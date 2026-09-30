Android change aujourd’hui les règles d’installation des APK dans plusieurs pays : voici ce qui change réellement

Google franchit aujourd’hui une étape importante dans sa nouvelle politique concernant les applications Android distribuées hors du Play Store. À partir de ce 30 septembre 2026, les protections liées à la vérification des développeurs commencent à s’appliquer au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande.

Le changement ne signifie pas que Google interdit brutalement les APK ou le sideloading.

En revanche, sur les appareils Android certifiés, l’identité du développeur et l’enregistrement de l’application prennent désormais beaucoup plus d’importance avant une installation.

Quatre pays sont concernés à partir du 30 septembre

Google confirme officiellement cette première phase dans quatre pays :

Brésil ;

Indonésie ;

Singapour ;

Thaïlande.

La mesure concerne les appareils Android certifiés fonctionnant sous Android 8 ou une version plus récente.

Sept boutiques participent à cette première étape :

Boutique Constructeur Google Play Google HONOR App Market Honor OPPO App Market OPlus Galaxy Store Samsung Palm Store Transsion V-Appstore vivo GetApps Xiaomi

Pour qu’une application distribuée par ces boutiques puisse être installée normalement sur les appareils concernés, elle doit désormais être enregistrée par un développeur dont l’identité a été vérifiée.

Google ne vérifie pas pour autant chaque application

C’est une distinction importante.

La nouvelle procédure concerne d’abord l’identité du développeur, pas une validation complète du contenu de chaque APK.

Google compare le principe à un contrôle d’identité : l’entreprise veut pouvoir savoir qui se trouve derrière une application distribuée sur un appareil Android certifié.

Cela doit notamment compliquer le retour de développeurs malveillants qui créent de nouveaux comptes après la suppression de leurs applications.

Google explique que des millions d’applications ont déjà été enregistrées depuis le lancement du programme en mars.

Peut-on encore installer manuellement un APK ?

Oui.

C’est probablement le point le plus important pour les utilisateurs avancés.

Google a conservé plusieurs possibilités permettant d’installer une application provenant d’un développeur non vérifié.

À partir de cette première phase, les applications non enregistrées peuvent notamment continuer à être installées avec ADB, l’outil Android Debug Bridge.

Google prévoit également un mode d’installation avancé permettant à un utilisateur averti de poursuivre l’installation d’une application provenant d’un développeur non vérifié après plusieurs avertissements de sécurité.

Le sideloading n’est donc pas supprimé.

Il devient plus encadré.

Pourquoi Google ajoute des avertissements supplémentaires

L’entreprise explique vouloir lutter principalement contre les malwares et les escroqueries.

L’un des scénarios visés concerne les fraudes durant lesquelles un utilisateur est guidé par téléphone ou messagerie pour installer une application malveillante en dehors des boutiques habituelles.

Le nouveau parcours avancé comprend donc plusieurs étapes destinées à éviter qu’une victime soit poussée trop facilement à contourner les protections.

Un utilisateur expérimenté pourra toujours poursuivre.

L’objectif annoncé par Google est plutôt de rendre la manipulation beaucoup moins anodine pour quelqu’un qui ne comprend pas pourquoi une application lui demande de contourner une alerte de sécurité.

Ce qui change aujourd’hui

Avant : posséder le fichier APK pouvait généralement suffire pour lancer l’installation après autorisation des sources externes.

Désormais dans les quatre pays pilotes : Android peut également vérifier si l’application et le développeur sont correctement enregistrés.

Pour les utilisateurs avancés : ADB et une procédure spéciale permettent toujours d’installer certaines applications non vérifiées.

La France n’est pas concernée aujourd’hui

Pour les utilisateurs français, rien ne bascule ce 30 septembre.

Cette première phase concerne uniquement les quatre pays pilotes.

Google prévoit toutefois d’étendre progressivement son système de vérification à l’échelle mondiale en 2027, après avoir analysé les résultats et les retours obtenus pendant cette première période.

La question est donc importante bien au-delà du Brésil ou de l’Asie du Sud-Est.

Android a longtemps été apprécié pour la possibilité d’installer très librement des applications provenant de presque n’importe quelle source. Google assure vouloir conserver cette possibilité pour les utilisateurs avancés, mais le simple fait de télécharger un APK et d’appuyer sur Installer ne sera progressivement plus aussi universel qu’auparavant.