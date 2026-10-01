Redmi Note 17 Pro Max : Xiaomi monte jusqu’à 10 000 mAh, mais la version française n’a pas la même batterie

Le Redmi Note 17 Pro Max 5G possède officiellement l’une des plus grosses batteries jamais installées par Xiaomi dans un smartphone : 10 000 mAh. La marque vient encore de mettre cette capacité en avant lors du lancement de sa nouvelle gamme Redmi Note 17 au Nigeria.

Pour un acheteur français, il existe toutefois une précision essentielle : le Redmi Note 17 Pro Max commercialisé en France n’embarque pas cette batterie de 10 000 mAh.

Xiaomi France annonce officiellement 9 210 mAh.

La différence atteint donc 790 mAh, soit près de 8 % de capacité en moins. Et ce n’est pas une rumeur provenant du code d’HyperOS : les deux capacités sont désormais mentionnées directement dans les informations officielles de Xiaomi.

Xiaomi utilise bien une batterie de 10 000 mAh sur le Redmi Note 17 Pro Max

La capacité n’est plus une fuite.

Lors du lancement nigérian de la gamme, Xiaomi confirme que le Redmi Note 17 Pro Max 5G peut intégrer une batterie silicium-carbone de 10 000 mAh, avec une teneur en silicium annoncée à 16 %.

C’est la plus grosse batterie que Xiaomi dit avoir installée dans l’un de ses smartphones.

Elle est accompagnée d’une recharge HyperCharge 100 W et d’une fonction de recharge inversée filaire pouvant atteindre 27 W.

Avec cette dernière, le téléphone peut presque jouer le rôle d’une petite batterie externe pour alimenter un autre appareil compatible.

Xiaomi annonce jusqu’à trois jours d’autonomie dans ses conditions de test. Cette donnée doit naturellement être considérée comme une estimation constructeur : l’autonomie réelle dépendra de la luminosité, du réseau, de la fréquence d’utilisation, du jeu, de la photo et des applications exécutées en arrière-plan.

Menow avait déjà consacré un article à la batterie de 10 000 mAh du Redmi Note 17 Pro Max lors de ses premières commercialisations.

La nouveauté intéressante aujourd’hui est que la fiche française permet désormais de constater précisément ce que nous obtenons en Europe.

En France, la capacité tombe à 9 210 mAh

Sur son site français, Xiaomi affiche clairement une autre valeur :

9 210 mAh.

La technologie reste la même. Il s’agit toujours d’une batterie silicium-carbone associée à une recharge 100 W et à une recharge inversée 27 W.

Mais la capacité n’est pas identique.

Redmi Note 17 Pro Max 5G Batterie Certains marchés 10 000 mAh France 9 210 mAh Écart 790 mAh Différence environ 7,9 %

Cette différence ne transforme pas subitement la version française en smartphone à faible autonomie.

Une batterie de 9 210 mAh reste gigantesque pour un téléphone de cette catégorie et dépasse largement la capacité de nombreux modèles haut de gamme actuels.

Mais pour un utilisateur qui découvre une publicité, une vidéo ou une fiche technique étrangère mentionnant 10 000 mAh, la distinction est importante.

Il n’achètera pas forcément le même matériel en France.

Xiaomi reconnaît directement l’existence de plusieurs capacités

La documentation publiée lors du nouveau lancement ne cache d’ailleurs pas cette différence.

Xiaomi indique que le Redmi Note 17 Pro Max possède une batterie de 10 000 mAh, tout en précisant que certains marchés utilisent une batterie de 9 210 mAh.

La France fait partie de ces marchés.

C’est une situation que les acheteurs de smartphones Xiaomi commencent à connaître. Les capacités de batterie peuvent varier entre la Chine, certains marchés asiatiques et les versions mondiales ou européennes.

Menow avait récemment relevé un cas comparable avec le Xiaomi 18 Pro Max et sa batterie potentiellement réduite en Europe.

Dans le cas du Redmi Note 17 Pro Max, nous ne sommes toutefois plus au stade d’une information découverte dans des fichiers système : la fiche française affiche officiellement 9 210 mAh.

Même avec 9 210 mAh, les chiffres d’autonomie annoncés restent impressionnants

Xiaomi France communique plusieurs mesures réalisées dans ses propres laboratoires.

Le constructeur annonce notamment jusqu’à :

37 heures de lecture vidéo ;

; 22 heures de navigation ;

; 19 heures de jeu ;

; 13 heures d’enregistrement vidéo ;

; et jusqu’à 3 jours d’autonomie dans son scénario d’utilisation.

Ces valeurs ne constituent pas des mesures indépendantes et ne doivent donc pas être interprétées comme des autonomies garanties.

Elles montrent néanmoins ce que Xiaomi cherche à faire avec cette génération : la batterie devient l’un des éléments centraux du produit, et non plus simplement une caractéristique secondaire.

Le constructeur annonce également que la batterie doit conserver au moins 80 % de sa capacité après 1 600 cycles complets de charge, ce qui correspondrait selon ses estimations à environ six années d’utilisation typique.

Là encore, le vieillissement réel dépendra fortement de la température, des habitudes de recharge et de l’utilisation.

100 W pour éviter qu’une énorme batterie devienne trop contraignante

Installer plus de 9 000 mAh pose un problème évident : le temps nécessaire pour remplir une telle batterie.

Xiaomi tente de le compenser avec sa charge HyperCharge 100 W.

La marque indique qu’une recharge de 20 minutes peut fournir suffisamment d’énergie pour une journée complète selon ses tests, tandis que dix minutes permettraient d’obtenir jusqu’à sept heures de lecture vidéo.

Il faut néanmoins prévoir un chargeur adapté.

Xiaomi France précise qu’aucun adaptateur secteur n’est fourni dans la boîte et recommande un chargeur 100 W compatible PPS ou son propre adaptateur 100 W.

C’est un détail à prendre en compte lors de l’achat : posséder un ancien chargeur USB-C ne garantit pas de profiter des 100 W annoncés.

Xiaomi ne mise pas uniquement sur la batterie

Le Redmi Note 17 Pro Max dispose d’un écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces, avec une luminosité maximale annoncée à 3 500 nits.

Il utilise le Snapdragon 6 Gen 5, gravé en 4 nm, et propose un appareil photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. La caméra frontale atteint 32 mégapixels.

La résistance est également particulièrement mise en avant.

Les versions Pro bénéficient de protections IP66, IP68, IP69 et IP69K sur certains marchés, tandis que Xiaomi France annonce notamment une résistance IP68 ainsi que des essais d’immersion à deux mètres pendant 72 heures dans les conditions définies par le constructeur.

Le Gorilla Glass Victus 2 protège l’écran.

Xiaomi promet enfin jusqu’à six années de mises à jour de sécurité pour cette génération.

Le chiffre à retenir en France n’est donc pas 10 000 mAh

Le Redmi Note 17 Pro Max montre parfaitement pourquoi il faut être prudent avec les fiches techniques internationales.

Oui, Xiaomi commercialise bien un Redmi Note 17 Pro Max de 10 000 mAh.

Mais ce n’est pas la capacité officielle du modèle français.

En France, l’acheteur obtient 9 210 mAh avec une recharge 100 W. Cela reste l’une des capacités les plus élevées du marché, mais 790 mAh séparent tout de même les deux versions.

Et pour une gamme qui fait précisément de l’autonomie l’un de ses principaux arguments commerciaux, cette différence mérite d’être connue avant l’achat.