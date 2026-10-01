HyperOS 4 : nouveautés, smartphones compatibles, date de sortie et déploiement en France

Dernière mise à jour : 1er octobre 2026

HyperOS 4 est la nouvelle grande évolution du système de Xiaomi pour ses smartphones, tablettes et appareils connectés. La mise à jour est désormais officielle, la bêta mondiale est déjà distribuée sur plusieurs Xiaomi, tandis que le déploiement stable commencera en Chine à partir du 15 octobre 2026.

Pour les utilisateurs français, la situation demande néanmoins une distinction importante : Xiaomi n’a pas encore publié de calendrier complet pour le déploiement stable Global et européen. Plusieurs versions EEA existent déjà et la bêta circule en Europe, mais les dates chinoises ne doivent pas être reprises telles quelles comme des dates françaises.

Ce dossier rassemble uniquement les informations actuellement vérifiées sur HyperOS 4 : nouveautés, Android 17, appareils compatibles, bêta, versions européennes, calendrier et arrivée en France. Il sera actualisé à mesure que Xiaomi ouvrira de nouvelles vagues.

HyperOS 4 est-il officiellement disponible ?

Oui, mais pas encore sous la même forme partout.

Xiaomi a officiellement lancé la bêta de HyperOS 4 en août 2026. Dans ses résultats publiés en septembre, le groupe confirme que cette nouvelle génération améliore notamment HyperCore, la gestion de la mémoire et son assistant Hyper XiaoAi 2.0.

Depuis septembre, Xiaomi possède également un programme Global Beta, y compris pour des versions Global et EEA utilisées en Europe.

La version stable destinée aux appareils déjà commercialisés doit commencer à être distribuée en Chine à partir du 15 octobre 2026. Xiaomi a publié un calendrier qui s’étend ensuite jusqu’en janvier 2027 pour son écosystème chinois.

En revanche, aucun calendrier stable complet n’est encore publié pour la France et l’Europe au 1er octobre.

C’est une distinction essentielle.

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HyperOS 4 repose-t-il sur Android 17 ?

Pour la nouvelle génération de smartphones concernés, HyperOS 4 s’appuie sur Android 17.

Xiaomi travaille sur Android 17 depuis plusieurs mois. Le constructeur avait déjà ouvert son programme Developer Preview à plusieurs appareils, notamment les Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra et Xiaomi 15T Pro.

Les builds HyperOS 4 actuellement distribuées dans le programme international utilisent également Android 17.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que Xiaomi sépare de plus en plus les évolutions de son interface et celles de la base Android. Certaines applications, fonctions IA et composants HyperOS peuvent donc être mis à jour indépendamment d’une grosse mise à niveau Android.

Quels Xiaomi reçoivent déjà la bêta mondiale de HyperOS 4 ?

Xiaomi a ouvert son programme Global Beta en septembre.

La première vague distribuée à partir du 15 septembre concerne :

Xiaomi 17 Ultra ;

Xiaomi 17 ;

Leica Leitzphone powered by Xiaomi.

Xiaomi a ensuite élargi officiellement son programme à une deuxième vague :

Xiaomi 17T Pro ;

; Xiaomi 17T ;

; Xiaomi 15 Ultra ;

; Xiaomi 15.

La marque confirme que cette deuxième vague est distribuée progressivement aux participants inscrits au programme Global Beta.

Ce sont actuellement les appareils pour lesquels la présence dans le programme international est la plus clairement confirmée par Xiaomi.

HyperOS 4 est-il déjà testé en Europe ?

Oui.

Pour le marché européen, plusieurs builds portant le suffixe EUXM existent déjà.

Menow a notamment suivi les versions :

Smartphone Version EEA HyperOS 4 repérée Xiaomi 15 OS4.0.0.9.XOCEUXM Xiaomi 15 Ultra OS4.0.0.6.XOAEUXM Xiaomi 17T OS4.0.0.7.XPTEUXM Xiaomi 17T Pro OS4.0.0.6.XPSEUXM

Le suffixe EUXM correspond à la branche EEA destinée à l’Espace économique européen.

