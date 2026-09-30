Pokémon GO offre gratuitement une paire de chaussures Adidas : voici le code à utiliser

Une nouvelle récompense gratuite est disponible dans Pokémon GO. Dans le cadre de sa collaboration avec Adidas, Niantic permet aux joueurs de récupérer une paire de adidas Pokémon Megaride Shoes pour leur avatar sans effectuer d’achat.

Il suffit d’utiliser un code promotionnel dans la boutique web de Pokémon GO :

ADIDASxPOKEMON

Le cadeau est annoncé comme disponible pour une durée limitée.

Le code à saisir est ADIDASxPOKEMON

L’information a été publiée le 30 septembre par Pokémon GO Japan et relayée par GAME Watch. Le code débloque directement l’élément cosmétique adidas Pokémon Megaride Shoes.

Voici donc l’essentiel :

Élément Information Récompense adidas Pokémon Megaride Shoes Type élément cosmétique pour l’avatar Prix gratuit Code ADIDASxPOKEMON Où l’utiliser Pokémon GO Web Store Disponibilité durée limitée

Le code doit être utilisé dans la boutique web officielle de Pokémon GO avec le compte associé au jeu.

Une fois la récompense validée, les chaussures peuvent être utilisées pour personnaliser l’avatar.

Comment récupérer gratuitement les chaussures Adidas

La procédure est courte.

Il faut ouvrir le Pokémon GO Web Store, se connecter avec le compte utilisé dans Pokémon GO, puis accéder à la zone de saisie des codes promotionnels.

Il suffit ensuite d’entrer :

ADIDASxPOKEMON

Après validation, l’objet doit être ajouté au compte.

Cette méthode est devenue particulièrement importante depuis que la saisie directe des codes promotionnels n’est plus proposée de la même manière dans toutes les versions de l’application.

Une veste et une casquette existent également

Les chaussures ne constituent pas la totalité de la collaboration.

GAME Watch indique également que des opérations organisées avec certains magasins Adidas permettent d’obtenir d’autres éléments, notamment une adidas Pokémon Jacket et une adidas Pokémon Cap, via des défis chronométrés.

Il ne faut toutefois pas confondre ces objets avec la paire de chaussures.

Les Megaride Shoes sont celles accessibles avec le code public ADIDASxPOKEMON.

Les autres récompenses sont liées à des opérations spécifiques et peuvent dépendre du pays ou du magasin participant.

Adidas commercialise parallèlement une véritable collection Pokémon comprenant chaussures, vêtements et accessoires. La collaboration est mondiale, même si les disponibilités varient selon les marchés.

À récupérer rapidement si vous jouez encore à Pokémon GO

Aucune date d’expiration précise n’est indiquée dans l’annonce relayée aujourd’hui, mais Pokémon GO Japan présente explicitement le code comme une offre limitée dans le temps.

Il est donc préférable de ne pas attendre.

C’est d’autant plus intéressant que les joueurs viennent juste de devoir surveiller une autre opération promotionnelle : Pokémon GO et LEGO : ces récompenses gratuites disparaissent le 30 septembre en France.

Cette fois, aucune série de missions n’est nécessaire pour les chaussures Adidas : le code ADIDASxPOKEMON suffit pour débloquer la récompense.