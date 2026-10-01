Deux excellents RPG arrivent aujourd’hui sur Switch 2 : Octopath Traveler 1 et 2

Square Enix lance aujourd’hui, 1er octobre 2026, les versions Nintendo Switch 2 d’Octopath Traveler et Octopath Traveler II en Europe.

Les deux RPG profitent d’une résolution et d’une fréquence d’images améliorées par rapport aux versions Switch originales.

Les deux jeux profitent directement de la Switch 2

Octopath Traveler conserve son principe original : huit personnages, huit histoires et un système de combat au tour par tour basé sur les mécaniques Break et Boost.

Octopath Traveler II reprend cette formule dans le monde de Solistia, avec huit nouveaux protagonistes, un cycle jour/nuit et davantage d’interactions avec le monde.

Dans les deux cas, Square Enix confirme une meilleure résolution et un framerate supérieur sur Switch 2.

Les versions européennes disposent également de textes en français.

Mauvaise nouvelle si vous possédez déjà les versions Switch

Il y a un détail important avant d’acheter.

Square Enix confirme qu’aucun pack de mise à niveau n’est prévu pour transformer la version Nintendo Switch en version Nintendo Switch 2.

Autrement dit, posséder déjà Octopath Traveler ou Octopath Traveler II sur Switch ne donne pas accès gratuitement à la nouvelle édition.

Les sauvegardes ne sont pas compatibles non plus entre les versions Switch et Switch 2.

Il faudra donc recommencer une partie si vous passez sur l’édition Switch 2.

Chaque jeu est vendu séparément

Octopath Traveler II est affiché à 59,99 € sur la boutique européenne de Square Enix. Les deux jeux sont disponibles en versions dédiées à la Switch 2 à compter de ce 1er octobre.

Pour quelqu’un qui les découvre aujourd’hui, ce sont surtout les versions les plus adaptées à la nouvelle console.

Pour les joueurs qui les possèdent déjà sur Switch, l’équation est moins avantageuse : amélioration graphique et fluidité supérieure, mais nouvel achat et aucune récupération de sauvegarde.

The Witcher 3 Remastered est disponible gratuitement pour certains joueurs : ce qui change réellement

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered est disponible depuis le 29 septembre 2026, et une partie des joueurs n’a rien à payer.

CD Projekt RED propose la nouvelle version comme mise à niveau gratuite aux propriétaires de The Witcher 3 sur les plateformes éligibles. Il ne s’agit donc pas d’une distribution gratuite du jeu complet pour les personnes qui ne le possèdent pas déjà.

PS5, Xbox, PC et Switch 2 sont concernés

La mise à niveau gratuite est disponible pour les propriétaires éligibles sur :

PlayStation 5 ;

Xbox Series X|S ;

Steam ;

GOG ;

Epic Games Store.

Les joueurs Nintendo Switch 2 qui possèdent The Witcher 3 sur la Switch originale peuvent également accéder à la version Remastered dans les conditions prévues par CD Projekt RED.

Le remaster existe aussi désormais sur Battle.net.

Ce n’est pas qu’une hausse de résolution

CD Projekt RED a revu une grande partie du jeu.

Le studio annonce notamment des graphismes et performances améliorés, un système de combat retravaillé, de nouvelles animations, une progression des compétences réorganisée et une meilleure prise en charge des mods entre plateformes.

Sur PC, le remaster prend en charge le path tracing. La PS5 Pro bénéficie également d’optimisations dédiées, tandis que la Switch 2 dispose désormais de sa propre version native.

L’interface, les caméras et plusieurs éléments de confort ont aussi été modernisés.

Les deux extensions deviennent également gratuites pour les propriétaires du jeu

C’est probablement l’autre grosse surprise.

CD Projekt RED confirme que Hearts of Stone et Blood and Wine sont désormais incluses sans coût supplémentaire pour les propriétaires du jeu de base sur les plateformes prises en charge.

Cela ajoute plusieurs dizaines d’heures de contenu, en particulier avec Blood and Wine et sa région de Toussaint.

Pour un joueur qui possède déjà The Witcher 3 mais n’avait jamais acheté les extensions, l’intérêt de cette mise à jour est donc beaucoup plus important qu’un simple lifting graphique.

Il faut surtout vérifier que vous possédez déjà une version éligible

Le mot « gratuit » mérite donc une précision.

The Witcher 3 Remastered n’est pas devenu free-to-play.

Si vous possédez déjà The Witcher 3 sur une plateforme éligible, le passage à Remastered est gratuit. Si vous ne possédez pas le jeu, il faut toujours l’acheter.

Pour les anciens joueurs, CD Projekt RED offre en revanche une mise à niveau particulièrement généreuse : nouvelle version technique, améliorations de gameplay et les deux grandes extensions incluses sans supplément.