Cela confirme qu’HyperOS 4 est déjà techniquement présent sur des appareils européens.

Mais une build EEA ne signifie pas qu’elle est disponible pour tous les utilisateurs français : la distribution actuelle reste progressive et liée au programme bêta.

Quand HyperOS 4 stable commencera-t-il à être déployé ?

Pour la Chine, Xiaomi a désormais donné une date précise.

Le 15 octobre 2026 marquera le début de la distribution stable sur les premiers appareils existants.

La première vague officielle comprend :

Xiaomi 17 Ultra ;

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ;

Xiaomi 17 Pro Max ;

Xiaomi 17 Pro ;

Xiaomi 17 ;

Redmi K100 Pro Max ;

Redmi K100 Pro ;

Redmi K90 Pro Max ;

Redmi K90 ;

Xiaomi Pad 8 Pro ;

Xiaomi Pad 8.

Xiaomi prévoit ensuite plusieurs vagues jusqu’en janvier 2027.

Attention : ce calendrier concerne le marché chinois.

Il permet de comprendre l’ordre de priorité choisi par Xiaomi, mais il ne constitue pas un calendrier officiel français.

Les Xiaomi 17T recevront HyperOS 4 avant la fin octobre en Chine

La seconde vague du calendrier stable doit démarrer au plus tard le 31 octobre.

Elle comprend notamment :

Xiaomi 17 Max ;

Xiaomi 17T Pro ;

Xiaomi 17T ;

Redmi K90 Max ;

Redmi K90 Ultra ;

Redmi Turbo 5 Max ;

Redmi Turbo 5 ;

Redmi K Pad 2.

Les Xiaomi 17T et 17T Pro sont particulièrement intéressants pour l’Europe puisqu’ils participent également à la bêta internationale.

Cela ne permet pas encore d’affirmer que tous les 17T français recevront la version stable avant le 31 octobre, mais ce sont logiquement deux des appareils à surveiller en priorité.

Les Xiaomi 15 passeront à HyperOS 4 en novembre en Chine

Xiaomi prévoit une autre vague au plus tard le 15 novembre.

Elle concerne :

Xiaomi 15 Ultra ;

Xiaomi 15S Pro ;

Xiaomi 15 Pro ;

Xiaomi 15 ;

Xiaomi MIX Flip 2 ;

Xiaomi Civi 5 Pro ;

Redmi K80 Pro ;

Redmi K80 Ultra ;

Redmi K80 ;

Redmi Turbo 4 Pro ;

Redmi Turbo 4 ;

Xiaomi Pad 7 Ultra ;

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 ;

Xiaomi Pad 7 Pro ;

Xiaomi Pad 7 ;

Redmi K Pad.

Les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra sont déjà présents dans le programme Global Beta et disposent de builds européennes.

Ils font donc également partie des modèles à surveiller de très près en France.

Les Redmi Note rejoignent HyperOS 4 avant fin novembre en Chine

La vague suivante doit démarrer au plus tard le 30 novembre.

Elle comprend notamment :

Redmi Note 17 Pro ;

Redmi Note 17 ;

Redmi Note 15 Pro+ ;

Redmi Note 15 Pro ;

Redmi Note 15 ;

Redmi Pad 2 Pro 5G ;

Redmi Pad 2 Pro.

C’est une étape importante puisque HyperOS 4 quitte alors les seuls smartphones premium pour toucher des gammes Redmi vendues en beaucoup plus gros volumes.

Il faudra néanmoins attendre les annonces Global pour connaître précisément les variantes européennes concernées et leurs dates.

Les Xiaomi 13 et Xiaomi 14 sont également prévus

Les propriétaires d’appareils plus anciens ne sont pas oubliés.

