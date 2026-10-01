One UI 9 : nouveautés, Galaxy compatibles, Android 17 et déploiement en France

Dernière mise à jour : 1er octobre 2026

One UI 9 est la nouvelle grande version de l’interface Samsung basée sur Android 17. Elle équipe déjà plusieurs nouveaux Galaxy et son déploiement stable a commencé sur les appareils existants.

Les Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 et Z Flip8 ont inauguré One UI 9. Samsung a ensuite commencé le déploiement sur les Galaxy S26 le 16 septembre 2026. La mise à jour s’étend désormais progressivement à d’autres modèles et marchés.

La situation varie toutefois fortement selon le smartphone et le pays. Un Galaxy peut être compatible avec One UI 9 sans que la mise à jour soit encore disponible en France.

Ce dossier distingue donc quatre situations :

appareils livrés directement avec One UI 9 ;

modèles recevant déjà la version stable ;

appareils actuellement en bêta ;

modèles qui restent éligibles à Android 17 mais attendent encore leur déploiement.

One UI 9 repose officiellement sur Android 17

Samsung a confirmé dès le lancement de la bêta en mai 2026 que One UI 9 est basée sur Android 17.

Il faut distinguer les deux :

Android 17 constitue la base du système développée par Google.

One UI 9 correspond à l’interface, aux applications, aux fonctions Galaxy AI et aux modifications ajoutées par Samsung par-dessus Android.

Un Galaxy qui passe de One UI 8.5 à One UI 9 effectue donc également une mise à niveau majeure vers Android 17.

One UI 9 est-elle déjà disponible en France ?

Oui, le déploiement a commencé, mais tous les Galaxy compatibles ne sont pas encore servis.

Samsung France a officiellement annoncé le 16 septembre 2026 que le déploiement commencerait par les :

Galaxy S26 ;

Galaxy S26+ ;

Galaxy S26 Ultra.

Samsung précise que le calendrier varie selon le modèle, le pays et parfois l’opérateur.

Fin septembre, la version stable des Galaxy S26 s’est étendue à l’Europe ainsi qu’à plusieurs autres marchés internationaux. Les séries plus anciennes suivent progressivement.

Il ne faut donc pas utiliser la date de sortie coréenne d’un firmware comme date française automatique.

Quels Galaxy disposent déjà de One UI 9 ?

Au 1er octobre 2026, plusieurs appareils sont déjà commercialisés directement avec One UI 9.

Galaxy livrés avec One UI 9

Samsung a confirmé One UI 9 sur :

Galaxy Z Fold8 Ultra ;

Galaxy Z Fold8 ;

Galaxy Z Flip8 ;

Galaxy S26 FE ;

Galaxy Tab S12 Ultra ;

Galaxy Tab S12+.

Les Galaxy Z Fold8 et Flip8 ont constitué les premiers appareils commercialisés avec cette génération de One UI.

Le Galaxy S26 FE est également livré directement sous One UI 9. Samsung le confirme dans son annonce française.

Les Galaxy Tab S12 Ultra et Tab S12+ fonctionnent pour leur part sous Android 17 avec One UI 9 dès leur sortie.

Galaxy recevant déjà One UI 9 stable

Samsung a officiellement commencé la mise à jour des :

Galaxy S26 ;

Galaxy S26+ ;

Galaxy S26 Ultra.

Le déploiement a démarré en Corée le 16 septembre avant de s’étendre à d’autres régions.

Depuis le 28 septembre, la version stable a également commencé à apparaître en Corée sur :

Galaxy S25 ;

Galaxy S25+ ;

Galaxy S25 Ultra ;

Galaxy S25 Edge ;

Galaxy S25 FE ;

Galaxy Z Fold7 ;

Galaxy Z Flip7.

Il s’agit d’un déploiement progressif : leur présence dans cette liste ne signifie pas nécessairement que la mise à jour est déjà proposée à tous les appareils français.

Quels Galaxy testent déjà One UI 9 en bêta ?

Samsung avait lancé la bêta en mai avec les Galaxy S26.

Le constructeur a ensuite officiellement étendu son programme en septembre aux :

Galaxy S25 ;

Galaxy S25+ ;

Galaxy S25 Ultra ;

Galaxy S25 FE ;

Galaxy Z Fold7 ;

Galaxy Z Flip7.

Samsung précisait que cette phase était proposée dans certains marchés, notamment la Corée, l’Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le programme s’est ensuite élargi dans les faits à d’autres générations.

