HyperOS 4 : pourquoi les POCO restent encore à l’écart de la bêta mondiale

La bêta mondiale d’HyperOS 4 continue de s’étendre, mais aucun POCO ne figure encore dans le programme international actuellement ouvert par Xiaomi.

Au 30 septembre, Xiaomi invite officiellement les propriétaires de quatre modèles à participer : Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra et Xiaomi 15. Les POCO compatibles avec HyperOS 4 restent donc pour l’instant en dehors de cette phase de test mondiale.

Cela ne signifie pas que les POCO sont abandonnés

L’absence des POCO dans la Global Beta ne signifie pas qu’ils ne recevront pas HyperOS 4.

Plusieurs firmwares internes ont déjà été repérés pour des smartphones POCO. Menow avait notamment vérifié que le POCO X7 Pro dispose déjà de versions HyperOS 4 en test pour l’Europe et le marché mondial.

La différence est importante : un firmware interne prouve que Xiaomi travaille sur la mise à jour, mais il ne donne pas accès au programme bêta public.

Pour l’instant, Xiaomi privilégie ses smartphones commercialisés directement sous sa marque.

Pourquoi Xiaomi commence-t-il par les Xiaomi 15 et 17T ?

Xiaomi n’a pas donné d’explication spécifique concernant l’absence des POCO.

Le programme international est simplement encore beaucoup plus limité que le développement interne d’HyperOS 4. Les premières versions européennes sont déjà distribuées sur les Xiaomi 15, 15 Ultra, 17T et 17T Pro. Menow a recensé les builds HyperOS 4 actuellement disponibles pour ces quatre Xiaomi en Europe.

Xiaomi peut ainsi recueillir les premiers retours sur Android 17 avant d’élargir le programme à davantage de modèles.

Un POCO compatible peut donc recevoir la version stable sans participer à cette bêta

C’est le point à retenir.

Compatibilité HyperOS 4 et accès à la Global Beta sont deux choses différentes.

Un POCO peut être en cours de développement chez Xiaomi sans apparaître dans l’application Xiaomi Community pour le recrutement des testeurs.

Il n’y a donc aucune raison, à ce stade, de considérer l’absence actuelle des POCO comme une exclusion définitive. Xiaomi pourrait ajouter de nouveaux appareils lors d’une prochaine vague ou simplement faire passer certains modèles directement par des tests internes avant la version stable.

Pour les propriétaires de POCO, le véritable signal à surveiller sera donc l’ouverture officielle d’une nouvelle vague Global Beta ou l’apparition des premières versions stables Global et EEA.