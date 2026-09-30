Wi-Fi 8 : TP-Link ouvre les précommandes de son premier routeur à 19 Gbit/s

Le Wi-Fi 8 commence à quitter les démonstrations techniques pour entrer dans les produits grand public. TP-Link ouvre ce 30 septembre les précommandes régionales de l’Archer 8 Ultra, son premier routeur basé sur la future norme IEEE 802.11bn.

Sur le papier, l’appareil peut atteindre 19 Gbit/s en Wi-Fi, avec des connexions Ethernet jusqu’à 10 Gbit/s.

Mais le plus intéressant avec le Wi-Fi 8 n’est pas forcément la vitesse maximale.

Cette génération cherche surtout à rendre la connexion plus stable lorsqu’on s’éloigne du routeur, lorsque beaucoup d’appareils sont connectés ou lorsque plusieurs réseaux Wi-Fi se gênent entre eux.

Jusqu’à 19 Gbit/s en Wi-Fi et 10 Gbit/s en Ethernet

L’Archer 8 Ultra, également référencé BN800, est un routeur tri-bande équipé de 18 antennes internes.

Ses principales caractéristiques annoncées sont les suivantes :

Caractéristique TP-Link Archer 8 Ultra Norme Wi-Fi 8 / IEEE 802.11bn Bandes tri-bande Débit Wi-Fi cumulé jusqu’à 19 Gbit/s Ethernet jusqu’à 10 Gbit/s Antennes 18 internes Précommandes à partir du 30 septembre 2026 dans certaines régions

TP-Link a présenté le modèle en détail dans sa nouvelle gamme Wi-Fi 8, aux côtés du Deco 8 Ultra destiné aux installations Mesh.

Un débit de 19 Gbit/s ne signifie évidemment pas qu’un seul ordinateur téléchargera à 19 Gbit/s.

Il s’agit d’un débit théorique cumulé entre les différentes bandes et appareils connectés.

La vitesse réelle dépendra du terminal utilisé, de la distance, des interférences et surtout de la connexion Internet disponible.

Le Wi-Fi 8 ne cherche plus seulement à afficher un chiffre plus élevé

C’est probablement la différence la plus importante avec le passage du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 7.

Le Wi-Fi 7 avait notamment mis l’accent sur l’augmentation massive du débit, avec des canaux plus larges et le Multi-Link Operation.

Le Wi-Fi 8 conserve cette base, mais son objectif principal devient la fiabilité dans les conditions réelles.

TP-Link met notamment en avant plusieurs technologies regroupées dans son StabilityEngine.

Enhanced Long Range

La technologie ELR, pour Enhanced Long Range, vise à améliorer la communication avec les appareils éloignés du routeur.

C’est typiquement le scénario d’un smartphone utilisé dans une chambre située plusieurs pièces plus loin ou d’un objet connecté installé au fond du jardin.

Le but n’est pas nécessairement de battre un record de vitesse.

Il s’agit plutôt de maintenir une connexion exploitable là où le signal commence habituellement à devenir instable.

Le routeur doit mieux gérer les appareils éloignés

Une autre technologie baptisée Distributed Resource Units, ou DRU, améliore notamment les transmissions provenant d’appareils disposant d’une faible puissance d’émission.

C’est important car un problème Wi-Fi ne vient pas toujours du routeur.

Celui-ci peut parfaitement envoyer un signal jusqu’à un smartphone éloigné, alors que le téléphone n’a pas suffisamment de puissance pour communiquer correctement dans l’autre sens.

Le Wi-Fi 8 cherche donc aussi à améliorer cette partie souvent invisible de la connexion.

Les réseaux très chargés devraient être plus réactifs

Le Non-Primary Channel Access, ou NPCA, permet de mieux exploiter les canaux disponibles lorsque la fréquence principale est déjà occupée.

Cela peut devenir particulièrement intéressant dans un immeuble.

Un appartement peut aujourd’hui détecter plusieurs dizaines de réseaux Wi-Fi voisins, tous susceptibles de provoquer des interférences.

Au lieu d’attendre systématiquement qu’un canal principal soit libre, le Wi-Fi 8 peut utiliser plus intelligemment d’autres ressources disponibles.

