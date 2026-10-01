L’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro devient beaucoup plus intéressante avec cette application photo

L’ouverture variable fait partie des nouveautés les plus intéressantes de l’iPhone 18 Pro, mais l’application Appareil photo d’Apple n’en exploite qu’une partie. Une nouvelle mise à jour de Halide change nettement la situation en donnant au photographe un contrôle beaucoup plus fin sur le mécanisme physique intégré à l’objectif principal.

Avec Halide 3.2, l’utilisateur n’est plus limité aux quatre ouvertures proposées par Apple. Il peut sélectionner pratiquement n’importe quelle valeur comprise entre ƒ/1,48 et ƒ/4,0, puis laisser l’application adapter automatiquement les autres paramètres de prise de vue.

C’est précisément le type de fonction qui permet enfin de comprendre pourquoi Apple a ajouté une ouverture mécanique à son nouvel iPhone.

Apple ne propose que quatre valeurs, Halide ouvre tout l’intervalle

Sur l’application Appareil photo de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max, Apple permet de travailler avec quatre ouvertures prédéfinies :

ƒ/1,48 ;

ƒ/1,8 ;

ƒ/2,8 ;

ƒ/4,0.

Halide 3.2 va beaucoup plus loin.

Lux Optics, l’équipe derrière l’application, confirme que l’utilisateur peut choisir toute valeur intermédiaire entre ƒ/1,48 et ƒ/4,0. Il devient donc possible de photographier à ƒ/2,1, ƒ/2,5 ou encore ƒ/3,2 si la scène le justifie.

Cette différence paraît technique, mais elle change réellement l’approche photographique.

L’ouverture de l’iPhone 18 Pro n’est pas un simple réglage logiciel. Six lamelles se déplacent physiquement dans l’objectif pour modifier la quantité de lumière qui atteint le capteur.

Menow avait d’ailleurs pu détailler le fonctionnement de cette ouverture mécanique de l’iPhone 18 Pro lorsqu’un démontage avait permis d’observer directement ses lamelles.

Un vrai mode Priorité ouverture arrive sur iPhone

La grande nouveauté de Halide 3.2 porte un nom bien connu des photographes : Aperture Priority, ou priorité ouverture.

Le principe est simple.

Vous choisissez l’ouverture que vous souhaitez utiliser et l’application se charge ensuite d’ajuster la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO pour obtenir une exposition correcte.

C’est exactement la logique du mode A ou Av disponible depuis longtemps sur les appareils photo hybrides et reflex.

Sur l’iPhone, ce fonctionnement présente un intérêt supplémentaire. L’utilisateur peut choisir son ouverture en fonction du rendu recherché sans devoir recalculer manuellement tous les autres paramètres à chaque changement de lumière.

Par exemple, une grande ouverture comme ƒ/1,48 laisse entrer davantage de lumière. Elle sera particulièrement intéressante lorsque l’éclairage diminue ou lorsqu’on cherche à isoler davantage un sujet.

À l’inverse, fermer l’objectif vers ƒ/4 peut augmenter la profondeur de champ et devenir utile lorsqu’on souhaite conserver plusieurs plans nets, notamment sur une photo de groupe ou une scène comprenant plusieurs sujets à différentes distances.

C’est là que l’ouverture variable prend vraiment son sens

Apple peut évidemment automatiser ce choix.

Mais une ouverture variable devient beaucoup plus intéressante lorsqu’elle n’est plus uniquement contrôlée par les décisions de l’algorithme.

Prenons une scène très simple : trois personnes sont placées à des distances légèrement différentes devant l’iPhone.

À grande ouverture, la profondeur de champ devient plus faible. Une partie du groupe risque alors d’être moins nette.

En fermant volontairement l’ouverture, le photographe dispose d’un outil supplémentaire pour obtenir davantage de netteté sur l’ensemble de la scène.

À l’inverse, dans un environnement sombre, revenir vers ƒ/1,48 permet au capteur de récupérer davantage de lumière sans nécessairement devoir augmenter autant la sensibilité ISO.

Ce n’est donc pas seulement une question de luminosité. L’ouverture intervient également dans la manière dont la profondeur de la scène est rendue.

Menow avait déjà montré pourquoi cette évolution constitue l’un des principaux changements photo entre l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 17 Pro. Halide lui donne désormais un usage beaucoup plus proche de celui d’un véritable appareil photo.

Halide ajoute même ce qu’Apple ne permet toujours pas de régler

Halide propose également un mode entièrement manuel.

Il devient alors possible de gérer directement l’ouverture, la vitesse d’obturation et la valeur ISO.

Ce dernier point distingue encore l’application de celle d’Apple.

Lux Optics souligne qu’Apple permet désormais de régler manuellement certains paramètres comme l’ouverture et la vitesse d’obturation, mais ne donne toujours pas le même contrôle direct sur l’ISO dans son application native.

Pour un utilisateur qui photographie essentiellement en mode automatique, cette différence restera secondaire.

Pour quelqu’un qui veut contrôler le bruit numérique, les mouvements ou la profondeur de champ avec précision, elle devient beaucoup plus intéressante.

Final Cut Camera et Halide commencent à exploiter le même matériel de deux manières différentes

La sortie de Halide 3.2 intervient surtout au bon moment.

Une autre application vient déjà de commencer à exploiter beaucoup plus sérieusement l’ouverture variable des nouveaux iPhone : Final Cut Camera.

Menow a détaillé aujourd’hui comment Final Cut Camera exploite l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro, avec une approche davantage tournée vers la vidéo et le montage professionnel.

Halide fait maintenant l’équivalent pour la photographie.

On commence donc à voir apparaître une différence importante entre une nouveauté matérielle simplement présente sur une fiche technique et une nouveauté réellement exploitable au quotidien.

L’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro dispose désormais de logiciels capables de justifier son existence.

Deux nouveaux rendus photo arrivent aussi sur tous les iPhone compatibles

Halide 3.2 ne se limite pas aux iPhone 18 Pro.

L’application ajoute également deux nouveaux « Looks » baptisés Dawn et Quicksilver.

Dawn privilégie une apparence plus chaude dans les tons moyens et les hautes lumières, avec des ombres relativement riches. Quicksilver s’inspire davantage de certains procédés argentiques avec un contraste élevé et des couleurs plus discrètes.

Un format de prise de vue 16:9 est également ajouté.

Ces nouveautés sont accessibles sur d’autres iPhone compatibles avec Halide Mark III, contrairement au contrôle physique de l’ouverture qui nécessite évidemment le mécanisme spécifique des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.

Halide Mark III est proposé à 69,99 dollars en achat définitif ou 19,99 dollars par an selon Lux Optics. Les tarifs peuvent varier selon le pays et l’App Store utilisé.

Le changement le plus intéressant reste malgré tout ailleurs : pour la première fois, les propriétaires d’un iPhone 18 Pro disposent d’un véritable mode priorité ouverture capable d’exploiter librement le diaphragme mécanique de leur smartphone.

Et c’est probablement avec ce type d’application que la nouvelle caméra d’Apple montrera réellement ce qu’elle peut apporter face aux générations précédentes.