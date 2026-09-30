Galaxy S26 sous One UI 9 : 6 nouveautés que vous allez vraiment utiliser au quotidien

One UI 9 est désormais disponible sur les Galaxy S26 en Europe. La mise à jour basée sur Android 17 apporte beaucoup de changements, mais tous ne méritent pas forcément la même attention.

Certaines nouveautés peuvent en revanche réellement servir tous les jours.

Voici celles qui changent le plus concrètement l’utilisation d’un Galaxy S26.

1. My FanCam recadre une vidéo après l’enregistrement

My FanCam est probablement l’une des fonctions les plus faciles à comprendre.

Après avoir enregistré une vidéo contenant plusieurs personnes, il est possible de sélectionner un sujet.

One UI 9 suit ensuite automatiquement cette personne et recadre la vidéo pour la maintenir au centre.

Cela peut servir pour :

un enfant pendant un spectacle ;

un joueur pendant un match ;

une personne sur une piste de danse ;

une vidéo destinée à TikTok ou Instagram.

Le gros avantage est que le cadrage peut être effectué après avoir filmé.

Il n’est donc plus nécessaire de suivre parfaitement le sujet au moment de l’enregistrement.

2. Now Nudge propose l’action suivante sans quitter l’application

Now Nudge cherche à réduire les allers-retours entre les applications.

Exemple : quelqu’un vous envoie une adresse dans une conversation.

Le téléphone peut proposer directement de :

l’ouvrir dans Maps ;

l’enregistrer ;

créer un événement ;

récupérer une information utile liée au contexte.

L’intérêt est surtout de supprimer plusieurs étapes.

Au lieu de copier une adresse, quitter Messages, ouvrir Maps puis la coller, l’action peut apparaître directement au bon moment.

3. Now Brief devient enfin personnalisable

Now Brief existait déjà avant One UI 9, mais la mise à jour donne davantage de contrôle sur ce qui apparaît.

Il est possible de créer des cartes personnalisées autour de thèmes comme :

météo ;

santé ;

vidéos ;

activité physique ;

événements.

Le téléphone peut donc afficher un résumé beaucoup moins générique.

Quelqu’un qui ne consulte jamais Samsung Health peut par exemple privilégier météo, agenda et contenus vidéo.

4. Les outils de réparation arrivent directement dans les paramètres

One UI 9 ajoute un nouveau menu consacré à la garantie et à l’entretien du téléphone.

Depuis les paramètres, l’utilisateur peut notamment :

vérifier la couverture de garantie ;

lancer des diagnostics ;

consulter certaines informations de réparation ;

accéder à Samsung Care+ ;

préparer une prise en charge.

Ce n’est pas la fonction la plus spectaculaire de la mise à jour.

Mais c’est probablement l’une des plus utiles le jour où un problème apparaît.

5. Le panneau rapide devient beaucoup plus flexible

Samsung permet désormais de personnaliser plus librement le panneau rapide.

Les contrôles de :

luminosité ;

volume ;

lecture multimédia

peuvent être ajustés séparément.

Il devient donc possible de construire un panneau adapté à son usage plutôt que d’accepter une disposition quasiment fixe.

Sur un grand Galaxy S26 Ultra, cela peut aussi rendre les commandes les plus utilisées plus faciles à atteindre d’une seule main.

Cette évolution fait partie des changements déjà détaillés dans les nouveautés complètes de One UI 9.

6. Recadrage, traduction et numérisation demandent moins d’étapes

Samsung améliore également plusieurs petites fonctions déjà présentes.

L’application Interprète affiche plus facilement l’historique des échanges traduits.

Les outils de numérisation de documents gagnent en automatisation.

L’Enregistreur vocal produit également des résumés plus facilement exploitables.

Pris séparément, ces changements semblent mineurs.

Mais ce sont précisément les fonctions utilisées régulièrement pour travailler, voyager ou prendre des notes qui bénéficient le plus de la mise à jour.

Ce que vous allez probablement remarquer en premier

Pour la majorité des utilisateurs, les changements les plus visibles devraient être :

My FanCam, si vous filmez souvent ;

Now Nudge, si vous utilisez beaucoup Messages et les applications Samsung ;

le nouveau panneau rapide, visible plusieurs fois par jour.

Les autres fonctions deviennent surtout utiles lorsqu’un besoin précis apparaît.

En bref

One UI 9 apporte notamment sur le Galaxy S26 :

recadrage automatique d’une personne dans une vidéo ;

suggestions contextuelles avec Now Nudge ;

Now Brief personnalisable ;

diagnostic et garantie intégrés aux paramètres ;

panneau rapide plus flexible ;

traduction, numérisation et enregistrement améliorés.

Pas besoin de chercher toutes les nouveautés pour profiter de One UI 9

Samsung communique beaucoup sur Galaxy AI, mais la vraie force de One UI 9 vient surtout de petites améliorations qui évitent plusieurs manipulations.

Le déploiement stable de One UI 9 sur les Galaxy S26 européens permet maintenant de les utiliser sans rejoindre un programme bêta.

Et pour ceux qui possèdent un autre Galaxy récent, la vague s’étend progressivement : 12 smartphones Samsung sont désormais engagés dans le passage vers Android 17.

Sur un Galaxy S26, One UI 9 ne transforme donc pas complètement l’interface.

Elle rend surtout plusieurs actions courantes plus rapides et moins pénibles à effectuer.