Le résultat attendu est une connexion plus régulière lorsque plusieurs appareils ou réseaux communiquent simultanément.

Le Wi-Fi 8 vise aussi les pièces où le signal devient mauvais

TP-Link ajoute également Unequal Modulation, ou UEQM, ainsi que de nouveaux schémas de modulation.

L’objectif reste le même : empêcher les performances de s’effondrer brutalement dès que les conditions deviennent moins bonnes.

Un utilisateur pourrait donc constater davantage de différence dans une chambre éloignée du routeur que lorsqu’il se trouve à un mètre de celui-ci.

C’est une évolution importante dans la philosophie de la norme.

Le Wi-Fi 8 ne promet pas seulement « plus vite lorsque tout va bien », mais plutôt moins de ralentissements lorsque les conditions sont mauvaises.

Cela rejoint d’ailleurs les premiers objectifs annoncés pour le Wi-Fi 8 et sa recherche d’une connexion plus stable.

Faut-il déjà remplacer son routeur Wi-Fi 7 ?

Pour la grande majorité des utilisateurs, non.

Le standard Wi-Fi 8 n’est pas encore finalisé et les smartphones, PC et téléviseurs compatibles restent extrêmement rares.

Acheter un routeur Wi-Fi 8 maintenant revient donc surtout à préparer les prochaines générations d’appareils.

Un smartphone Wi-Fi 7 connecté à l’Archer 8 Ultra continuera de fonctionner avec sa propre norme. Il ne se transformera pas en appareil Wi-Fi 8.

Même situation pour les consoles ou téléviseurs plus anciens.

Le passage récent de Starlink au Wi-Fi 7 avec son Router 4 montre d’ailleurs que le Wi-Fi 7 commence seulement maintenant à se généraliser dans certains équipements grand public.

Le Deco 8 Ultra suivra pour les grandes maisons

TP-Link prépare également le Deco 8 Ultra, destiné aux installations Mesh.

Le système doit atteindre jusqu’à 22 Gbit/s cumulés selon les configurations régionales et utilisera lui aussi le StabilityEngine.

L’intérêt du Mesh reste différent.

Plusieurs bornes sont réparties dans le logement pour éviter de dépendre d’un seul routeur placé à un endroit fixe.

Avec le Wi-Fi 8, TP-Link veut notamment améliorer la stabilité lorsque l’utilisateur passe d’une borne à une autre.

D’autres produits sont déjà programmés :

Deco 8 : premier trimestre 2027 ;

; Roam 8, routeur Wi-Fi 8 de voyage : deuxième trimestre 2027 ;

; répéteurs et adaptateurs Wi-Fi 8 : deuxième trimestre 2027.

En bref

Le TP-Link Archer 8 Ultra propose :

Wi-Fi 8 basé sur IEEE 802.11bn ;

jusqu’à 19 Gbit/s de débit Wi-Fi cumulé ;

de débit Wi-Fi cumulé ; Ethernet jusqu’à 10 Gbit/s ;

; 18 antennes internes ;

; meilleure gestion des appareils éloignés ;

meilleure résistance aux interférences ;

gestion améliorée de nombreux appareils simultanés ;

précommandes ouvertes à partir du 30 septembre dans certaines régions.

Le détail important pour la France : pas encore de prix annoncé

TP-Link France présente déjà officiellement l’Archer 8 Ultra et confirme l’arrivée de sa gamme Wi-Fi 8.

En revanche, aucun prix français officiel n’a encore été communiqué pour l’Archer 8 Ultra.

La disponibilité dépend également des régions.

Il serait donc prématuré de présenter le routeur comme immédiatement achetable partout en France.

L’information importante aujourd’hui est surtout ailleurs : les premiers produits Wi-Fi 8 grand public commencent réellement leur commercialisation, alors même que la norme définitive et les appareils clients compatibles sont encore en cours d’arrivée.

Pour quelqu’un déjà équipé d’un bon routeur Wi-Fi 7, il n’y a aucune raison de se précipiter.

Mais le changement de priorité est intéressant : avec le Wi-Fi 8, les fabricants cherchent désormais moins à afficher le débit maximal le plus impressionnant qu’à empêcher la connexion de s’écrouler précisément dans les situations où le Wi-Fi pose problème au quotidien.