Windows 11 26H2 sera la dernière version pour les PC Snapdragon 850

Microsoft vient de confirmer que Windows 11 26H2 sera la dernière version de Windows 11 compatible avec les PC équipés du Snapdragon 850.

Ces machines pourront continuer à fonctionner après cette version, mais elles ne recevront plus les futures grandes mises à niveau de Windows.

Le support continuera jusqu’en octobre 2028

Windows 11 26H2 vient d’être lancé et Microsoft prévoit de le maintenir jusqu’au 10 octobre 2028 pour les éditions Home et Pro concernées.

Cela laisse donc encore environ deux années de correctifs de sécurité et de maintenance.

Le problème arrivera après.

Lorsque Microsoft sortira la génération suivante de Windows 11, les machines Snapdragon 850 resteront bloquées sur 26H2.

Quels PC sont concernés ?

Le Snapdragon 850 a surtout été utilisé dans les premiers PC Windows ARM lancés à la fin des années 2010.

On le retrouvait notamment sur certains ultraportables connectés en permanence, bien avant l’arrivée des Snapdragon X Elite et X Plus actuels.

Microsoft ne parle donc pas des PC Copilot+ récents.

La décision vise une génération ARM beaucoup plus ancienne.

Le PC ne cessera pas de fonctionner en 2028

La fin de support ne signifie pas que Windows sera désactivé.

Le PC continuera à démarrer et les logiciels déjà installés pourront toujours fonctionner.

En revanche, après la fin du support de Windows 11 26H2, Microsoft ne garantira plus les correctifs de sécurité habituels pour cette version.

C’est à ce moment-là que conserver la machine connectée en permanence à Internet deviendra moins intéressant.

Microsoft resserre progressivement le support ARM

Windows sur ARM a énormément évolué depuis le Snapdragon 850.

Les machines récentes utilisent des puces beaucoup plus performantes, notamment Snapdragon X, X Plus et X Elite, qui restent prises en charge dans les générations actuelles de Windows 11.

Pour les propriétaires d’un ancien PC Snapdragon 850, le calendrier est désormais clair : Windows 11 26H2 sera la dernière grande étape, avec un support prévu jusqu’en octobre 2028.