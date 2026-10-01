Galaxy Tab S12 : Samsung promet des mises à jour jusqu’à Android 24

Samsung vient d’officialiser les Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra avec Android 17 et One UI 9, mais le plus intéressant se trouve peut-être dans leur durée de support.

La marque garantit jusqu’à sept grandes mises à niveau du système ainsi que sept années de mises à jour de sécurité.

Android 24 devrait donc être au programme

Les Galaxy Tab S12 sortent directement sous Android 17.

Avec sept générations de mises à niveau Android, leur cycle théorique peut donc aller jusqu’à :

Android 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → Android 24.

Samsung ne cite pas directement « Android 24 » dans son annonce, mais c’est la conséquence logique de la politique annoncée.

La Galaxy Tab S12 pourrait ainsi continuer à recevoir de nouvelles versions majeures jusqu’aux alentours de 2033 ou 2034, selon le calendrier réel de Samsung.

La même politique que sur les Galaxy haut de gamme

Samsung applique cette politique de sept générations depuis la Galaxy Tab S10.

Les nouvelles Tab S12+ et S12 Ultra restent donc au même niveau que les Galaxy S et Galaxy Z les plus récents en matière de longévité logicielle.

La différence peut surtout se jouer sur le rythme : les tablettes Galaxy ne reçoivent pas toujours toutes les versions intermédiaires de One UI aussi rapidement que les smartphones.

Les Galaxy Tab S12 arrivent le 7 octobre

Samsung commercialisera les deux modèles à partir du 7 octobre dans certains marchés.

La Tab S12+ dispose d’un écran AMOLED 12,6 pouces, tandis que la Tab S12 Ultra monte à 14,6 pouces. Les deux utilisent le MediaTek Dimensity 9500 et sont livrées avec le S Pen.

Pour quelqu’un qui conserve sa tablette plusieurs années, la durée de support devient donc un argument majeur : une Galaxy Tab S12 achetée en 2026 pourrait encore recevoir une nouvelle version d’Android au début des années 2030.