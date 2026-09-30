iPhone 18 Pro : GTA 5 et Red Dead Redemption 2 tournent directement sur le téléphone à environ 30 FPS

Faire tourner Red Dead Redemption 2 sur un iPhone sans cloud, sans PC distant et sans version iOS officielle semblait encore improbable il y a peu. Pourtant, un développeur vient de montrer RDR2, GTA 5, Fallout 4 ou encore Dead Space fonctionnant directement sur un iPhone 18 Pro grâce à un projet baptisé Madeira.

Le résultat est encore expérimental, mais il est déjà très concret : Red Dead Redemption 2 tourne autour de 30 FPS dans plusieurs séquences, avec une définition proche du 720p.

Et surtout, le jeu est réellement exécuté sur l’iPhone.

Red Dead Redemption 2 tourne directement sur l’iPhone 18 Pro

Le projet Madeira a été développé par Will Faust pour permettre à des jeux Windows de fonctionner sur iOS.

Dans une démonstration publiée ces derniers jours, Red Dead Redemption 2 tourne sur un iPhone 18 Pro sans streaming. Le développeur indique utiliser une définition de 1408 x 648 pixels, proche du nombre de pixels d’un affichage 720p adapté au format de l’iPhone. (x.com)

Les réglages graphiques sont majoritairement positionnés sur un niveau faible, avec toutefois les textures configurées en Ultra.

Les performances varient fortement selon la scène :

Situation observée Performances Début de certaines séquences jusqu’à environ 60 FPS Déplacement dans des zones plus chargées environ 35 à 40 FPS Après une utilisation prolongée environ 25 à 30 FPS

Le développeur explique que la baisse ne serait pas uniquement liée à la température.

iOS réduirait la puissance disponible avant même que l’iPhone atteigne une véritable limitation thermique, ce qui empêche encore Madeira de maintenir les meilleures performances sur la durée.

Autrement dit, les 60 FPS aperçus au début ne correspondent pas aux performances constantes du jeu.

Le résultat réaliste se situe plutôt autour des 30 FPS sur une session prolongée.

GTA 5 fonctionne également à plus de 30 FPS

Red Dead Redemption 2 n’est pas un cas isolé.

ShiftDelete rapporte que GTA 5 fonctionne lui aussi à plus de 30 FPS sur l’iPhone 18 Pro avec Madeira.

D’autres jeux PC ont déjà été lancés :

GTA 5 ;

Red Dead Redemption 2 ;

Fallout 4 ;

Dead Space ;

Far Cry 3 ;

Mirror’s Edge ;

Ultrakill ;

Thumper.

Tous ne tournent évidemment pas avec le même niveau de performances ni la même stabilité.

Mais la liste montre que Madeira ne repose pas sur un portage réalisé spécialement pour un seul jeu.

Le projet cherche bien à construire un environnement général capable de faire fonctionner différents jeux Windows sur iOS.

Comment un jeu Windows peut fonctionner sur un iPhone ?

Madeira utilise plusieurs couches techniques.

Un jeu PC classique est conçu pour des processeurs x86-64, alors que l’iPhone utilise une architecture ARM64.

Madeira s’appuie donc sur FEX-Emu pour traduire les instructions x86-64 vers ARM64 en temps réel.

Wine intervient ensuite pour traduire les appels Windows vers l’environnement disponible sur iOS.

Pour les graphismes, le projet doit également convertir les instructions DirectX vers Metal, l’API graphique utilisée par Apple.

Le fonctionnement peut être résumé ainsi :

jeu Windows → x86-64 → ARM64 → appels Windows traduits → Metal → iPhone

Tout cela se déroule directement sur le téléphone.

C’est précisément pour cette raison que l’opération demande énormément de ressources.

L’A20 Pro montre surtout ce qu’il est capable de maintenir sous une charge extrême

L’iPhone 18 Pro utilise la puce A20 Pro, dont la puissance graphique est nettement supérieure à celle de la génération précédente.

Menow avait déjà observé que les premiers benchmarks de l’A20 Pro approchaient les 64 000 points sous Metal.

