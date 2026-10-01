Les utilisateurs d’iOS 26 devraient passer rapidement à iOS 27 : Apple corrige une faille sérieuse

Apple a publié le 28 septembre iOS 26.7.1 pour les iPhone et iPadOS 26.7.1 pour les iPad. Cette mise à jour corrige une vulnérabilité sérieuse touchant CoreGraphics, un composant central du système chargé notamment du rendu des images et des documents.

Le point le plus préoccupant vient directement d’Apple : la faille aurait pu être exploitée lors d’attaques très sophistiquées visant certaines personnes utilisant des versions antérieures à iOS 27.

Pour ceux qui utilisent encore iOS 26, deux possibilités permettent donc de corriger le problème : installer iOS 26.7.1 ou, sur un appareil compatible, passer à iOS 27.

Un fichier malveillant pourrait permettre l’exécution de code

La vulnérabilité est identifiée sous la référence CVE-2026-86950 et concerne CoreGraphics.

Ce composant joue un rôle essentiel dans l’affichage et le traitement de contenus graphiques sur l’iPhone et l’iPad. Selon les informations communiquées par Apple, le traitement d’un fichier spécialement conçu à des fins malveillantes pourrait provoquer un problème de mémoire.

Dans certaines conditions, cette vulnérabilité pourrait alors permettre à un attaquant d’exécuter du code sur l’appareil.

Il ne s’agit donc pas simplement d’un bug d’affichage ou d’un dysfonctionnement sans conséquence.

Apple évoque de véritables attaques ciblées

C’est surtout cette précision qui rend la mise à jour importante.

Apple indique avoir connaissance d’un rapport selon lequel cette vulnérabilité aurait pu être exploitée dans le cadre d’une attaque extrêmement sophistiquée contre certaines personnes ciblées.

Les appareils visés utilisaient des versions d’iOS antérieures à iOS 27.

Apple ne fournit pas davantage de détails sur les attaques elles-mêmes. Le constructeur ne précise ni le nombre de personnes concernées, ni leur identité, ni la méthode exacte utilisée pour leur transmettre le fichier malveillant.

Il ne faut donc pas en conclure que tous les utilisateurs d’iPhone sont actuellement la cible d’une attaque massive.

En revanche, la possibilité d’une exploitation réelle de la faille rend la mise à jour beaucoup plus importante qu’un simple correctif de routine.

iOS 26.7.1 protège également les utilisateurs qui ne veulent pas encore passer à iOS 27

Le titre original encourage les utilisateurs d’iOS 26 à envisager rapidement une migration vers iOS 27, mais une précision est essentielle.

Il n’est pas nécessaire de passer à iOS 27 pour corriger CVE-2026-86950.

Apple a justement publié iOS 26.7.1 pour combler cette vulnérabilité sur la branche iOS 26.

Cette mise à jour est proposée aux iPhone 11 et modèles ultérieurs concernés par iOS 26.

Un utilisateur qui souhaite conserver temporairement iOS 26 peut donc le faire, à condition d’installer au minimum iOS 26.7.1.

Pour vérifier la version disponible :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Rester sur une ancienne version d’iOS 26 sans installer ce correctif est en revanche beaucoup moins prudent compte tenu des informations communiquées par Apple.

Pourquoi le passage à iOS 27 reste malgré tout intéressant

Pour les iPhone compatibles, passer à iOS 27 constitue une autre manière de ne plus utiliser les versions antérieures explicitement citées dans l’alerte d’Apple.

La nouvelle version du système apporte par ailleurs ses propres évolutions, notamment autour d’Apple Intelligence et de Siri, même si toutes les nouveautés ne sont pas accessibles sur tous les modèles.

Menow a notamment détaillé les iPhone compatibles avec les nouvelles fonctions de Siri sous iOS 27.

Il faut néanmoins bien distinguer deux choses : la mise à niveau vers iOS 27 et la correction de la vulnérabilité.

Pour corriger la faille, iOS 26.7.1 suffit déjà aux appareils restant sous iOS 26.

Passer à iOS 27 permet en plus d’adopter la nouvelle génération du système.

Les iPad sont eux aussi concernés par le correctif

Apple a également publié iPadOS 26.7.1.

La mise à jour concerne notamment :

l’iPad Pro 12,9 pouces à partir de la 3e génération ;

l’iPad Pro 11 pouces à partir de la 1re génération ;

l’iPad Air à partir de la 3e génération ;

l’iPad à partir de la 8e génération ;

l’iPad mini à partir de la 5e génération.

Les utilisateurs de ces appareils encore sous iPadOS 26 ont donc eux aussi intérêt à vérifier rapidement la présence de la mise à jour.

Apple corrige également ses Mac

La vulnérabilité ne concerne pas uniquement iOS et iPadOS.

Apple a également publié des correctifs correspondants pour Mac avec macOS Sequoia 15.8.1 et macOS Tahoe 26.7.1.

Le problème touche donc un composant utilisé sur plusieurs systèmes Apple, ce qui explique la publication simultanée de plusieurs mises à jour de sécurité.

Ce qu’un utilisateur d’iPhone doit faire aujourd’hui

Pour un utilisateur encore sous iOS 26, la première chose à faire est simplement de vérifier la version installée.

Si iOS 26.7.1 est disponible, il est préférable de l’installer.

Si l’iPhone propose également iOS 27 et que rien ne vous oblige à conserver l’ancienne version, la migration vers la nouvelle génération du système peut également être envisagée.

Dans les deux cas, l’objectif est le même : ne pas rester sur une ancienne version d’iOS 26 qui ne contient pas le correctif de CVE-2026-86950.

L’alerte mérite d’autant plus d’être prise au sérieux qu’Apple ne parle pas ici d’une faille uniquement découverte en laboratoire. Le constructeur reconnaît qu’elle aurait pu être utilisée lors d’attaques ciblées réelles, ce qui suffit à donner à cette mise à jour une importance particulière.