Des versions bêta ont notamment été distribuées ou observées sur :

Galaxy S24 ;

Galaxy S24+ ;

Galaxy S24 Ultra ;

Galaxy S24 FE ;

Galaxy S23 ;

Galaxy S23+ ;

Galaxy S23 Ultra ;

Galaxy Z Fold6 ;

Galaxy Z Flip6 ;

Galaxy A57 ;

Galaxy A56 ;

Galaxy A55 ;

Galaxy A35 ;

Galaxy A25 ;

Galaxy A15 5G.

Le Galaxy S24 a par exemple reçu une bêta Android 17 de plusieurs gigaoctets aux États-Unis, en Inde et en Corée.

Le Galaxy A56 a déjà atteint sa deuxième version bêta et le Galaxy A55 participe lui aussi au programme dans plusieurs marchés.

La présence d’un appareil dans le programme bêta constitue un excellent indicateur de compatibilité, mais ne permet pas de déterminer sa date de sortie stable en France.

Liste des Galaxy qui devraient recevoir One UI 9

Samsung n’a pas publié, au 1er octobre, une page mondiale unique donnant la totalité des smartphones et tablettes qui recevront One UI 9.

Il est néanmoins possible d’établir une liste solide à partir :

des appareils déjà mis à jour ;

des programmes bêta ;

de la version Android d’origine ;

du nombre de générations Android officiellement promises à chaque appareil.

Galaxy S

Modèle Situation One UI 9 Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra Stable en cours de déploiement Galaxy S26 FE Préinstallée Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra Stable en cours selon les régions Galaxy S25 Edge Stable en cours selon les régions Galaxy S25 FE Stable en cours selon les régions Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra Bêta / compatible Android 17 Galaxy S24 FE Bêta / compatible Android 17 Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra Bêta / Android 17 attendu Galaxy S23 FE Android 17 attendu Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra Non prévu selon le cycle initial de 4 mises à jour majeures Galaxy S21 FE Non prévu selon le cycle initial de mises à jour

Le cas des Galaxy S23 est particulièrement intéressant : lancés sous Android 13 avec quatre générations majeures promises, Android 17 correspond à leur quatrième et dernière grande mise à niveau prévue par cet engagement.

Les Galaxy S22, partis d’Android 12 avec une promesse de quatre générations, ont atteint leur dernière grande version prévue avec Android 16.

Galaxy Z Fold et Z Flip

Modèle Situation Galaxy Z Fold8 Ultra One UI 9 préinstallée Galaxy Z Fold8 One UI 9 préinstallée Galaxy Z Flip8 One UI 9 préinstallée Galaxy Z Fold7 Stable en cours selon les régions Galaxy Z Flip7 Stable en cours selon les régions Galaxy Z Fold6 Bêta / compatible Galaxy Z Flip6 Bêta / compatible Galaxy Z Fold5 Android 17 attendu Galaxy Z Flip5 Android 17 attendu Galaxy Z Fold4 Pas attendu selon le cycle initial de mises à jour Galaxy Z Flip4 Pas attendu selon le cycle initial de mises à jour

Les Fold5 et Flip5 sont partis sous Android 13 et disposent encore d’Android 17 dans leur cycle logiciel annoncé.

Galaxy A

La gamme Galaxy A est plus complexe car Samsung applique plusieurs politiques de support selon les générations.

Les modèles les plus solides pour One UI 9 sont actuellement :

Galaxy A57 ;

Galaxy A56 ;

Galaxy A55 ;

Galaxy A54 ;

Galaxy A37 ;

Galaxy A36 ;

Galaxy A35 ;

Galaxy A34 ;

Galaxy A26 ;

Galaxy A25 ;

Galaxy A17 ;

Galaxy A16 ;

Galaxy A15 / A15 5G ;

Galaxy A07.

Plusieurs d’entre eux sont déjà entrés dans le développement ou la bêta publique.

Le Galaxy A56 dispose par exemple déjà de plusieurs builds One UI 9 bêta.

Le Galaxy A55 a lui aussi reçu Android 17 en bêta dès septembre.

Plus surprenant, Samsung a étendu ses tests à des appareils beaucoup moins chers, jusqu’aux familles A2x et A1x.

Cela montre que One UI 9 ne sera pas réservée aux Galaxy haut de gamme.

Quelles Galaxy Tab recevront One UI 9 ?

Déjà sous One UI 9

Les nouvelles :

Galaxy Tab S12 Ultra ;

Galaxy Tab S12+ ;

sont livrées avec Android 17 et One UI 9.

