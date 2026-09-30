HyperOS 4 : Xiaomi corrige déjà la fluidité après 40 000 retours utilisateurs

Xiaomi n’a pas attendu la fin de la bêta pour commencer à corriger HyperOS 4. Après avoir reçu environ 40 000 retours d’utilisateurs, le constructeur a déjà publié deux vagues d’optimisations destinées à améliorer la fluidité du système sur les appareils actuellement inscrits au programme de test.

Les corrections touchent plusieurs éléments visibles au quotidien : bureau, gestes, multitâche, Galerie, Notes et clavier.

Autrement dit, Xiaomi ne travaille pas seulement sur des bugs isolés. Une partie des ajustements concerne directement la sensation de fluidité générale.

40 000 retours utilisateurs déjà analysés

La bêta d’HyperOS 4 sert actuellement de laboratoire grandeur nature pour Xiaomi.

Le constructeur indique avoir reçu environ 40 000 commentaires et signalements depuis l’ouverture du programme. Ils ont permis d’identifier plusieurs points où l’interface manquait encore de fluidité ou de cohérence.

Deux séries de correctifs ont déjà été envoyées aux testeurs.

L’objectif est surtout de réduire les petites coupures d’animation et les ralentissements qui peuvent apparaître lorsqu’on passe rapidement d’une application à une autre ou qu’on utilise beaucoup les gestes système.

Le bureau et les gestes sont directement concernés

Parmi les corrections déjà déployées, Xiaomi mentionne plusieurs améliorations sur le launcher, c’est-à-dire l’écran d’accueil.

Les animations d’ouverture et de fermeture des applications ont été retravaillées.

Même chose pour les gestes permettant de :

revenir à l’écran d’accueil ;

afficher les applications récentes ;

passer rapidement d’une application à une autre ;

ouvrir ou fermer certaines fenêtres flottantes.

Ce sont précisément ces transitions qui donnent l’impression qu’un smartphone est fluide ou non.

Une animation légèrement irrégulière peut être beaucoup plus visible qu’une différence de quelques points dans un benchmark.

Le multitâche reçoit aussi plusieurs optimisations

HyperOS 4 améliore également la gestion des fenêtres et du multitâche.

Xiaomi a corrigé certains comportements lors du changement entre plusieurs applications ouvertes, notamment avec les fenêtres flottantes et l’affichage récent.

Le constructeur cherche à réduire les petites pauses qui pouvaient apparaître lorsqu’une application revenait au premier plan.

Cela devrait être particulièrement visible sur les modèles équipés de beaucoup de RAM, où plusieurs applications restent ouvertes simultanément.

Galerie et Notes ont aussi été ajustées

Les corrections ne concernent pas uniquement le système.

L’application Galerie fait partie des éléments retravaillés après les premiers retours.

Xiaomi a notamment optimisé certaines transitions et interactions lors de l’ouverture ou du changement d’image.

L’application Notes reçoit elle aussi des améliorations de fluidité.

Ce type de correction peut sembler mineur, mais il montre que Xiaomi cherche à lisser l’ensemble de l’expérience plutôt que de concentrer tous les efforts sur l’écran d’accueil.

Le clavier faisait également partie des problèmes signalés

Le clavier a aussi été ciblé.

Des utilisateurs avaient signalé des comportements irréguliers lors de l’apparition du clavier ou pendant certaines transitions entre applications.

Xiaomi indique avoir amélioré cette partie dans les dernières versions bêta.

Le gain dépendra évidemment du clavier utilisé et de l’application ouverte.

Mais pour quelqu’un qui écrit beaucoup de messages ou utilise son smartphone pour travailler, ces petites latences peuvent rapidement devenir gênantes.

HyperOS 4 est encore une bêta

Il faut tout de même garder en tête que ces corrections concernent pour l’instant la branche bêta d’HyperOS 4.

Tous les utilisateurs Xiaomi, Redmi ou Poco ne les reçoivent donc pas immédiatement.

Le programme est encore déployé par vagues selon les appareils.

Plusieurs modèles Xiaomi et Redmi ont déjà accès à la bêta, tandis que d’autres attendent encore leur tour.

Cela signifie aussi que de nouveaux bugs peuvent apparaître avant la version finale.

En bref

Après environ 40 000 retours utilisateurs, Xiaomi a déjà corrigé plusieurs éléments dans HyperOS 4 :

animations du bureau ;

ouverture et fermeture des applications ;

gestes système ;

multitâche ;

fenêtres flottantes ;

Galerie ;

Notes ;

clavier ;

transitions entre applications.

Xiaomi semble vouloir éviter de répéter les critiques des premières versions d’HyperOS

La fluidité a souvent été un point très surveillé sur les interfaces Android.

Même lorsqu’un smartphone dispose d’un processeur puissant et d’un écran 120 ou 144 Hz, une animation mal optimisée suffit à donner une impression de lenteur.

Avec HyperOS 4, Xiaomi semble donc chercher à corriger ces détails beaucoup plus tôt.

Le fait que 40 000 retours aient déjà été traités pendant la bêta montre surtout que le constructeur utilise cette phase pour ajuster les animations avant la diffusion stable.

Si ces optimisations sont conservées dans la version finale, l’amélioration la plus visible d’HyperOS 4 ne viendra peut-être pas d’une fonction spectaculaire, mais simplement d’une interface plus régulière et plus rapide au quotidien.