Galaxy S21 FE : Samsung déploie une mise à jour étonnamment ancienne alors que le correctif d’octobre est déjà prêt

Le Galaxy S21 FE reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité dans plusieurs régions. Rien d’inhabituel jusque-là, sauf que Samsung ne lui fournit ni le correctif de septembre ni celui d’octobre 2026 : le smartphone passe seulement au patch de sécurité d’août.

Le décalage mérite d’être signalé puisque Samsung a déjà commencé à distribuer le correctif d’octobre sur certains Galaxy plus récents. Pour les propriétaires du S21 FE, cette mise à jour reste néanmoins utile puisqu’elle corrige 56 problèmes de sécurité et confirme surtout que Samsung continue d’entretenir le téléphone après la fin de ses grandes mises à niveau Android.

Le Galaxy S21 FE reçoit un correctif vieux de deux mois

Le nouveau firmware commence à apparaître sur différentes variantes du Galaxy S21 FE. Sur la version internationale équipée d’une puce Snapdragon commercialisée notamment en Inde, le téléchargement atteint environ 359 Mo et porte la référence G990B2XXSKIZH2.

Le détail surprenant apparaît immédiatement dans les informations système : le niveau du correctif de sécurité passe à août 2026.

Nous sommes pourtant à la fin septembre et Samsung dispose déjà de son correctif d’octobre 2026, dont le déploiement a même commencé sur la gamme Galaxy S26.

Cela ne signifie pas que Samsung a abandonné le Galaxy S21 FE. Le modèle n’est simplement plus traité avec la même fréquence que les Galaxy récents.

Le constructeur a progressivement fait passer ce smartphone sur un calendrier de mises à jour de sécurité trimestriel. Dans ce contexte, il n’est pas garanti qu’un appareil reçoive systématiquement le tout dernier patch Android disponible au moment où Samsung lance une nouvelle mise à jour.

Les 56 failles corrigées ne sont pas anodines

Malgré son retard apparent, le correctif d’août reste intéressant à installer.

Le bulletin de sécurité Samsung correspondant à cette période rassemble 56 correctifs touchant Android et plusieurs composants propres aux appareils Galaxy.

Ces failles ne concernent pas toutes directement chaque Galaxy S21 FE : la présence d’une vulnérabilité dépend notamment du processeur, des composants installés et des fonctions utilisées par le téléphone. Le correctif permet néanmoins de supprimer plusieurs faiblesses connues du système.

Pour un smartphone lancé il y a plusieurs années et qui reste encore largement utilisable au quotidien, continuer à installer ces mises à jour de maintenance reste donc pertinent.

La présence d’un ancien niveau de patch ne doit pas être interprétée comme l’installation d’une ancienne version d’Android : le Galaxy S21 FE reste sous Android 16 avec One UI 8, seul son niveau de sécurité évolue ici.

Cette fois, il ne faut plus attendre One UI 9

La situation diffère sensiblement de celle des Galaxy S23 et S24, qui reçoivent actuellement des correctifs de sécurité tout en attendant Android 17.

Sur le Galaxy S21 FE, One UI 8 et Android 16 représentent la dernière grande évolution Android prévue par la politique de support annoncée lors de son lancement.

Le téléphone était arrivé sous Android 12 avec la promesse de quatre générations majeures du système :

Android 12 → Android 13 → Android 14 → Android 15 → Android 16.

Le compte est donc arrivé à son terme.

Menow avait déjà détaillé pourquoi le Galaxy S21 FE est exclu de One UI 9 et Android 17. La situation est désormais beaucoup plus claire à mesure que Samsung déploie réellement Android 17 sur les appareils compatibles.

Autrement dit, attendre One UI 9 avant d’installer ce correctif n’aurait aucun intérêt : Android 17 ne fait plus partie du cycle de mises à niveau majeures du S21 FE.

Le smartphone n’est pourtant pas arrivé en fin de vie

Fin des grandes versions Android ne signifie pas fin immédiate des mises à jour.

C’est justement ce que montre le firmware actuellement distribué. Samsung continue de fournir des correctifs de sécurité au Galaxy S21 FE, même si leur fréquence diminue avec l’âge du téléphone.

Cette distinction est importante.

Le S21 FE ne recevra plus de nouvelle génération Android, mais il peut encore bénéficier de corrections destinées à protéger les données, les composants système et certaines fonctions sensibles.

Samsung distingue d’ailleurs officiellement plusieurs rythmes de maintenance dans son programme de sécurité : certains Galaxy sont mis à jour mensuellement, d’autres trimestriellement et les modèles approchant de la fin de leur période de support peuvent bénéficier d’un suivi moins fréquent.

Pour un utilisateur, la conséquence est simple : il ne faut désormais plus surveiller le S21 FE en attendant de nouvelles fonctions majeures, mais surtout pour les futurs correctifs de sécurité.

Pourquoi Samsung distribue-t-il encore le patch d’août ?

Samsung ne donne pas d’explication spécifique pour ce décalage.

La raison la plus vraisemblable tient au rythme trimestriel du Galaxy S21 FE. Le constructeur prépare et valide les firmwares séparément selon les appareils, les processeurs, les marchés et parfois les opérateurs. Un modèle placé sur un calendrier trimestriel peut donc recevoir un niveau de sécurité antérieur au patch le plus récent disponible.

Il ne faut pas non plus comparer directement son calendrier avec celui du Galaxy S26. Les appareils les plus récents et les modèles haut de gamme encore placés sur un suivi mensuel bénéficient logiquement d’une priorité différente.

Le contraste reste malgré tout notable : au moment où certains Galaxy commencent déjà à recevoir le patch d’octobre, le S21 FE ne fait que passer à celui d’août.

Faut-il installer cette mise à jour ?

Oui, surtout si le téléphone est encore utilisé quotidiennement.

Le fait que le correctif soit daté d’août ne le rend pas inutile. Un appareil avec un niveau de sécurité encore plus ancien reste davantage exposé aux vulnérabilités déjà documentées.

La mise à jour peut être recherchée depuis Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation. Comme toujours chez Samsung, son arrivée dépend du pays, de la variante du smartphone et éventuellement de l’opérateur.

Les propriétaires qui s’interrogent plus largement sur la nouvelle génération peuvent consulter notre liste des Galaxy compatibles avec One UI 9 et Android 17. Le S21 FE n’en fait pas partie.

Ce nouveau firmware illustre finalement assez bien la nouvelle phase de vie du Galaxy S21 FE : les grandes nouveautés Android sont terminées, mais Samsung n’a pas encore cessé de sécuriser le smartphone.