Générations précédentes

Les familles qui restent dans un cycle compatible avec Android 17 comprennent notamment :

Galaxy Tab S11 ;

Galaxy Tab S11 Ultra ;

Galaxy Tab S10 ;

Galaxy Tab S10+ ;

Galaxy Tab S10 Ultra selon les variantes ;

Galaxy Tab S10 FE ;

Galaxy Tab S9 ;

Galaxy Tab S9+ ;

Galaxy Tab S9 Ultra ;

Galaxy Tab S9 FE ;

Galaxy Tab S9 FE+.

Pour les anciennes Tab S9 lancées sous Android 13 avec quatre mises à niveau majeures, Android 17 représente normalement la dernière grande génération comprise dans leur engagement initial.

À l’inverse, les Galaxy Tab S8 ont débuté sous Android 12 : Android 16 correspondait à leur quatrième grande mise à niveau prévue.

Quand votre Galaxy recevra-t-il One UI 9 en France ?

Il n’existe pas actuellement de date unique valable pour chaque Galaxy français.

Samsung fonctionne par vagues.

L’ordre actuel est clair :

nouveaux appareils livrés directement avec One UI 9 ; Galaxy S26 ; génération Galaxy S25 et pliables récents ; Galaxy S24, S23 et anciens Galaxy Z compatibles ; Galaxy A et tablettes selon les régions.

Samsung recommande de consulter Samsung Members pour obtenir les informations propres à son appareil et à son marché. La page One UI française précise également que les utilisateurs peuvent rechercher la mise à jour depuis :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation.

Il est parfaitement normal que deux Galaxy identiques ne reçoivent pas la notification le même jour.

Le pays, le CSC du firmware et parfois l’opérateur peuvent modifier la date.

Combien pèse One UI 9 ?

Il n’existe pas une taille unique.

Un Galaxy qui passe directement de One UI 8.5 à Android 17 peut télécharger plusieurs gigaoctets.

À l’inverse, un appareil qui exécutait déjà la dernière bêta One UI 9 ne télécharge parfois que quelques centaines de mégaoctets pour passer en stable.

Sur les Galaxy S25 en Corée, les bêta-testeurs ont par exemple reçu environ 535 Mo, alors que les appareils venant directement de One UI 8.5 doivent récupérer un package nettement plus lourd.

La taille ne permet donc pas à elle seule de déterminer si une mise à jour est majeure.

Les principales nouveautés de One UI 9

Samsung concentre One UI 9 autour de quatre axes :

Galaxy AI ;

personnalisation et interface ;

productivité ;

confidentialité et sécurité.

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

La marque précise explicitement que les fonctions Galaxy AI peuvent varier selon le modèle, la langue, la région et parfois l’opérateur.

My FanCam recadre automatiquement une personne après l’enregistrement

My FanCam permet de sélectionner une personne dans une vidéo déjà enregistrée.

Galaxy AI suit ensuite automatiquement ce sujet et produit un nouveau cadrage qui le maintient au centre de l’image.

L’intérêt est particulièrement évident pour :

vidéos de sport ;

concerts ;

enfants en mouvement ;

contenus destinés aux réseaux sociaux.

Samsung présente My FanCam comme l’une des fonctions phares de One UI 9.

Now Nudge propose directement l’action suivante

Now Nudge analyse le contexte disponible pour proposer une action pertinente sans obliger l’utilisateur à changer manuellement d’application.

Samsung donne par exemple des scénarios permettant :

d’ajouter un événement au calendrier ;

d’enregistrer un lieu dans Maps ;

de poursuivre une tâche commencée ailleurs.

La fonction s’étend également à certaines applications tierces.

Now Brief devient plus personnalisable

Now Brief existait déjà sur les générations précédentes, mais One UI 9 l’améliore.

L’utilisateur peut désormais recevoir des cartes plus personnalisées et même créer certains briefings à partir d’une commande.

Samsung veut faire de Now Brief un véritable tableau de bord quotidien plutôt qu’un simple résumé automatique.

Assistant Photo accepte des instructions plus naturelles

One UI 9 améliore également Photo Assist.

Samsung permet notamment de décrire oralement ou en langage naturel la modification souhaitée.

Le système peut alors aider à :

supprimer un élément ;

en ajouter ;

modifier certains aspects visuels ;

comparer la version originale et l’image modifiée.

La disponibilité varie selon le modèle et peut nécessiter un compte Samsung ainsi qu’une connexion réseau.

