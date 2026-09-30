Fairbuds 2 : ces écouteurs à 119 € permettent de remplacer sept pièces au lieu de tout jeter

Les écouteurs sans fil sont pratiques, mais leur batterie finit presque toujours par devenir leur point faible. Sur beaucoup de modèles, lorsqu’elle perd trop de capacité, la réparation est difficile voire impossible.

Fairphone veut attaquer précisément ce problème avec les Fairbuds 2, une nouvelle génération d’écouteurs sans fil conçue autour d’un principe inhabituel : sept éléments peuvent être remplacés au lieu de jeter l’ensemble.

Le lancement européen est prévu le 14 octobre 2026, avec un prix annoncé de 119 €.

Sept pièces pourront être remplacées

Fairphone conserve l’approche modulaire qui faisait déjà la particularité de ses premiers écouteurs.

Les Fairbuds 2 reposent sur sept composants remplaçables, ce qui permet de changer certaines pièces lorsqu’elles s’usent au lieu de remplacer toute la paire.

C’est particulièrement important pour les batteries.

Sur des écouteurs classiques, les cellules sont souvent collées ou intégrées dans une coque très difficile à ouvrir sans l’endommager. Fairphone prend ici le chemin inverse en concevant ses écouteurs pour être démontés.

Le fabricant avait déjà retenu cette philosophie sur la génération précédente, où l’utilisateur pouvait notamment remplacer :

les batteries des écouteurs ;

la batterie du boîtier ;

les embouts ;

les anneaux en silicone ;

certaines parties du boîtier.

Fairphone indique d’ailleurs que les Fairbuds actuels peuvent être réparés avec des outils simples, dont un tournevis cruciforme.

Le prix baisse par rapport à la première génération

La surprise vient aussi du tarif.

Les Fairbuds 2 seront commercialisés en Europe à 119 €, contre 149 € au lancement pour la première génération.

Cela représente une baisse de 30 € alors que Fairphone ajoute plusieurs améliorations techniques.

Le fabricant ne cherche donc pas seulement à vendre un produit réparable plus cher au nom de l’écologie.

Sur le papier, les Fairbuds 2 deviennent au contraire plus accessibles que leurs prédécesseurs.

Le codec LDAC arrive enfin

L’autre vraie nouveauté concerne la qualité audio.

Les Fairbuds 2 ajoutent la prise en charge du codec LDAC de Sony, absent de la première génération.

Les premiers Fairbuds se limitaient principalement aux codecs SBC et AAC.

LDAC permet de transmettre davantage de données en Bluetooth lorsqu’il est associé à un smartphone compatible. Cela peut améliorer la qualité audio sur des fichiers ou services capables d’exploiter ce niveau de débit.

Il ne faut cependant pas confondre compatibilité LDAC et garantie d’une qualité sonore supérieure dans toutes les situations.

La qualité finale dépendra aussi des transducteurs, du réglage audio et de la source utilisée.

Un nouveau design avec tiges

Fairphone change également complètement le dessin de ses écouteurs.

Les premiers Fairbuds avaient un format arrondi relativement massif.

Les Fairbuds 2 adoptent désormais un design avec tiges, beaucoup plus proche de ce que proposent Apple, Samsung ou Nothing.

Les premières images montrent aussi un boîtier plus haut que celui de la génération précédente.

Deux coloris ont déjà été aperçus :

Horizon Black ;

; Forest Green.

Ces deux couleurs correspondent à celles utilisées sur plusieurs produits récents de Fairphone.

Le vrai intérêt reste la batterie remplaçable

La fonction la plus importante n’est finalement ni le LDAC ni le nouveau design.

C’est la possibilité de prolonger réellement la durée de vie des écouteurs.

Une batterie lithium-ion perd naturellement de la capacité après plusieurs centaines de cycles de charge. Sur des écouteurs classiques, cette dégradation peut finir par rendre le produit beaucoup moins utilisable alors que les haut-parleurs fonctionnent encore parfaitement.

Avec une batterie remplaçable, le problème est différent.

L’utilisateur peut conserver le même matériel plus longtemps en ne changeant que la pièce usée.

C’est exactement l’approche que Fairphone applique déjà à ses smartphones.

Une garantie pouvant atteindre trois ans sur les Fairbuds actuels

Fairphone propose actuellement une garantie standard de deux ans sur ses écouteurs, complétée par une année supplémentaire lorsque le produit est enregistré en ligne.

La marque n’a pas encore détaillé toutes les conditions commerciales spécifiques aux Fairbuds 2.

Mais la logique est claire : la réparabilité doit permettre au produit de rester utilisable bien au-delà de la durée de vie habituelle de petits écouteurs Bluetooth.

En bref

Les Fairbuds 2 proposeront :

7 pièces remplaçables ;

; lancement européen le 14 octobre 2026 ;

; prix : 119 € ;

; nouveau design avec tiges ;

codec Bluetooth LDAC ;

; conception modulaire ;

composants remplaçables au lieu de changer toute la paire.

Les AirPods et Galaxy Buds restent beaucoup plus difficiles à réparer

C’est probablement là que les Fairbuds 2 se différencient le plus.

Les écouteurs true wireless grand public privilégient généralement la compacité maximale, au prix d’une construction collée ou très difficile à démonter.

Fairphone accepte un autre compromis : fabriquer un appareil pensé dès le départ pour être ouvert et entretenu.

Cela ne suffira pas à garantir que les Fairbuds 2 sonnent mieux qu’une paire d’AirPods Pro ou de Galaxy Buds.

Mais pour quelqu’un qui veut garder ses écouteurs plusieurs années, la possibilité de changer la batterie au lieu de jeter tout le produit constitue une différence très concrète.