Galaxy S23 : Samsung déploie une mise à jour importante avant la dernière grande version Android de la gamme

Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra commencent à recevoir une nouvelle mise à jour logicielle importante. Elle n’apporte pas encore One UI 9 ni Android 17, mais elle corrige 90 problèmes de sécurité alors que la gamme se rapproche de sa dernière grande évolution du système.

Le timing est particulièrement intéressant pour les propriétaires d’un Galaxy S23. Samsung a déjà commencé à déployer One UI 9 sur ses modèles les plus récents, tandis que les S23 participent désormais aux tests d’Android 17. Cette mise à jour de septembre sert donc surtout à sécuriser les appareils pendant cette période de transition.

Une mise à jour de plus de 560 Mo sur certains Galaxy S23

Le nouveau firmware commence à être distribué à l’échelle internationale sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Sur les appareils repérés en Inde, le téléchargement atteint 562,06 Mo avec le numéro de version S91xBXXSAFZI1. Le poids exact et la référence du firmware peuvent varier selon le pays et la variante du smartphone.

Samsung procède comme souvent par vagues. Il est donc normal que la mise à jour soit disponible sur un Galaxy S23 alors qu’un autre appareil identique ne la propose pas encore.

Pour vérifier manuellement, il suffit de se rendre dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation.

Le vrai changement concerne surtout la sécurité

Cette version ne contient pas de nouvelle interface spectaculaire. Son principal intérêt réside dans l’intégration du correctif de sécurité de septembre 2026.

Le bulletin de sécurité publié par Samsung montre que cette mise à jour regroupe des correctifs provenant de Google, de Samsung Semiconductor et directement des équipes Samsung Mobile.

Au total, environ 90 problèmes de sécurité sont traités.

Certaines vulnérabilités sont particulièrement sérieuses. Deux failles critiques touchent par exemple les décodeurs d’images DNG et JPEG et pouvaient permettre l’exécution de code à distance dans certaines conditions.

Samsung corrige également des problèmes affectant Knox Vault, Keymaster, DualDAR, SystemUI, la connexion à Windows et différents composants multimédias.

Cela ne signifie pas que les Galaxy S23 concernés sont actuellement attaqués à grande échelle. Le correctif ferme surtout des vulnérabilités connues avant qu’elles puissent devenir davantage exploitables.

One UI 9 n’est pas dans cette mise à jour

Avec un téléchargement dépassant 500 Mo, certains utilisateurs pourraient naturellement penser qu’Android 17 commence enfin à arriver sur leur Galaxy S23.

Ce n’est pas encore le cas.

Le firmware distribué actuellement reste basé sur la version stable utilisée par les appareils concernés et ajoute principalement les correctifs de septembre.

Samsung a néanmoins déjà franchi une étape importante : les Galaxy S23 participent maintenant au programme bêta de One UI 9. Menow avait suivi l’arrivée d’Android 17 en bêta sur les Galaxy S23, avec un téléchargement nettement plus conséquent de plusieurs gigaoctets.

La différence sera donc facile à reconnaître lorsque la version stable arrivera réellement.

Android 17 aura une importance particulière pour le Galaxy S23

One UI 9 ne sera pas simplement une mise à jour supplémentaire pour cette génération.

Lorsque Samsung a lancé les Galaxy S23 en 2023, le constructeur s’est engagé officiellement à fournir quatre générations de mises à niveau Android à la série. Les appareils étaient commercialisés avec Android 13.

Le parcours logiciel est donc le suivant :

Android 13 à la sortie ;

Android 14 ;

Android 15 ;

Android 16 ;

puis Android 17 avec One UI 9.

Cela signifie qu’Android 17 correspond à la quatrième et dernière grande mise à niveau Android prévue par l’engagement initial de Samsung pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Samsung confirme toujours de son côté que cette génération bénéficie également de cinq années de mises à jour de sécurité.

Le smartphone ne deviendra donc évidemment pas obsolète après One UI 9. Il continuera à recevoir des correctifs de sécurité pendant la période de support restante, mais il ne faut pas s’attendre, sur la base de la politique annoncée au lancement, à une cinquième génération Android.

La version stable de One UI 9 se rapproche

Samsung a officiellement lancé le déploiement de One UI 9 le 16 septembre 2026, en commençant par les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. La nouvelle interface est basée sur Android 17 et arrivera progressivement sur d’autres appareils compatibles.

Les Galaxy S23 font justement partie des appareils qui doivent suivre.

Menow tient déjà à jour le calendrier de déploiement de One UI 9 et Android 17 sur les Galaxy compatibles, ce qui permet de distinguer les modèles déjà servis de ceux encore en attente.

Pour les propriétaires d’un S23, la situation est donc assez claire : le correctif de septembre est à installer maintenant, tandis que One UI 9 constitue la prochaine véritable évolution majeure.

Il n’y a aucune raison d’attendre Android 17 pour installer ce correctif

Reporter cette mise à jour dans l’espoir de recevoir directement One UI 9 n’apporte aucun avantage particulier.

Le correctif actuel améliore la sécurité du smartphone et son installation ne bloque pas la future mise à niveau vers Android 17. Samsung précise d’ailleurs que le calendrier des correctifs peut parfois être ajusté autour des grosses mises à niveau du système, celles-ci intégrant ensuite les correctifs de sécurité disponibles au moment de leur diffusion.

Pour un Galaxy S23 encore utilisé quotidiennement, le plus logique reste donc de maintenir le téléphone à jour.

La prochaine notification vraiment importante sera celle de One UI 9 : elle marquera probablement le dernier grand changement de version Android prévu pour l’une des gammes Galaxy les plus populaires de Samsung.