Le panneau rapide devient beaucoup plus personnalisable

Samsung donne davantage de liberté sur le Quick Panel.

Selon l’appareil, l’utilisateur peut notamment :

déplacer les commandes ;

modifier leur organisation ;

redimensionner certains éléments ;

ajuster les curseurs de luminosité et de volume ;

séparer certaines commandes.

C’est l’une des modifications qui touche directement l’utilisation quotidienne, indépendamment de Galaxy AI.

Multi Window peut afficher trois applications

Sur les appareils adaptés, One UI 9 prend en charge des configurations deux ou trois fenêtres.

Cette évolution est particulièrement mise en avant sur les pliables et les tablettes.

Samsung l’utilise par exemple sur la Galaxy Tab S12 pour afficher simultanément :

Samsung Notes ;

un cours ou une vidéo ;

un assistant IA.

Samsung DeX améliore la gestion des fenêtres

DeX continue d’évoluer avec One UI.

Samsung permet davantage de possibilités pour ancrer et organiser les fenêtres.

Sur les grands écrans et appareils compatibles, l’objectif est de rapprocher encore le fonctionnement de DeX de celui d’un environnement de bureau.

Cette fonction dépend naturellement du modèle et du support DeX.

One UI 9 surveille mieux les applications trop intrusives

Samsung ajoute des Privacy Alerts.

Le système peut utiliser une analyse locale pour détecter une application qui semble utiliser excessivement certaines informations personnelles, notamment la localisation précise.

Le téléphone peut alors prévenir l’utilisateur et suggérer de réduire les données auxquelles l’application a accès.

Cela ne signifie pas automatiquement que l’application est malveillante.

Il s’agit d’un signal destiné à attirer l’attention sur un comportement inhabituel.

Security Brief centralise les alertes

One UI 9 renforce également la présentation des informations de sécurité.

Selon les modèles compatibles, Security Brief peut rassembler des alertes concernant :

applications potentiellement risquées ;

permissions inhabituelles ;

logiciels provenant de sources inconnues ;

problèmes de confidentialité.

L’objectif est de rendre visibles des informations qui étaient auparavant dispersées dans différents réglages.

L’activité des assistants IA devient visible

Autre évolution importante : Samsung ajoute davantage de transparence sur les actions réalisées par les assistants IA.

L’utilisateur peut consulter :

quelles applications ont été ouvertes ;

quelles actions ont été réalisées ;

quand elles ont été exécutées.

Samsung présente cette fonction comme AI Assistant Activity.

Cette traçabilité devient importante à mesure que les assistants obtiennent davantage de capacités d’action sur le téléphone.

Samsung renforce la protection contre les sites malveillants

Dans Samsung Internet, One UI 9 peut utiliser un modèle d’apprentissage automatique pour détecter certaines pages potentiellement dangereuses.

L’utilisateur reçoit alors un avertissement avant de poursuivre.

Cette protection complète les mécanismes déjà présents dans Knox et Android.

Les données personnelles restent protégées avec Knox Vault

Samsung continue de s’appuyer sur plusieurs couches :

Knox Vault ;

KEEP, pour Knox Enhanced Encrypted Protection ;

Personal Data Engine ;

Knox Matrix.

Certaines données utilisées pour personnaliser Galaxy AI peuvent rester stockées dans un environnement sécurisé sur le téléphone.

Samsung donne également la possibilité, pour certaines fonctions Galaxy AI, de privilégier le traitement local plutôt que le cloud.

Warranty & Care arrive directement dans les paramètres

One UI 9 ajoute un menu Garantie et Care.

Il permet, selon le pays :

de vérifier la garantie ;

d’effectuer des diagnostics ;

d’obtenir de l’aide ;

de prendre rendez-vous pour une réparation ;

de consulter certains coûts ;

de gérer Samsung Care+.

Samsung met notamment cette fonction en avant sur le Galaxy S26 FE.

Les pliables bénéficient de fonctions spécifiques

Une partie de One UI 9 a été conçue pour les Galaxy Z.

Le Galaxy Z Flip8 permet notamment davantage d’actions depuis sa FlexWindow :

accès à davantage d’applications ;

widgets modifiables directement ;

panneau rapide ;

personnalisation avancée du fond d’écran.

Sur le Fold, Samsung optimise également les proportions et le passage entre différents formats d’affichage.

Ces fonctions ne sont évidemment pas pertinentes pour un Galaxy S ou Galaxy A classique.

Toutes les fonctions de One UI 9 n’arriveront pas sur tous les Galaxy

C’est probablement le point le plus important de ce guide.

