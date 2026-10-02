HyperOS 4 en Europe : les Xiaomi restent en bêta, aucune version stable EEA n’est encore confirmée

HyperOS 4 est déjà présent sur plusieurs Xiaomi européens, mais il faut encore faire une distinction importante : au 2 octobre 2026, aucune version stable EEA destinée au grand public européen n’est officiellement confirmée par Xiaomi.

Les Xiaomi 17T, 17T Pro, Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra participent actuellement au programme international de bêta. Cela signifie qu’HyperOS 4 fonctionne déjà sur des variantes européennes, sans pour autant avoir commencé son déploiement stable généralisé en France.

Quatre Xiaomi sont déjà dans la bêta internationale

Xiaomi a ouvert une deuxième vague de son programme HyperOS 4 Global Beta aux :

Xiaomi 17T Pro ;

Xiaomi 17T ;

Xiaomi 15 Ultra ;

Xiaomi 15.

Le programme accepte des appareils utilisant des ROM Global et EEA compatibles.

Pour les utilisateurs européens, c’est une étape importante puisque les firmwares destinés à l’EEE sont déjà activement testés.

Mais Global Beta ne signifie pas Global Stable.

Des builds EUXM existent déjà

Plusieurs versions HyperOS 4 destinées à l’Europe ont déjà été repérées.

Parmi elles :

Smartphone Build EEA repérée Xiaomi 15 OS4.0.0.9.XOCEUXM Xiaomi 15 Ultra OS4.0.0.6.XOAEUXM Xiaomi 17T OS4.0.0.7.XPTEUXM Xiaomi 17T Pro OS4.0.0.6.XPSEUXM

Le suffixe EUXM correspond à la branche destinée à l’Espace économique européen.

Ces numéros montrent donc que Xiaomi travaille bien sur HyperOS 4 pour l’Europe.

Ils ne suffisent en revanche pas à affirmer qu’une version stable est disponible pour tous.

Pourquoi une build EEA n’est pas forcément une version stable

C’est une confusion fréquente autour des mises à jour Xiaomi.

Une ROM portant le suffixe EUXM peut exister sous plusieurs états :

développement interne ;

bêta ;

stable beta limitée ;

version stable publique.

Le simple fait de trouver une build européenne sur les serveurs ou dans un programme de test ne permet donc pas d’annoncer le début officiel du déploiement.

Pour parler de HyperOS 4 stable en Europe, il faut attendre qu’une version stable soit effectivement ouverte au public ou annoncée comme telle par Xiaomi.

Ce n’est pas encore le cas au 2 octobre.

La Chine passera à la version stable avant l’Europe

Xiaomi a en revanche déjà communiqué un calendrier beaucoup plus précis pour son marché chinois.

La première vague stable doit commencer le 15 octobre 2026 sur plusieurs appareils récents, notamment la série Xiaomi 17 et certaines gammes Redmi haut de gamme.

D’autres vagues suivront ensuite jusqu’au début de l’année 2027.

Ce calendrier chinois donne une indication sur l’ordre de priorité choisi par Xiaomi, mais il ne faut pas reprendre ces dates comme calendrier français.

Le constructeur n’a toujours pas publié de feuille de route stable complète dédiée à la France ou à l’Europe.

Les Xiaomi 17T et Xiaomi 15 sont les modèles à surveiller en priorité

Pour l’Europe, les appareils les plus avancés sont actuellement les :

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Ils réunissent deux éléments importants :

une participation au programme Global Beta et l’existence de branches EEA de HyperOS 4.

Cela en fait les candidats les plus évidents pour les premières versions stables européennes.

Il n’existe toutefois encore aucune date officielle permettant d’affirmer lequel sera servi en premier.

Les POCO restent dans une situation différente

Le programme public Global Beta reste pour l’instant centré sur les Xiaomi précités.

Des builds HyperOS 4 internes ou régionales ont déjà été repérées pour certains POCO, mais Xiaomi n’a toujours pas ouvert une vague publique comparable à celle proposée aux Xiaomi 15 et 17T.

Il faut donc continuer à distinguer :

firmware en développement

et

mise à jour publiquement disponible.

La présence d’un numéro de build n’est pas une confirmation de déploiement.

Quand pourra-t-on vraiment parler de lancement européen ?

Le signal le plus important sera l’apparition d’une première version stable EEA réellement distribuée par OTA.

À partir de ce moment, il sera possible de parler concrètement du début de HyperOS 4 stable en Europe.

Jusqu’ici, la situation est plus simple :

HyperOS 4 est officiel ;

la Global Beta existe ;

des versions EEA sont testées ;

plusieurs Xiaomi européens sont déjà concernés ;

la stable EEA généralisée n’est pas encore confirmée.

Menow suit les versions, les modèles compatibles et les différentes vagues dans son guide complet HyperOS 4.

La prochaine vraie étape à surveiller n’est donc plus l’apparition d’une nouvelle build de test, mais la première OTA stable HyperOS 4 destinée aux Xiaomi européens.