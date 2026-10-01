Google dévoile Gemini 4 Argon : jusqu’à 1 million de tokens en sortie

Google a présenté Gemini 4 Argon, son nouveau modèle d’IA conçu pour les tâches longues et complexes. Il vise notamment le développement logiciel, la recherche, la cybersécurité et l’automatisation en entreprise.

Sa nouveauté la plus marquante est sa capacité à produire jusqu’à 1 million de tokens en sortie, contre 64 000 auparavant. Cette limite doit permettre au modèle de travailler plus longtemps sur une même tâche, notamment lorsqu’il doit générer beaucoup de code ou effectuer plusieurs étapes de raisonnement.

Google mise fortement sur le développement logiciel

Google annonce un score de 77,9 % sur DeepSWE v1.1, un benchmark consacré à l’ingénierie logicielle. Dans les résultats communiqués par l’entreprise, Claude Opus 5.5 atteint 74,2 % et GPT-6 Astra 74,1 %.

Ces scores restent des benchmarks et ne suffisent pas à déterminer quel modèle sera le meilleur dans tous les usages.

Gemini 4 Argon est déjà utilisé en interne chez Google. Plusieurs agents auraient notamment permis d’identifier des optimisations pouvant économiser plus de 300 TiB de mémoire dans ses centres de données.

Google utilise aussi le modèle pour des migrations de code C/C++ vers Rust, sur des projets pouvant dépasser 800 000 lignes.

Sur le décodeur vidéo libgav1, l’entreprise affirme avoir remplacé environ 32 000 lignes de code SIMD et obtenu une implémentation Rust 2,7 fois plus rapide que la précédente.

La cybersécurité fait partie des priorités

Gemini 4 Argon atteint également 68 % sur CWE-bench v1, un benchmark portant notamment sur l’identification et la correction de vulnérabilités.

Google limite pour l’instant son accès dans ce domaine à des testeurs et professionnels de confiance. Le groupe renforce également les protections contre les injections indirectes de prompts et certains usages à haut risque.

Le modèle fait notamment l’objet d’évaluations supplémentaires pour les risques liés à la cybersécurité et aux domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire.

Gemini 4 Argon n’est pas encore disponible pour tout le monde

Google a annoncé le modèle le 30 septembre 2026, mais son déploiement reste progressif.

L’entreprise prévoit ensuite de l’ouvrir notamment aux abonnés Google AI Ultra et aux utilisateurs payants de son API.

La tarification de lancement annoncée est de :

Utilisation Tarif 1 million de tokens en entrée 2 dollars 1 million de tokens en sortie 10 dollars

Après la période de lancement, ces tarifs doivent passer respectivement à 4 et 20 dollars.

Les entrées mises en cache bénéficieront d’une réduction de 95 %.

Le vrai intérêt sera sa capacité à travailler longtemps sans décrocher

Le million de tokens en sortie donne à Gemini 4 Argon une marge considérable pour traiter du code, des documents ou des tâches automatisées très longues.

Mais cette capacité ne garantit pas à elle seule une meilleure qualité. L’enjeu sera surtout de voir si le modèle reste fiable après de nombreuses étapes successives.

Google veut clairement positionner Argon moins comme un simple chatbot que comme un modèle capable de mener des travaux complexes sur une longue durée.

Les premiers tests indépendants permettront de savoir si cette promesse tient réellement face à Claude et aux modèles d’OpenAI.