Faire fonctionner RDR2 est néanmoins beaucoup plus exigeant qu’un benchmark.

L’iPhone doit ici traduire en temps réel du code prévu pour Windows, gérer DirectX, exécuter le moteur du jeu et afficher l’image simultanément.

C’est donc surtout la combinaison de la puissance de l’A20 Pro et de la couche logicielle Madeira qui rend cette démonstration intéressante.

Il faut beaucoup de mémoire pour faire tourner RDR2

Le développeur a également rencontré un problème moins visible : la mémoire disponible.

Red Dead Redemption 2 peut utiliser environ 7,6 Go de mémoire dans cette configuration.

Madeira intègre donc un système de memory swap, qui utilise temporairement une partie du stockage de l’iPhone lorsque la mémoire vive devient insuffisante.

Ce mécanisme est beaucoup plus lent que de la vraie RAM.

Il permet toutefois d’éviter que le jeu se ferme immédiatement lorsque la consommation mémoire devient trop importante.

La présence de 12 Go de RAM sur l’iPhone 18 Pro joue donc un rôle important dans ce type d’utilisation très particulière.

Ce n’est pas une application que l’on installe simplement depuis l’App Store

C’est la principale limite actuelle.

Madeira a besoin du JIT, ou Just-In-Time compilation, pour traduire suffisamment rapidement les instructions du jeu.

Or Apple limite fortement l’utilisation du JIT dans les applications distribuées normalement sur l’App Store.

La version performante de Madeira doit donc être installée manuellement et nécessite une méthode permettant d’activer le JIT.

Le développeur travaille bien sur une version destinée à l’App Store, mais reconnaît qu’elle pourrait être nettement moins rapide à cause de ces restrictions.

Ce n’est donc pas encore une solution grand public permettant de télécharger GTA 5 sur son iPhone en quelques secondes.

Pas de PC et pas de cloud derrière la démonstration

C’est néanmoins ce qui différencie Madeira du cloud gaming.

Avec Xbox Cloud Gaming, GeForce Now ou d’autres services similaires, le jeu fonctionne sur un serveur distant. L’iPhone reçoit simplement la vidéo et renvoie les commandes du joueur.

Ici, l’iPhone calcule lui-même le jeu.

Il n’a donc pas besoin d’un PC allumé ailleurs ni d’un serveur chargé de produire l’image.

Cela ne signifie pas pour autant que l’expérience est meilleure.

Madeira reste expérimental, les performances varient, certaines fonctions ne sont pas totalement compatibles et les réglages doivent être adaptés.

En bref

Sur iPhone 18 Pro :

Red Dead Redemption 2 tourne autour de 30 FPS sur de longues séquences ;

sur de longues séquences ; la définition utilisée est proche de 720p ;

; des pointes proches de 60 FPS sont possibles pendant de courtes périodes ;

GTA 5 dépasse également les 30 FPS ;

; Fallout 4, Dead Space, Far Cry 3 et Mirror’s Edge ont aussi été testés ;

aucun PC ni streaming cloud n’est utilisé ;

Madeira traduit les jeux Windows directement vers l’environnement iOS ;

l’installation reste expérimentale et nécessite le JIT.

L’iPhone commence à avoir la puissance d’une petite machine de jeu PC, mais le logiciel bloque encore

La démonstration ne transforme évidemment pas l’iPhone 18 Pro en console Windows.

L’installation est encore trop complexe, les performances ne sont pas parfaitement constantes et Madeira reste un projet en développement.

Mais elle apporte une information beaucoup plus intéressante qu’un simple score de benchmark.

Un jeu aussi lourd que Red Dead Redemption 2 peut maintenant réellement fonctionner en local sur un smartphone, avec une fréquence d’images approchant celle que l’on considère comme jouable sur console.

Le matériel commence donc à ne plus être le principal obstacle.

La question devient désormais surtout logicielle : jusqu’où ce type de projet pourrait-il aller si Apple facilitait davantage l’accès au JIT et aux couches de compatibilité nécessaires pour exécuter des jeux PC sur iOS ?