Google Pixel : à 80 %, le chargeur peut alimenter directement le téléphone

Les Google Pixel disposent d’une fonction assez méconnue lorsque la limite de charge à 80 % est activée. Une fois ce niveau atteint, certains modèles peuvent cesser de charger leur batterie et utiliser directement l’énergie fournie par le câble pour continuer à fonctionner.

Ce comportement, proche du « bypass charging » des smartphones gaming, peut réduire la chaleur et éviter de maintenir inutilement la batterie en charge lorsqu’un Pixel reste longtemps branché.

La batterie charge normalement jusqu’à 80 %

L’option se trouve dans Paramètres > Batterie et recharge > Optimisation de la recharge > Limiter à 80 %.

Le fonctionnement est simple : si le Pixel est branché à 40 %, il continue de charger normalement jusqu’à 80 %. Une fois ce seuil atteint, la batterie peut arrêter de recevoir de l’énergie tandis que le chargeur alimente directement le téléphone.

Android Authority l’a vérifié sur les Pixel 11 et Pixel 11 Pro XL : après 80 %, la batterie restait stable alors que la consommation électrique variait en fonction de l’utilisation du smartphone.

Cela permet par exemple de continuer à regarder une vidéo, travailler ou naviguer sur le téléphone sans maintenir constamment la batterie en phase de recharge.

L’intérêt principal est de réduire la chaleur

Une recharge produit naturellement de la chaleur. Utiliser intensivement son smartphone pendant qu’il recharge peut encore augmenter cette température.

Avec l’alimentation directe après 80 %, la batterie est moins sollicitée. Lors du test réalisé sur Pixel 11, le téléphone chauffait nettement moins une fois le seuil atteint.

Sur le long terme, limiter les périodes passées à 100 % et la chaleur excessive peut contribuer à préserver la batterie.

Menow avait déjà relevé le comportement parfois inhabituel de la recharge des Pixel autour de la limite des 80 %. Cette alimentation directe explique surtout pourquoi conserver cette option peut avoir un intérêt au-delà de la simple limitation de capacité.

Cela fonctionne surtout avec un câble

Une limite existe : le même comportement n’a pas été reproduit aussi proprement en recharge sans fil.

Avec un câble USB-C, le bypass fonctionne également avec une batterie externe compatible. En recharge sans fil, le Pixel peut au contraire reprendre ponctuellement la charge de sa batterie.

Autre particularité : Google peut occasionnellement laisser le téléphone monter jusqu’à 100 % malgré la limite des 80 %, afin de recalibrer l’estimation de capacité de la batterie.

Il ne s’agit donc pas forcément d’un bug.

Pour les utilisateurs qui laissent régulièrement leur Pixel branché sur un bureau, en voiture ou pendant de longues sessions, la limite à 80 % cache donc un avantage supplémentaire : une fois ce seuil atteint, la batterie peut pratiquement sortir de l’équation.