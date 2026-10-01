Le piratage de la PS5 franchit un cap : un nouvel exploit fonctionne sur presque toutes les consoles non mises à jour

La scène du jailbreak PS5 vient de franchir une étape importante. Un nouvel exploit baptisé Relapse permet désormais de contourner les protections de consoles utilisant des firmwares beaucoup plus récents qu’auparavant.

L’exploit concerne les PS5 allant jusqu’au firmware 13.60, publié en juillet 2026. Les consoles mises à jour vers la version 14.00 diffusée à la mi-septembre ne sont en revanche plus concernées.

Le saut est énorme par rapport aux précédents jailbreaks

Jusqu’ici, le principal problème des jailbreaks PS5 était leur compatibilité.

Les méthodes publiques fonctionnaient surtout sur de très anciennes versions du système. Menow avait par exemple suivi un jailbreak PS5 compatible jusqu’au firmware 9.60.

Relapse fait avancer cette limite de plusieurs générations.

Selon Ars Technica, toute PS5 restée sur 13.60 ou une version antérieure peut désormais être concernée, ce qui inclut des consoles mises à jour jusqu’à cet été.

Cela élargit considérablement le nombre potentiel de machines compatibles.

Les PS5 déjà passées en 14.00 sont protégées contre cet exploit

Sony a publié le firmware 14.00 en septembre 2026.

Une console ayant déjà installé cette version ou une mise à jour ultérieure ne peut pas utiliser Relapse dans sa forme actuelle.

Pour un joueur qui utilise normalement sa PS5 en ligne, la meilleure protection reste donc très simple : installer les dernières mises à jour système proposées par Sony.

Un jailbreak permet notamment d’exécuter du logiciel non signé et d’accéder à des fonctions normalement verrouillées par Sony. Il peut aussi ouvrir la voie à des usages que Sony interdit sur son réseau.

Pourquoi cette avancée est importante

La nouveauté n’est pas simplement qu’un nouvel exploit existe.

C’est surtout son niveau de compatibilité qui change la situation. Les précédentes méthodes concernaient essentiellement des consoles volontairement conservées pendant des années sur d’anciens firmwares.

Avec une compatibilité allant jusqu’à juillet 2026, des PS5 beaucoup plus récemment mises à jour entrent désormais dans la fenêtre concernée.

Cela risque également de renforcer le marché des consoles qui n’ont volontairement pas reçu les dernières versions système.

Pour les utilisateurs qui ne s’intéressent pas au homebrew, la conclusion est inverse : une PS5 à jour n’est pas concernée par Relapse et il n’y a aucun intérêt à rester volontairement sur un ancien firmware.