Redmi 17C 5G : Xiaomi lance un smartphone 5G avec batterie de 6 000 mAh et écran 120 Hz

Xiaomi vient d’officialiser en Inde le Redmi 17C 5G, nouveau smartphone abordable de la gamme Redmi. Il mise principalement sur un grand écran 120 Hz, une batterie de 6 000 mAh et la 5G.

Le téléphone sera commercialisé en Inde à partir du 7 octobre, avec un tarif de départ de 20 999 roupies. Aucune commercialisation française n’a été annoncée pour le moment.

Un écran immense, mais seulement HD+

Le Redmi 17C 5G utilise une dalle LCD de 6,9 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant atteindre 120 Hz.

Le choix est intéressant pour la fluidité, mais Xiaomi fait une concession importante sur la définition : 1 600 × 720 pixels seulement.

Sur une dalle aussi grande, la finesse sera donc inférieure à celle d’un écran Full HD+.

La luminosité maximale en mode HBM atteint 810 nits.

Une batterie de 6 000 mAh avec recharge 33 W

L’autonomie constitue l’autre argument principal.

Xiaomi installe une batterie de 6 000 mAh, associée à une recharge filaire de 33 W.

Le téléphone mesure malgré tout environ 7,99 mm d’épaisseur pour un poids de 211 grammes.

Il dispose également d’une certification IP64, qui protège contre la poussière et les projections d’eau mais ne permet pas l’immersion.

Le Dimensity 6300 revient encore

Le Redmi 17C 5G fonctionne avec le MediaTek Dimensity 6300, une puce 6 nm déjà très utilisée sur les smartphones 5G accessibles.

Elle est associée à jusqu’à 6 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.2. Une carte microSD pouvant atteindre 1 To est également prise en charge.

Côté photo, Xiaomi propose un capteur principal de 50 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels.

Le smartphone arrive sous HyperOS 3 basé sur Android 16, et non directement sous HyperOS 4.

Le plus étonnant est sa proximité avec le Redmi 15C 5G

Le Redmi 17C 5G reprend plusieurs éléments déjà utilisés sur le Redmi 15C 5G : même Dimensity 6300, écran 6,9 pouces 120 Hz, appareil photo principal 50 MP, batterie 6 000 mAh et recharge 33 W.

Xiaomi renouvelle donc surtout le positionnement de son entrée de gamme plutôt que de proposer une rupture matérielle.

Pour l’instant, le modèle est destiné à l’Inde. Il faudra attendre une éventuelle annonce européenne avant de savoir si le Redmi 17C 5G viendra remplacer l’offre abordable actuelle de Xiaomi en France.