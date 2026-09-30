Honor Magic 9 : ce qui change vraiment face au Magic 8, au-delà de la fiche technique

Le Honor Magic 9 ne se contente pas d’augmenter quelques chiffres face au Magic 8. Honor change surtout l’équilibre général de son modèle standard : format plus compact, batterie plus grosse, photo beaucoup plus ambitieuse et davantage de fonctions directement utiles au quotidien.

C’est précisément ce qui le rend intéressant face à son prédécesseur.

Il devient plus compact tout en gagnant 1 000 mAh

Le Magic 8 standard utilisait un écran de 6,58 pouces et une batterie de 7 000 mAh.

Le Magic 9 descend à 6,37 pouces, mais grimpe à 8 000 mAh.

C’est donc un téléphone plus compact qui embarque pourtant une batterie environ 14 % plus grande.

Modèle Écran Batterie Honor Magic 8 6,58 pouces 7 000 mAh Honor Magic 9 6,37 pouces 8 000 mAh

C’est probablement l’évolution la plus importante de toute la génération.

Le Magic 9 devient plus facile à manipuler tout en disposant d’une réserve d’énergie nettement supérieure.

Honor a d’ailleurs conservé la recharge sans fil et ajouté jusqu’à 27 W de recharge inversée filaire, ce qui permet au Magic 9 de servir ponctuellement de batterie externe.

Le modèle standard récupère deux capteurs de 200 MP

Honor fait aussi évoluer fortement la partie photo.

Le Magic 9 dispose désormais de :

un capteur principal de 200 MP ;

; un téléobjectif périscopique de 200 MP avec zoom optique 3,5x ;

avec zoom optique 3,5x ; un ultra grand-angle en complément.

Le Magic 8 standard était beaucoup moins ambitieux sur ce point.

Honor ne réserve donc plus automatiquement les très gros capteurs à son modèle Pro.

C’est d’autant plus intéressant que le Magic 9 standard à environ 660 € conserve deux capteurs de 200 MP, ce qui réduit fortement l’écart avec les variantes plus chères.

Le partenariat ARRI arrive aussi sur le modèle standard

L’autre évolution importante ne concerne pas uniquement la résolution.

Honor intègre sur le Magic 9 une partie de son partenariat avec ARRI, spécialiste des caméras de cinéma.

Le téléphone utilise la puce d’imagerie H1 et propose notamment :

profils couleur inspirés d’ARRI ;

prise en charge de LogC3 ;

fonctions vidéo plus poussées ;

traitement d’image spécifique.

Le but n’est donc plus seulement de produire des photos avec beaucoup de pixels.

Honor cherche clairement à faire évoluer la vidéo et la colorimétrie.

L’écran devient plus petit, mais beaucoup plus ambitieux

Le Magic 9 utilise une dalle OLED de 6,37 pouces affichant 1236 × 2664 pixels.

Elle peut atteindre :

2 000 nits sur l’ensemble de l’écran ;

sur l’ensemble de l’écran ; jusqu’à 10 000 nits en pic sur certains contenus ;

sur certains contenus ; gradation PWM à 3 840 Hz.

Honor ajoute aussi plusieurs fonctions liées au confort visuel : adaptation nocturne, réduction de la fatigue oculaire et affichage personnalisé.

La différence ne vient donc pas uniquement de la luminosité maximale.

Le Magic 9 cherche surtout à proposer un écran plus compact sans perdre les fonctions habituellement réservées aux modèles premium.

La recharge filaire baisse, mais l’autonomie devrait largement compenser

Il y a tout de même un compromis.

Le Magic 8 pouvait atteindre 90 W sur certaines configurations, alors que le Magic 9 standard est limité à 80 W en filaire.

La recharge sans fil atteint 50 W.

C’est donc une petite baisse de puissance brute.

Mais avec 1 000 mAh supplémentaires, l’enjeu principal devient surtout la fréquence à laquelle il faudra réellement brancher le téléphone.

Dans l’usage quotidien, une batterie plus grande peut avoir davantage d’intérêt qu’un gain de quelques minutes sur une recharge complète.

MagicOS 11 change aussi l’expérience

Le Magic 9 est le premier smartphone Honor livré directement avec MagicOS 11.

La nouveauté la plus importante concerne l’assistant YOYO, capable d’enchaîner davantage d’actions et d’interagir avec plusieurs applications.

Le nouvel assistant du Magic 9 sous MagicOS 11 peut par exemple exécuter des tâches plus longues au lieu de se limiter à répondre à une question.

Cela ne change pas forcément la manière d’utiliser le téléphone dès la première minute, mais cela distingue davantage le Magic 9 de son prédécesseur sur le logiciel.

Ce qui change réellement

Point Magic 8 Magic 9 Écran 6,58 pouces 6,37 pouces Batterie 7 000 mAh 8 000 mAh Photo configuration plus classique double 200 MP Recharge inversée plus limitée jusqu’à 27 W filaire Logiciel MagicOS 10 MagicOS 11 Vidéo traitement Honor fonctions ARRI

Le vrai progrès du Magic 9 n’est finalement pas la puissance

Le Magic 9 est naturellement plus rapide grâce à sa nouvelle puce.

Mais ce n’est probablement pas ce que l’utilisateur remarquera le plus.

La différence la plus importante vient plutôt de cette combinaison : plus compact, beaucoup plus endurant, meilleur en photo et plus polyvalent en recharge.

Honor a donc amélioré des éléments qui se voient réellement au quotidien, plutôt que de simplement augmenter les performances sur un benchmark.