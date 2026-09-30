Honor Magic 9 : avec 8 000 mAh et 27 W en recharge inversée, il peut aussi servir de batterie externe

Le Honor Magic 9 ne se contente pas d’embarquer une batterie de 8 000 mAh. Il peut aussi utiliser une partie de cette capacité pour recharger un autre appareil jusqu’à 27 W en filaire, ce qui le rapproche du fonctionnement d’une petite batterie externe.

C’est une fonction particulièrement pratique en déplacement : smartphone secondaire, écouteurs, montre connectée ou autre appareil compatible peuvent récupérer de l’énergie directement depuis le Magic 9.

Et Honor ne s’arrête pas au câble, puisque le téléphone prend aussi en charge la recharge inversée sans fil.

Jusqu’à 27 W vers un autre appareil avec un câble USB-C

La fiche technique officielle du Honor Magic 9 confirme une recharge inversée filaire maximale de 27 W.

Le principe est simple : le téléphone devient la source d’alimentation.

Avec un câble USB-C adapté, il peut fournir de l’énergie à un autre appareil compatible.

Quelques exemples d’usage :

redonner de l’autonomie à un autre smartphone ;

recharger des écouteurs sans fil ;

alimenter une montre connectée ;

dépanner un petit accessoire USB-C ;

prolonger l’autonomie d’un second téléphone pendant un voyage.

Les 27 W annoncés correspondent à une puissance maximale. Honor précise que la puissance réelle peut varier selon l’appareil connecté et les conditions d’utilisation.

8 000 mAh donnent beaucoup plus de marge qu’une batterie classique

Le Magic 9 possède une batterie de 8 000 mAh, alors que de nombreux smartphones haut de gamme tournent encore autour de 5 000 mAh.

Cela ne veut pas dire qu’il peut transférer 8 000 mAh intégralement vers un autre téléphone.

Une partie de l’énergie est perdue pendant la conversion et le Magic 9 doit évidemment conserver suffisamment de batterie pour continuer à fonctionner.

Mais la réserve reste suffisamment importante pour que la recharge inversée soit réellement utile et pas seulement symbolique.

Modèle Batterie Recharge inversée filaire Honor Magic 9 8 000 mAh 27 W Honor Magic 9 Pro Max 8 800 mAh 27 W Honor Magic 9 Super Power 11 000 mAh 27 W

Le Magic 9 Pro Max monte ainsi à 8 800 mAh, tandis que le Magic 9 Super Power atteint carrément 11 000 mAh tout en conservant la même recharge inversée filaire maximale de 27 W.

Il peut aussi recharger sans fil une montre ou des écouteurs

Le Magic 9 prend également en charge la recharge inversée sans fil.

Cette fonction permet de poser directement un appareil compatible Qi au dos du téléphone.

Honor indique que ce mode peut servir à alimenter notamment :

un smartphone compatible Qi ;

une montre connectée ;

un bracelet connecté ;

des écouteurs avec boîtier de recharge sans fil.

Il faut simplement activer :

Paramètres > Batterie > Recharge inversée sans fil

Puis placer l’appareil à recharger au centre du dos du Magic 9.

La recharge sans fil se coupe sous 20 %

Honor prévoit une limite pour éviter de vider complètement le téléphone.

Lorsque la batterie du Magic 9 descend sous 20 %, la recharge inversée sans fil est automatiquement désactivée.

C’est logique : l’objectif est d’éviter qu’un accessoire continue de se charger alors que le smartphone principal arrive lui-même à court d’énergie.

La recharge inversée sans fil est aussi moins rapide que la solution filaire.

Honor la présente surtout comme une fonction de dépannage pour de petits appareils ou pour récupérer quelques pourcents rapidement.

Avec 27 W, la recharge filaire devient beaucoup plus intéressante

C’est justement là que les 27 W filaires prennent tout leur sens.

La recharge sans fil inversée est pratique pour des écouteurs ou une montre.

Mais lorsqu’il faut réellement recharger un second smartphone, passer par USB-C sera nettement plus efficace.

À 27 W maximum, le Magic 9 peut fournir une puissance proche de celle de certains chargeurs secteur standards.

Pour un téléphone doté d’une batterie de 5 000 mAh, cela peut suffire pour récupérer une quantité d’énergie significative pendant une pause, sans avoir à transporter une batterie externe supplémentaire.

Le Magic 9 lui-même se recharge à 80 W

Honor évite aussi que cette fonction transforme le téléphone en appareil difficile à recharger ensuite.

Le Magic 9 accepte :

80 W en filaire ;

; 50 W en sans-fil ;

; 27 W en recharge inversée filaire ;

; recharge inversée sans fil.

Le Magic 9 Pro Max va encore plus loin avec 100 W filaires et 80 W sans fil, tout en conservant la recharge inversée à 27 W.

En bref

Le Honor Magic 9 peut donc réellement servir de batterie de secours :

batterie de 8 000 mAh ;

; jusqu’à 27 W de recharge inversée filaire ;

; recharge inversée sans fil ;

compatible avec smartphones, montres et écouteurs Qi ;

coupure automatique de la recharge sans fil sous 20 % ;

; recharge du Magic 9 jusqu’à 80 W.

Une fonction plus utile que spectaculaire

La recharge inversée existe déjà sur d’autres smartphones, mais la combinaison est ici particulièrement intéressante.

Avec 8 000 mAh dans le Magic 9, 8 800 mAh dans le Pro Max et jusqu’à 11 000 mAh dans le Super Power, Honor dispose d’une réserve d’énergie bien supérieure à celle de nombreux concurrents.

Dans ce contexte, la recharge inversée à 27 W n’est plus seulement une fonction destinée à sauver des écouteurs presque vides.

Elle peut réellement dépanner un autre smartphone.

Pour quelqu’un qui voyage souvent ou transporte plusieurs appareils, le Magic 9 peut donc éviter dans certains cas d’emporter une petite batterie externe en plus.