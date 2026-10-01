Le paiement sans contact commence à poser problème sur plusieurs Pixel, jusqu’au Pixel 11

Des propriétaires de Google Pixel signalent depuis plusieurs jours des échecs intermittents du paiement sans contact avec Google Wallet. Les témoignages concernent plusieurs générations, jusqu’au récent Pixel 11 Pro XL.

Pour l’instant, il faut parler de signalements utilisateurs et non d’un bug officiellement confirmé par Google. Aucune cause unique n’a encore été identifiée.

Un Pixel 11 Pro XL échoue parfois au moment de payer

Le témoignage le plus concret vient de Rita El Khoury, journaliste chez Android Police.

Sur son Pixel 11 Pro XL, elle estime que le paiement sans contact échoue environ une fois sur cinq depuis près de deux semaines. Fermer puis relancer Google Wallet ou verrouiller puis déverrouiller le téléphone n’a pas résolu le problème dans ses essais.

D’autres témoignages évoquent les Pixel 11 Pro, Pixel 10a, Pixel 10, Pixel 9 Pro, ainsi que des modèles remontant jusqu’à la génération Pixel 8.

Cela ne permet pas de déterminer combien d’appareils sont réellement concernés.

Le nouvel emplacement de l’antenne NFC n’explique probablement pas tout

Sur certains Pixel 11, Google a modifié l’emplacement de l’antenne NFC. Placer le téléphone différemment contre le terminal peut donc parfois aider.

Cette explication ne suffit pourtant pas à elle seule puisque des utilisateurs de générations antérieures rapportent également des problèmes similaires.

Pour l’instant, il pourrait donc s’agir d’un problème logiciel, matériel ou de plusieurs problèmes différents produisant le même symptôme.

Aucune explication officielle n’est disponible.

Que faire si Google Wallet refuse votre paiement ?

Quelques utilisateurs indiquent qu’un redémarrage du téléphone ou la suppression du cache de Google Wallet a temporairement aidé, mais aucune de ces manipulations n’est confirmée comme correctif.

Sur les Pixel 11, essayer de déplacer légèrement le téléphone sur le terminal peut également permettre de mieux aligner l’antenne NFC.

Le conseil le plus utile reste malheureusement très simple : gardez momentanément une carte bancaire physique avec vous si votre Pixel a déjà refusé plusieurs paiements.

Google n’a pas encore confirmé publiquement qu’une enquête ou un correctif était en cours. Il est donc trop tôt pour parler d’un défaut généralisé de Google Wallet ou de la gamme Pixel.