Gears of War: E-Day est jouable aujourd’hui pour certains joueurs, mais pas pour tout le monde

Gears of War: E-Day est officiellement jouable dès aujourd’hui, 1er octobre 2026, mais seulement pour une partie des joueurs.

L’accès anticipé commence à 17 h en France métropolitaine et permet de jouer cinq jours avant la sortie générale prévue le 6 octobre.

Il faut la Premium Edition pour jouer aujourd’hui

L’accès du 1er octobre est réservé aux joueurs possédant la Premium Edition de Gears of War: E-Day.

Les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass devront patienter jusqu’au lancement général du 6 octobre, sauf s’ils disposent séparément de l’édition donnant accès en avance.

Le jeu est disponible sur :

Xbox Series X|S ;

Xbox sur PC ;

Steam.

Les préchargements ont commencé le 29 septembre.

Le lancement général reste fixé au 6 octobre

La sortie mondiale aura lieu le 6 octobre à 17 h en France métropolitaine.

C’est à cette date que les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass pourront accéder au jeu sans acheter la Premium Edition.

Il faut donc bien distinguer les deux dates :

1er octobre : accès anticipé Premium Edition

6 octobre : sortie générale et arrivée dans le Game Pass

Prévoir beaucoup de place sur le SSD

Gears of War: E-Day demande environ 115 Go d’espace de stockage sur Xbox et PC selon les premières tailles communiquées.

Le préchargement est donc particulièrement utile pour les connexions lentes.

Le jeu marque le retour de la série principale après plusieurs années et raconte les événements de l’Emergence Day, avant le premier Gears of War.

Pour ceux qui veulent jouer dès aujourd’hui, la règle est simple : Premium Edition obligatoire. Pour les autres, rendez-vous le 6 octobre.