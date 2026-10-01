One UI 9 peut désormais vous prévenir quand une application utilise trop vos données en arrière-plan

One UI 9 ajoute une fonction de confidentialité qui peut intéresser bien plus de monde que les seules nouveautés Galaxy AI. Samsung permet désormais à certains Galaxy de repérer les applications qui utilisent trop souvent votre position précise ou tentent d’accéder inutilement à certaines autorisations en arrière-plan.

La fonction s’appelle Privacy Alerts. Elle utilise une analyse directement sur l’appareil et peut signaler une application dont le comportement mérite votre attention. Samsung l’intègre aussi à son nouveau Security Brief, visible dans Now Brief.

One UI 9 peut repérer une application trop curieuse

Samsung explique que Privacy Alerts peut détecter plusieurs comportements inhabituels.

Par exemple, une application peut utiliser votre localisation précise beaucoup plus souvent que nécessaire, continuer à demander certaines autorisations en arrière-plan ou accéder à davantage de données personnelles que son usage ne semble le justifier.

Dans ce cas, One UI 9 peut avertir l’utilisateur et lui suggérer de réduire les informations sensibles auxquelles l’application a accès.

L’idée est intéressante parce qu’Android permet déjà de consulter les autorisations d’une application, mais cela suppose généralement d’aller soi-même vérifier les réglages.

Avec Privacy Alerts, c’est le Galaxy qui tente de repérer le comportement inhabituel à votre place.

Security Brief rassemble aussi les autres risques

Privacy Alerts n’agit pas seule.

Samsung ajoute également Security Brief, qui peut faire remonter dans Now Brief plusieurs informations liées à la sécurité :

présence potentielle d’un logiciel malveillant ;

application installée depuis une source inconnue ;

autorisations jugées inutiles ;

alertes de confidentialité détectées par Privacy Alerts.

Samsung veut ainsi éviter que ces informations restent cachées dans plusieurs menus de sécurité différents.

Une alerte peut donc apparaître directement dans Now Brief lorsqu’une intervention est jugée utile.

Cela ne signifie pas automatiquement que l’application est dangereuse

C’est un point important.

Une application signalée n’est pas forcément malveillante.

Certaines apps ont réellement besoin d’utiliser régulièrement la localisation ou de fonctionner en arrière-plan. Une application de navigation, de sport ou de suivi d’un appareil peut par exemple avoir une raison légitime de demander davantage d’autorisations.

Samsung précise d’ailleurs que Privacy Alerts peut ne pas prendre en compte tous les facteurs pertinents.

Il faut donc voir l’alerte comme un signal à vérifier, et non comme une preuve que l’application espionne le téléphone.

Le bon réflexe consiste à ouvrir les autorisations de l’application et à se demander si l’accès demandé correspond réellement à son usage.

Tous les Galaxy sous One UI 9 ne disposent pas de Privacy Alerts

C’est la principale limite.

Samsung ne propose pas cette fonction sur tous les appareils compatibles avec One UI 9.

La liste officielle comprend notamment :

Galaxy S26 et S26 Ultra ;

Galaxy S25 et S25 FE ;

Galaxy S24 et S24 FE ;

Galaxy S23 et S23 FE ;

Galaxy Z Fold5, Fold6, Fold7, Fold8 et Fold8 Ultra ;

Galaxy Z Flip5, Flip6, Flip7 et Flip8 ;

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra ;

Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra ;

Galaxy Tab S11 et S11 Ultra.

Samsung ne cite donc pas, pour l’instant, les Galaxy A ni plusieurs anciens modèles pourtant compatibles avec One UI 9.

La compatibilité avec Android 17 ne garantit donc pas automatiquement l’accès à Privacy Alerts.

L’analyse est effectuée directement sur le Galaxy

Samsung insiste aussi sur un point important concernant les données personnelles : l’analyse nécessaire à Privacy Alerts repose sur de l’IA exécutée directement sur l’appareil.

L’objectif est de détecter les comportements inhabituels sans devoir envoyer en permanence les informations personnelles vers un serveur distant.

Cela s’inscrit dans la stratégie de Samsung autour de Knox et du traitement local des données sensibles.

Menow avait déjà détaillé les principales nouveautés de One UI 9, mais Privacy Alerts mérite un traitement à part parce qu’elle peut avoir un impact concret sur l’utilisation quotidienne.

Ce qu’il faut faire lorsqu’une alerte apparaît

Si One UI 9 signale une application, il n’est pas nécessaire de la supprimer immédiatement.

Commencez par vérifier :

Paramètres > Sécurité et confidentialité > Gestionnaire d’autorisations

Regardez ensuite les accès accordés à l’application concernée, notamment :

localisation ;

microphone ;

appareil photo ;

contacts ;

fichiers ;

activité en arrière-plan.

Si une application météo demande par exemple une localisation permanente alors que vous ne l’utilisez presque jamais, passer l’autorisation à « uniquement lorsque l’application est utilisée » peut suffire.

Le véritable intérêt de Privacy Alerts est donc moins de bloquer automatiquement des applications que de vous montrer celles qui méritent d’être vérifiées.

Et pour la majorité des utilisateurs Galaxy qui ne passent jamais en revue leurs autorisations manuellement, c’est probablement l’une des nouveautés les plus utiles de One UI 9.