.

Compatible avec One UI 9 ne signifie pas encore servi par One UI 9.

Les Galaxy S24, S23, Z Fold 6, Z Flip 6 et plusieurs Galaxy A sont également destinés à recevoir Android 17, mais ils ne doivent pas être mélangés avec les douze appareils de la vague stable actuelle.

Certains restent encore dans des programmes bêta ou attendent tout simplement leur tour.

Sur un appareil compatible, la vérification s’effectue depuis :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Il n’est pas nécessaire de réinitialiser le téléphone ou de multiplier les manipulations si rien n’apparaît. Le serveur de Samsung ouvre progressivement le firmware à chaque région et variante.

La vraie vague One UI 9 vient donc seulement de commencer

Samsung avait officiellement lancé One UI 9 le 16 septembre avec les Galaxy S26 après ses débuts sur les nouveaux pliables Fold 8 et Flip 8. Deux semaines plus tard, la situation change nettement : le déploiement stable couvre désormais douze modèles supplémentaires ou actuellement mis à jour, des Galaxy S26 jusqu’au Z TriFold.

Pour les utilisateurs français, les Galaxy S26 restent aujourd’hui les plus avancés.

Les propriétaires de Galaxy S25, S25 Edge, S25 FE, Z Fold 7 ou Z Flip 7 ont toutefois désormais une information beaucoup plus concrète qu’une simple promesse de calendrier : le firmware stable existe et sa distribution a réellement commencé.

La prochaine étape sera son extension généralisée aux marchés européens pour ces modèles, puis l’ouverture de la vague suivante aux Galaxy S24, S23 et aux appareils de milieu de gamme.