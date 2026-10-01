Amazon lance un nouveau Fire TV Stick 4K plus rapide avec une télécommande entièrement revue

Amazon renouvelle son Fire TV Stick 4K avec un processeur plus rapide et surtout une nouvelle télécommande. Le modèle est commercialisé dès maintenant au Japon, avec un prix fixé à 11 980 yens, soit environ 68 € au taux de change actuel.

Cette nouvelle version reprend le format plus fin du Fire TV Stick HD lancé plus tôt en 2026 et conserve l’alimentation directe par USB. Amazon annonce surtout de meilleures performances que sur le Fire TV Stick 4K Select, avec des menus et une navigation plus fluides.

Une nouvelle télécommande avec bouton personnalisable

Le principal changement visible concerne la télécommande.

Amazon adopte un design plus arrondi avec une face avant plate et un dos légèrement bombé. Un bouton personnalisable permet désormais d’ouvrir directement l’application de son choix sans repasser par l’écran d’accueil.

La télécommande sera aussi vendue séparément au Japon à partir du 22 octobre, pour 2 980 yens, soit environ 17 €.

Amazon prépare déjà une version plus haut de gamme pour 2027, baptisée Fire TV Remote Plus, avec boutons rétroéclairés, coque en aluminium et fonction permettant de retrouver une télécommande égarée.

Une grosse remise prévue dès octobre

Le nouveau Fire TV Stick 4K est affiché à 11 980 yens, mais Amazon prévoit déjà de diviser pratiquement son prix par deux pendant son événement Prime japonais.

Il sera proposé à 5 980 yens, soit environ 34 €, lors des ventes anticipées du 13 au 15 octobre puis pendant l’événement principal du 16 au 19 octobre.

Pour le moment, cette annonce concerne le marché japonais. Amazon n’a pas encore confirmé une commercialisation identique de cette nouvelle version en France.

Le Fire TV Stick reste néanmoins l’un des appareils les plus polyvalents d’Amazon. Il permet notamment d’utiliser différentes applications de streaming et, sur certains modèles compatibles, de jouer aux jeux Xbox directement depuis un Fire TV Stick.

Cette nouvelle génération mise donc moins sur une révolution technique que sur trois améliorations concrètes : plus de rapidité, une télécommande plus pratique et un prix promotionnel particulièrement agressif au lancement japonais.