One UI 9 corrige Expert RAW, mais le zoom 5x pose maintenant un nouveau problème

One UI 9 améliore enfin un problème gênant d’Expert RAW, mais les premiers tests révèlent un autre bug sur le Galaxy S26 Ultra. Cette fois, c’est le mode 24 mégapixels associé au téléobjectif 5x qui ne fonctionne pas comme prévu.

Le problème a été reproduit avec Expert RAW : entre 5x et 9,9x, l’application peut enregistrer une photo en seulement 12 MP alors que le mode 24 MP est sélectionné.

Le Galaxy S26 Ultra devrait rester à 24 MP jusqu’à 9,9x

Le comportement attendu est simple.

Avec Expert RAW configuré en 24 MP, le Galaxy S26 Ultra doit conserver cette définition entre 5x et 9,9x. À partir de 10x, le passage à 12 MP est normal.

Or Expert RAW peut basculer prématurément à 12 MP dès la plage du zoom 5x.

Ce n’est apparemment pas une limitation du capteur. L’application Appareil photo classique de Samsung conserve correctement les 24 MP entre 5x et 9,9x, puis passe à 12 MP au-delà.

Tout indique donc un problème logiciel propre au traitement d’Expert RAW.

Samsung a en revanche corrigé un autre défaut

Il y a aussi une bonne nouvelle.

Sous les nouvelles versions utilisées avec One UI 9, Samsung a corrigé le décalage entre l’aperçu affiché par Expert RAW et le véritable fichier RAW obtenu après la prise de vue.

Auparavant, l’aperçu pouvait paraître sensiblement plus net que le RAW ouvert ensuite dans un logiciel comme Lightroom. Les deux résultats sont désormais beaucoup plus proches.

Ce changement arrive après un autre problème beaucoup plus gênant suivi par Menow : une précédente version d’Expert RAW pouvait empêcher complètement l’application de fonctionner sous One UI 9.

Pas besoin d’éviter le zoom 5x, mais vérifiez la définition

Le problème actuel semble donc bien plus limité.

Le téléobjectif 5x fonctionne toujours et l’application Appareil photo classique conserve le comportement attendu. C’est surtout Expert RAW en mode 24 MP qui est concerné.

Pour les utilisateurs qui veulent absolument conserver des fichiers de 24 mégapixels avec le téléobjectif, le plus prudent est donc de vérifier la définition réelle du fichier après la prise de vue en attendant une correction.

Samsung n’a pas encore annoncé publiquement de correctif spécifique pour ce nouveau problème.