Recevoir One UI 9 ne signifie pas obtenir toutes les fonctions présentées par Samsung.

La disponibilité dépend notamment :

du processeur ;

de la présence ou non de Galaxy AI ;

du matériel photo ;

du format pliable ou classique ;

de la région ;

de la langue ;

du réseau ;

des applications prises en charge.

Samsung le précise systématiquement dans sa documentation officielle.

Un Galaxy A sous One UI 9 peut donc présenter la nouvelle interface et Android 17 sans disposer des mêmes fonctions Galaxy AI qu’un Galaxy S26 Ultra.

One UI 9 est-elle la dernière mise à jour de certains Galaxy ?

Oui.

Pour plusieurs modèles, Android 17 correspond à la dernière génération Android prévue dans leur engagement initial.

C’est notamment le cas de la série Galaxy S23.

Ces appareils sont sortis sous Android 13 avec quatre générations de mises à niveau majeures promises :

Android 13 → Android 14 → Android 15 → Android 16 → Android 17.

Ils continueront ensuite à bénéficier de correctifs de sécurité pendant leur période restante de support, mais Android 18 ne fait pas partie de l’engagement initial.

La situation est comparable pour certains appareils Galaxy Z et Galaxy Tab lancés sous Android 13 avec quatre générations promises.

Pourquoi les Galaxy S22 ne sont pas prévus

Les Galaxy S22 sont sortis sous Android 12.

Avec quatre grandes mises à niveau promises à leur lancement, leur parcours prévu est :

Android 12 → 13 → 14 → 15 → 16.

Android 17 et One UI 9 se situent donc au-delà de cet engagement initial.

Même logique pour les Galaxy Z Fold4, Z Flip4 et plusieurs appareils de cette génération.

Comment installer One UI 9 ?

Sur un Galaxy compatible :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Samsung conseille également de consulter Samsung Members pour connaître les informations de déploiement propres à son appareil.

Avant une grosse mise à niveau Android, il reste préférable de :

disposer de suffisamment d’espace libre ;

avoir plus de 50 % de batterie ;

utiliser un réseau Wi-Fi stable ;

effectuer une sauvegarde des données importantes.

Faut-il installer One UI 9 immédiatement ?

Pour une version stable officiellement distribuée par Samsung, il n’existe généralement pas de raison particulière de bloquer volontairement la mise à jour pendant des mois.

Elle apporte Android 17, des correctifs récents et plusieurs changements de sécurité.

Il peut néanmoins être raisonnable d’attendre quelques jours sur un appareil indispensable professionnellement afin d’observer d’éventuels bugs spécifiques à un modèle.

La situation est différente avec une bêta.

Une version bêta peut comporter :

autonomie irrégulière ;

plantages ;

problèmes avec certaines applications ;

bugs photo ;

dysfonctionnements réseau.

Elle n’est donc pas conseillée sur un smartphone dont on dépend quotidiennement.

Comment savoir si One UI 9 est disponible sur votre Galaxy ?

Trois éléments comptent :

1. Le modèle exact

Un Galaxy S24 et un Galaxy S24 FE ne reçoivent pas forcément la même build.

2. Le pays et le CSC

Samsung distribue les firmwares par région.

3. L’opérateur

Certains appareils vendus par des opérateurs peuvent recevoir la mise à jour après une validation supplémentaire.

Pour cette raison, une capture montrant One UI 9 disponible en Corée ne prouve pas que le même modèle français peut la télécharger le même jour.

One UI 9 en France : où en est-on au 1er octobre 2026 ?

La situation peut être résumée simplement :

Android 17 / One UI 9 est officiel ;

; les Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8 l’ont inauguré ;

le Galaxy S26 FE et les nouvelles Galaxy Tab S12 sont commercialisés directement avec One UI 9 ;

le déploiement stable des Galaxy S26 a commencé le 16 septembre et s’est depuis élargi à l’Europe ;

les Galaxy S25 et Z Fold7/Flip7 ont commencé à recevoir la stable dans certains marchés ;

les générations S24, S23, Z6 et plusieurs Galaxy A sont déjà en test ou dans le pipeline ;

les dates précises restent variables selon le pays.

Samsung poursuivra son déploiement progressivement au cours des prochaines semaines.

Cette page sera mise à jour à chaque nouvelle vague stable afin de distinguer clairement les Galaxy déjà servis en France, les modèles seulement disponibles en bêta et ceux qui attendent encore Android 17.