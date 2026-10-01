Nintendo déploie la mise à jour 23.0.1 sur Switch 2 : elle corrige un bug particulièrement agaçant

Nintendo vient de déployer la version 23.0.1 du système de la Nintendo Switch 2. Cette petite mise à jour ne contient aucune nouvelle fonction, mais corrige un problème apparu avec la grosse version 23.0.0 de septembre.

Sur certaines consoles, un jeu pouvait mettre anormalement longtemps à démarrer, se mettre en pause ou se fermer. Nintendo confirme officiellement que la version 23.0.1 corrige ce comportement.

Le problème venait de la version 23.0.0

La mise à jour 23.0.0 avait apporté beaucoup plus de changements.

Menow avait détaillé l’arrivée du VRR en mode TV et les nouveautés de la mise à jour 23.0.0 de la Switch 2.

Mais cette version avait également introduit un comportement gênant chez certains joueurs : des logiciels pouvaient parfois prendre beaucoup de temps pour s’ouvrir, être suspendus ou se fermer.

Nintendo ne détaille pas l’origine technique du problème.

La note officielle de la version 23.0.1 se limite à confirmer sa correction.

La première Switch reçoit exactement le même correctif

La Switch 2 n’est pas la seule concernée.

Nintendo publie également la version 23.0.1 sur les Switch, Switch Lite et Switch OLED, avec exactement la même correction.

Si votre console semble soudainement plus lente lors du lancement ou de la fermeture d’un jeu depuis la mise à jour de septembre, installer cette nouvelle version est donc particulièrement pertinent.

Le téléchargement doit normalement être automatique. Il peut aussi être lancé depuis Paramètres de la console > Console > Mise à jour de la console.

Cette fois, pas de VRR, de nouvelle fonction GameChat ou de changement des cartes de jeu virtuelles : Nintendo corrige simplement un bug introduit par sa précédente grosse mise à jour.