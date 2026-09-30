GTA 6 : la carte est deux fois plus grande que GTA 5, mais cette nouveauté va surtout tout changer

Rockstar vient de confirmer un détail majeur sur GTA 6 : Leonida sera environ deux fois plus grande que la carte de GTA 5.

Mais le vrai changement pourrait être ailleurs.

Le studio explique avoir surtout augmenté la densité du monde, avec davantage d’intérieurs accessibles, de ruelles et de toits exploitables.

Beaucoup plus d’intérieurs que dans GTA 5

Aaron Garbut, directeur artistique chez Rockstar North, explique que GTA 6 atteint une sorte de « masse critique » d’intérieurs.

En clair, les bâtiments ne seront pas seulement plus nombreux.

Une plus grande partie d’entre eux devrait aussi proposer des espaces utilisables à l’intérieur.

Rockstar ne donne pas encore de chiffre précis, donc impossible d’affirmer que tous les immeubles seront ouverts.

Mais l’écart avec GTA 5 devrait être important.

Les ruelles et les toits compteront vraiment

Rockstar indique également avoir davantage travaillé les ruelles et les toits.

Cela peut rendre l’exploration beaucoup plus dense.

Un quartier pourra donc proposer :

des routes principales ;

des passages arrière ;

des intérieurs ;

des toits ;

plusieurs chemins pour entrer ou sortir d’une zone.

Ce point peut avoir un impact direct sur les poursuites, les fusillades ou les missions d’infiltration.

Deux fois plus grand, mais aussi beaucoup plus rempli

C’est ce qui distingue GTA 6 d’un simple monde ouvert agrandi.

Rockstar ne cherche pas uniquement à ajouter des kilomètres de route.

Le studio semble vouloir rendre Leonida plus grande et plus exploitable au même moment.

Cela correspond aussi aux autres nouveautés déjà détaillées récemment, comme le mini-golf, le kayak, la plongée et les nouvelles activités de GTA 6.

En bref

GTA 6 devrait proposer :

une carte environ deux fois plus grande que GTA 5 ;

; davantage d’intérieurs accessibles ;

plus de ruelles ;

davantage de toits exploitables ;

une ville plus dense ;

plus de chemins secondaires.

Le vrai changement est peut-être là

Une carte deux fois plus grande attire forcément l’attention.

Mais si Rockstar augmente réellement le nombre de bâtiments accessibles, de ruelles et de toits, GTA 6 pourrait surtout donner l’impression d’un monde beaucoup plus vivant et beaucoup moins fermé que GTA 5.