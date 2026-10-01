iOS 27 cache un réglage anti-arnaque désactivé par défaut : voici à quoi il sert

iOS 27 intègre une protection assez particulière contre les arnaques : au lieu de simplement bloquer un appel ou un SMS suspect, l’iPhone peut essayer de détecter si vous êtes en train d’être manipulé par un escroc au moment où vous effectuez une opération sensible.

La fonction s’appelle Détection des risques d’usurpation d’identité. Elle est désactivée par défaut et doit être activée depuis les réglages.

L’iPhone peut avertir une application lorsqu’une situation paraît suspecte

Le système vise notamment les arnaques au faux conseiller bancaire.

Dans ce type d’escroquerie, la victime effectue elle-même un virement ou change son mot de passe parce qu’une personne au téléphone lui demande de le faire. Face ID ou l’authentification à deux facteurs ne suffisent donc pas : c’est bien le propriétaire du téléphone qui valide l’action.

Avec iOS 27, une application compatible peut demander à l’iPhone d’évaluer le risque lorsqu’une action sensible est lancée, par exemple un paiement ou une modification importante des paramètres de sécurité d’un compte.

L’iPhone renvoie alors l’un de trois niveaux :

inconnu ;

moyen ;

élevé.

L’application décide ensuite de la réaction : afficher un avertissement, imposer un délai ou demander une vérification supplémentaire.

Apple ne lit pas vos messages pour déterminer si vous êtes victime d’une arnaque

C’est une distinction importante.

Apple indique que l’analyse utilise notamment les interactions avec l’appareil, leur timing, leur contexte et certaines données basiques provenant des capteurs.

Ces informations sont analysées directement sur l’iPhone.

Apple précise que le contenu de Photos, Messages et Mail n’est pas analysé. L’application ne reçoit pas non plus les données utilisées pour établir le risque : seulement le niveau obtenu.

Voici où activer la protection

Sur un iPhone équipé d’iOS 27 :

Réglages > Confidentialité et sécurité > Détection des risques d’usurpation d’identité

Il faut ensuite activer le partage avec les développeurs d’applications.

Apple précise qu’un changement peut prendre jusqu’à 24 heures avant d’entrer en vigueur. Si quelqu’un vous demande pendant un appel de désactiver cette protection, Apple indique que cela peut justement être un signe d’arnaque.

La fonction possède néanmoins une limite importante : elle ne fonctionne que dans les applications qui ont intégré le système d’Apple.

Elle ne transforme donc pas l’iPhone en détecteur universel d’arnaques, mais ajoute une protection intéressante précisément au moment où une victime risque d’effectuer elle-même une opération irréversible.