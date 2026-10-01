HyperOS 4 intègre un mode contre le mal des transports, avec des points animés comme sur l’iPhone

HyperOS 4 possède une fonction discrète qui peut être utile aux personnes sensibles au mal des transports lorsqu’elles utilisent leur smartphone en voiture.

Le principe rappelle directement les Vehicle Motion Cues d’Apple : des points animés apparaissent sur les bords de l’écran et se déplacent en fonction des mouvements du véhicule afin de réduire le conflit entre ce que voient les yeux et ce que ressent l’oreille interne.

Des utilisateurs de la bêta mondiale de HyperOS 4 sur Xiaomi 15 confirment la présence de ce type de fonction, même si sa disponibilité semble encore varier selon les versions et les régions.

Pourquoi regarder son téléphone en voiture peut donner la nausée

Lorsque vous regardez un écran dans une voiture en mouvement, vos yeux peuvent avoir l’impression que vous êtes immobile.

Votre oreille interne détecte pourtant les accélérations, les virages et les freinages.

Cette différence entre les informations visuelles et celles envoyées au cerveau par le système vestibulaire peut provoquer :

nausées ;

vertiges ;

maux de tête ;

sensation d’inconfort.

Le système de points animés cherche à donner aux yeux un repère visuel correspondant au déplacement réel du véhicule.

Xiaomi reprend une idée déjà utilisée par Apple

Apple utilise déjà une approche comparable sur iPhone avec ses Vehicle Motion Cues.

Les petits éléments affichés sur les côtés de l’écran suivent les accélérations et les changements de direction sans masquer le contenu principal.

Xiaomi semble appliquer la même logique dans HyperOS.

Ce type de fonction est particulièrement intéressant pour quelqu’un qui souhaite lire un message, consulter une page web ou regarder brièvement son smartphone pendant un trajet sans accentuer son mal des transports.

Attention : ce n’est probablement pas une exclusivité HyperOS 4

C’est là qu’il faut nuancer.

Certains utilisateurs Xiaomi indiquent avoir déjà vu cette option apparaître sur HyperOS 3 ou via une mise à jour de l’application Sécurité avant l’arrivée de HyperOS 4.

On ne peut donc pas affirmer aujourd’hui que Xiaomi vient d’inventer ou d’ajouter cette fonction exclusivement avec HyperOS 4.

Ce que montrent les premières bêta mondiales, c’est surtout qu’elle reste intégrée et disponible sur la nouvelle génération du système.

HyperOS 4 est déjà en bêta mondiale sur le Xiaomi 15

Xiaomi a officiellement commencé à distribuer la bêta mondiale de HyperOS 4 aux participants inscrits sur certains appareils. Le Xiaomi 15 fait partie des modèles actuellement concernés.

Les premières versions restent des logiciels de test et plusieurs utilisateurs signalent encore des bugs ou des fonctions dont la disponibilité varie d’un firmware à l’autre.

Menow avait déjà détaillé les premiers changements apportés par HyperOS 4, notamment autour des performances et de la nouvelle interface.

Le mode contre le mal des transports est beaucoup moins spectaculaire visuellement, mais il peut être l’une des fonctions les plus utiles pour les personnes réellement concernées.

Pour l’instant, il vaut mieux attendre le déploiement stable avant de confirmer sur quels Xiaomi, Redmi et POCO l’option sera disponible partout.