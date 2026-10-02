Honor Magic 9 : il n’y aura finalement aucun modèle Porsche Design, Honor met fin au RSR

La série Honor Magic 9 marque une rupture assez importante dans la stratégie haut de gamme du constructeur. Après plusieurs générations accompagnées d’une version RSR Porsche Design, Honor vient de confirmer que le Magic 9 n’aura pas droit à cette déclinaison ultra-premium.

L’information ne repose cette fois plus sur une fuite. Lin Lin, responsable de l’activité Smart Life d’Honor en Chine, a répondu directement à un internaute qui lui demandait si un Magic 9 RSR était prévu. Sa réponse tient en deux mots : « No RSR ».

Cela fait du Magic 8 RSR lancé en début d’année le dernier représentant connu de cette collaboration entre Honor et Porsche Design.

Honor confirme qu’aucun Magic 9 RSR n’est prévu

La nouvelle intervient quelques jours seulement après la présentation officielle de la famille Magic 9 en Chine.

Honor a lancé trois modèles le 28 septembre : le Magic 9, le Magic 9 Pro Max et une imposante Magic 9 Super Power Edition. Dans son communiqué de lancement, le constructeur insiste d’ailleurs sur cette nouvelle organisation de sa gamme, pensée autour de plusieurs usages différents plutôt que d’un unique modèle premium décliné en version encore plus luxueuse.

Une interrogation restait malgré tout ouverte : Honor pouvait-il dévoiler plus tard un Magic 9 RSR Porsche Design, comme il l’avait fait avec les précédentes générations ?

La réponse est désormais non.

Le média chinois IT Home rapporte que Lin Lin a confirmé le 1er octobre sur Weibo qu’aucune version RSR du Magic 9 ne sortirait.

Ce n’est donc pas simplement une absence lors de la conférence de lancement : Honor semble réellement avoir fermé cette branche de sa gamme.

Le Magic 8 RSR devient le dernier Honor Porsche Design

La collaboration entre Honor et Porsche Design avait commencé officiellement à la fin de l’année 2023.

Elle a donné naissance à plusieurs smartphones très haut de gamme, notamment les Magic6 RSR, Magic7 RSR puis Magic8 RSR. Ces appareils reprenaient certains codes esthétiques de Porsche, avec des lignes inspirées des voitures de sport, des matériaux plus exclusifs et des configurations techniques généralement placées tout en haut du catalogue.

Le Magic 8 RSR, présenté en janvier 2026, pourrait donc rester le dernier modèle de cette série.

Honor avait d’ailleurs particulièrement travaillé son positionnement. Le smartphone utilisait notamment une coque en nanocéramique et était commercialisé à partir de 7 999 yuans en Chine, soit environ 960 € au taux de change actuel. Selon Honor, ses ventes avaient même dépassé celles des précédents modèles Porsche Design.

Autrement dit, l’arrêt du RSR ne semble pas simplement lié à un échec commercial.

Honor change surtout de partenaire stratégique avec le Magic 9

Il faut aussi regarder ce qui remplace progressivement Porsche Design dans la communication d’Honor.

Avec le Magic 9, le constructeur met désormais énormément en avant son partenariat avec ARRI, l’un des grands noms des caméras professionnelles utilisées dans le cinéma.

Le Magic 9 Pro Max inaugure notamment un système vidéo développé avec ARRI, avec traitement colorimétrique dédié, enregistrement cinématographique et plusieurs outils destinés à rapprocher le smartphone d’une petite caméra de production. Honor présente même son nouveau flagship comme un véritable « système cinéma de poche ».

Sur Menow, nous avions justement détaillé le système ARRI Cinema du Honor Magic 9, capable notamment d’appliquer un rendu cinéma aux diffusions en direct 4K.

Le changement de stratégie est donc assez visible.

Porsche Design apportait essentiellement une signature esthétique et luxueuse. ARRI permet désormais à Honor de construire son image premium autour d’une fonction beaucoup plus directement liée au smartphone : la photo et surtout la vidéo.

Un éventuel Honor Magic Ultra pourrait prendre sa place

Une dernière question demeure : Honor va-t-il conserver un smartphone encore plus haut de gamme au-dessus du Magic 9 Pro Max ?

Pour l’instant, rien n’est confirmé.

Des discussions apparues sur les réseaux chinois évoquent déjà la possibilité d’un futur Honor Magic Ultra, qui permettrait au constructeur de créer sa propre vitrine technologique sans dépendre d’une marque automobile.

Il faut toutefois rester prudent : Honor n’a annoncé aucun Magic 9 Ultra à ce stade.

La génération actuelle est officiellement composée des trois modèles présentés le 28 septembre.

Et ce choix est finalement assez cohérent avec l’évolution récente du catalogue. Le Magic 9 standard est lui-même devenu beaucoup plus ambitieux, avec notamment une batterie de 8 000 mAh et deux appareils photo de 200 MP, comme nous l’expliquions récemment dans notre prise en main de sa fiche technique.

Le sommet de la gamme Honor pourrait donc désormais être incarné directement par les Magic classiques, plutôt que par une édition spéciale Porsche Design.

Une chose est en revanche acquise : pour la première fois depuis plusieurs générations, il n’y aura pas de Honor Magic RSR Porsche Design aux côtés du Magic 9. Et sauf nouveau partenariat entre les deux entreprises, le Magic 8 RSR restera comme le dernier représentant d’une courte période durant laquelle Honor avait choisi l’univers Porsche pour installer ses smartphones les plus exclusifs.

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