Opera ajoute une eSIM directement dans son navigateur Android avec 3 Go gratuits pour les Français

Opera ajoute une fonction assez inhabituelle à son navigateur Android : une eSIM de voyage intégrée directement dans l’application.

L’idée est simple. Au lieu de télécharger l’application d’un fournisseur d’eSIM, créer un compte puis acheter un forfait séparément, tout peut désormais se faire depuis Opera.

Et pour le lancement, les utilisateurs situés en France peuvent récupérer 3 Go de données mobiles gratuits pendant trois jours, sans fournir de moyen de paiement.

3 Go gratuits pour les utilisateurs français

L’offre de lancement est disponible dans plusieurs pays, dont la France.

Elle permet de récupérer :

3 Go de données mobiles ;

; valables pendant 3 jours ;

; sans carte bancaire ;

sans adresse e-mail obligatoire ;

utilisables dans l’une des destinations compatibles.

La fonction est disponible dans la dernière version d’Opera pour Android. Elle ne fonctionne pas avec Opera Mini ni Opera GX Mobile.

L’eSIM utilise ensuite les réseaux mobiles locaux disponibles dans le pays visité, avec de la 5G lorsque l’infrastructure locale le permet.

L’eSIM ne sert pas uniquement au navigateur

C’est probablement le point le plus important.

Les données mobiles fournies par l’eSIM Opera ne sont pas limitées au navigateur.

Une fois installée sur le téléphone, la connexion peut être utilisée par l’ensemble des applications :

Google Maps ;

WhatsApp ;

Instagram ;

Gmail ;

applications de transport ;

streaming ;

navigation web.

Opera sert seulement à acheter, installer et gérer le forfait.

Le téléphone utilise ensuite cette eSIM comme n’importe quelle autre ligne de données mobiles.

47 destinations sont déjà prises en charge

Au lancement, Opera annonce une compatibilité avec 47 destinations.

On retrouve notamment plusieurs pays très fréquentés par les voyageurs français :

Destination Compatible Espagne ✅ Italie ✅ Portugal ✅ Royaume-Uni ✅ États-Unis ✅ Turquie ✅ Thaïlande ✅ Corée du Sud ✅ Suisse ✅ Égypte ✅ Australie ✅ Malaisie ✅

La France fait également partie des destinations disponibles.

Cela peut notamment intéresser les voyageurs qui partent vers un pays situé hors de leur forfait mobile habituel.

Une seule eSIM peut servir dans plusieurs pays

Opera évite également d’obliger l’utilisateur à installer une nouvelle eSIM à chaque destination.

Une fois la première eSIM installée, elle peut être rechargée pour un autre pays.

Par exemple, quelqu’un qui voyage successivement en Thaïlande, en Malaisie puis à Singapour peut conserver la même eSIM et simplement acheter un nouveau forfait de données pour chaque étape.

Les forfaits proposés contiennent :

Volume Validité 3 Go 30 jours 5 Go 30 jours 10 Go 30 jours

Les tarifs varient selon le pays choisi.

Opera indique que ses offres sont en moyenne environ 33 % moins chères que celles de plusieurs grands fournisseurs d’eSIM comparés sur une formule 5 Go aux États-Unis, mais ce chiffre dépend évidemment de la destination et du forfait sélectionné.

Le forfait ne démarre qu’une fois arrivé à destination

Autre détail pratique : il est possible de préparer l’eSIM avant de partir.

L’utilisateur peut effectuer l’installation chez lui avec une connexion Wi-Fi stable.

Le forfait ne commence à être consommé que lorsque l’eSIM se connecte pour la première fois à un réseau mobile dans le pays de destination.

Il est même possible d’acheter une eSIM jusqu’à un an avant son activation.

Cela évite de devoir chercher un réseau Wi-Fi dans un aéroport pour acheter et installer une eSIM après l’atterrissage.

Comment récupérer les 3 Go gratuits

La procédure est directement intégrée dans Opera :

installer ou mettre à jour Opera pour Android ; ouvrir le navigateur ; appuyer sur l’icône du profil ; faire défiler jusqu’à eSIM ; sélectionner Claim now ; choisir le pays de destination ; installer l’eSIM proposée par Android.

Les 3 Go gratuits peuvent ensuite être utilisés pendant trois jours une fois arrivé dans le pays choisi.

Quels smartphones sont compatibles ?

Il faut respecter trois conditions :

disposer d’un smartphone sous Android 10 ou plus récent ;

; avoir un téléphone compatible eSIM ;

; utiliser un appareil qui n’est pas verrouillé par un opérateur.

Les smartphones récents de Samsung, Google, Xiaomi, Honor et plusieurs autres marques proposent déjà cette technologie sur certains modèles.

Une vérification dans Paramètres > Connexions > Gestionnaire SIM ou dans les réglages réseau permet généralement de savoir si l’ajout d’une eSIM est disponible.

L’eSIM ne remplace pas votre numéro français

L’eSIM Opera fournit uniquement des données mobiles.

Elle n’attribue pas un nouveau numéro utilisable comme une ligne téléphonique classique.

Votre carte SIM française peut donc rester active pour recevoir des appels ou SMS, tandis que l’eSIM Opera s’occupe de la connexion Internet à l’étranger.

Pour éviter une mauvaise surprise sur la facture, Opera recommande de désactiver l’itinérance des données sur la SIM principale une fois l’eSIM de voyage activée.

En bref

Opera pour Android propose désormais :

une eSIM directement intégrée au navigateur ;

; 3 Go gratuits pendant trois jours pour les utilisateurs français ;

pour les utilisateurs français ; aucune carte bancaire nécessaire pour l’offre gratuite ;

47 destinations disponibles ;

disponibles ; connexion 5G lorsque le réseau local le permet ;

forfaits de 3, 5 ou 10 Go ;

une seule eSIM réutilisable dans plusieurs pays ;

accès Internet pour tout le téléphone, pas uniquement Opera.

Opera transforme son navigateur en véritable outil de voyage

L’intérêt de cette nouveauté vient surtout de sa simplicité.

Il existe déjà de nombreux fournisseurs d’eSIM de voyage, mais ils demandent généralement d’installer leur propre application avant de sélectionner un forfait.

Opera supprime cette étape en intégrant directement l’achat et la gestion de la connexion dans son navigateur.

Le navigateur disposait déjà d’un VPN gratuit, qui peut désormais s’activer automatiquement sur certains réseaux Wi-Fi publics. L’ajout d’une eSIM montre qu’Opera cherche maintenant à couvrir une partie beaucoup plus large des besoins liés aux déplacements.

Pour les utilisateurs français qui voyagent régulièrement hors des zones où leur forfait inclut la data, le plus intéressant reste néanmoins immédiat : 3 Go peuvent être récupérés gratuitement dès maintenant depuis Opera pour Android.