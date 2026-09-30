Galaxy S27 : Samsung préparerait une hausse des prix, et les versions 512 Go et 1 To pourraient coûter encore plus cher

Les Galaxy S27 pourraient coûter plus cher que les Galaxy S26, et la hausse ne concernerait pas seulement le prix de départ.

Une nouvelle fuite venue de Corée du Sud évoque une augmentation comprise entre environ 65 et 85 € selon les modèles et les capacités. Samsung prévoirait aussi d’augmenter davantage les écarts de prix entre les versions 256 Go, 512 Go et 1 To.

Pour les acheteurs qui visent beaucoup de stockage, c’est probablement le point le plus important.

Une hausse évoquée entre 65 et 85 €

La fuite attribuée au compte coréen yeux1122 évoque une augmentation de 100 000 à 130 000 wons selon les configurations.

Cela représente environ :

Hausse évoquée En euros 100 000 wons environ 65 € 130 000 wons environ 85 €

Il ne s’agit pas encore des futurs prix français officiels.

Mais si Samsung applique une hausse de cet ordre en Europe, le Galaxy S27 pourrait coûter sensiblement plus cher que le S26 à capacité équivalente.

Le stockage pourrait surtout devenir plus cher

Le détail le plus intéressant concerne les différentes capacités.

Samsung ne prévoirait pas seulement une hausse générale du prix des Galaxy S27.

Le passage de :

256 Go à 512 Go ;

; 512 Go à 1 To

pourrait également coûter davantage qu’aujourd’hui.

C’est particulièrement important pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra, qui devraient recevoir les composants mémoire les plus rapides.

La gamme pourrait notamment utiliser de la LPDDR6 et du stockage UFS 5.1 sur ses modèles les plus haut de gamme.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait d’ailleurs réserver les 16 Go de RAM et le stockage le plus rapide à ses versions les plus chères.

Les prix actuels du Galaxy S26 montrent déjà de gros écarts

En France, Samsung affiche actuellement le Galaxy S26 256 Go à 799 € et la version 512 Go à 999 € sur sa boutique officielle.

Cela représente déjà 200 € supplémentaires pour doubler le stockage.

Si les informations actuelles sur le S27 se confirment, cet écart pourrait encore augmenter.

C’est donc moins le prix de départ qui risque de poser problème que le coût des configurations supérieures.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait être le plus touché

Le modèle Ultra devrait logiquement concentrer les composants les plus coûteux.

Les informations déjà apparues autour de la gamme évoquent notamment :

jusqu’à 1 To de stockage ;

; une version 16 Go de RAM réservée au haut de gamme ;

réservée au haut de gamme ; mémoire LPDDR6 ;

stockage UFS 5.1 ;

nouvelles configurations photo ;

éventuelles évolutions de batterie.

Chaque amélioration augmente le coût de fabrication.

Et si Samsung décide de ne plus absorber une partie de cette hausse, ce sont surtout les versions 512 Go et 1 To qui pourraient devenir nettement plus chères.

Pourquoi les composants mémoire coûtent plus cher

L’une des explications avancées concerne la demande mondiale en mémoire.

Les centres de données et infrastructures liées à l’intelligence artificielle utilisent énormément de DRAM et de mémoire flash.

Les fabricants de smartphones se retrouvent donc en concurrence avec un marché qui absorbe de très gros volumes.

Les composants les plus récents, comme la LPDDR6 et l’UFS 5.1, sont particulièrement concernés.

Cela ne signifie pas que l’IA est la seule raison d’une future hausse du Galaxy S27, mais elle participe à la pression sur les coûts.

Le prix français du Galaxy S27 n’est pas encore connu

C’est le point à retenir.

Samsung n’a encore annoncé aucun prix officiel pour la gamme Galaxy S27.

La fuite donne une indication sur la direction prise par Samsung, mais elle ne permet pas encore d’affirmer qu’un Galaxy S27 précis coûtera 65 ou 85 € de plus en France.

Les taxes, les capacités disponibles et les promotions de lancement peuvent faire varier le résultat final.

En bref

Les informations actuelles évoquent :

hausse générale possible sur les Galaxy S27 ;

environ 65 à 85 € supplémentaires selon les configurations ;

selon les configurations ; écarts plus importants entre 256 Go, 512 Go et 1 To ;

LPDDR6 et UFS 5.1 sur les modèles les plus haut de gamme ;

Galaxy S27 Ultra potentiellement le plus concerné ;

aucun prix français officiel pour l’instant.

Le vrai risque est surtout pour ceux qui veulent beaucoup de stockage

Un Galaxy S27 de base légèrement plus cher serait déjà une mauvaise nouvelle.

Mais si Samsung augmente aussi les écarts entre les capacités, un acheteur visant 512 Go ou 1 To pourrait voir la facture grimper beaucoup plus rapidement.

C’est probablement ce qu’il faudra surveiller lors de la présentation officielle : pas seulement le prix affiché pour le modèle d’entrée de gamme, mais combien Samsung demandera réellement pour passer au stockage supérieur.