Le calendrier chinois prévoit une importante vague au cours de décembre 2026.

Parmi les smartphones Xiaomi figurent :

Xiaomi 14 Ultra ;

Xiaomi 14 Pro ;

Xiaomi 14 ;

Xiaomi 13 Ultra ;

; Xiaomi 13 Pro ;

; Xiaomi 13 ;

; Xiaomi MIX Fold 4 ;

Xiaomi MIX Fold 3 ;

Xiaomi MIX Flip ;

Xiaomi Civi 4 Pro.

Cette confirmation est intéressante pour les propriétaires de la série Xiaomi 13 : HyperOS 4 reste bien dans le cycle logiciel de ces appareils sur le marché chinois.

La date française devra en revanche être confirmée séparément.

Quels Redmi sont officiellement présents dans le calendrier HyperOS 4 ?

Le calendrier stable chinois confirme également plusieurs générations Redmi.

Parmi les principales séries apparaissent :

Redmi K100 ;

Redmi K90 ;

Redmi K80 ;

Redmi K70 ;

Redmi K60 Ultra ;

Redmi Turbo 5 ;

Redmi Turbo 4 ;

Redmi Turbo 3 ;

Redmi Note 17 ;

Redmi Note 15 ;

Redmi Note 14 ;

Redmi 17 5G ;

Redmi 15R 5G.

Cette liste ne doit pas être automatiquement transformée en liste européenne.

Certains Redmi chinois possèdent en effet des équivalents commercialisés sous la marque POCO dans d’autres régions.

Quels POCO recevront HyperOS 4 ?

C’est actuellement la partie pour laquelle il faut être le plus prudent.

Au 1er octobre 2026, Xiaomi n’a pas encore intégré de POCO au programme Global Beta public de HyperOS 4.

Cela ne signifie pas que les POCO resteront sous HyperOS 3.

Plusieurs modèles disposent déjà de développements internes basés sur HyperOS 4 et Android 17, et certains Redmi du calendrier chinois partagent leur plateforme avec des POCO vendus à l’international.

Menow a notamment suivi le développement de versions HyperOS 4 pour le POCO X7 Pro, y compris des branches destinées à l’Europe.

Mais tant que Xiaomi ne publie pas la liste stable Global, il serait prématuré de présenter une longue liste de POCO comme officiellement garantie.

La situation actuelle est donc :

HyperOS 4 sur POCO : développement en cours et plusieurs appareils testés, mais pas encore de calendrier stable européen officiel.

Cette section sera mise à jour dès que Xiaomi ouvrira la première vague POCO.

Quelles sont les principales nouveautés de HyperOS 4 ?

HyperOS 4 ne se limite pas à Android 17.

Xiaomi organise officiellement ses changements autour de trois axes :

Effortless Performance ;

; Effortless Aesthetics ;

; Effortless Interaction.

Autrement dit : performances, nouvelle interface et interactions simplifiées.

Une nouvelle interface Soft Light Glass

Le changement visuel le plus évident porte le nom de Soft Light Glass.

Xiaomi utilise davantage :

d’effets de transparence ;

de lumière diffuse ;

de dégradés ;

de profondeur entre les différents éléments ;

d’animations dynamiques.

La marque veut donner davantage de relief à son interface sans sacrifier la lisibilité.

Le rapprochement visuel avec certaines tendances adoptées par Apple et d’autres constructeurs est évident, mais Xiaomi développe sa propre implémentation.

L’écran verrouillé devient beaucoup plus personnalisable

HyperOS 4 permet de modifier plus finement l’horloge de l’écran verrouillé.

L’utilisateur peut notamment jouer sur :

la taille ;

la typographie ;

la disposition sur une ou deux lignes ;

la position de l’horloge.

Les notifications peuvent également utiliser un affichage empilé afin d’occuper moins d’espace sur le fond d’écran.

Les dossiers de l’écran d’accueil changent de taille

Les dossiers deviennent plus flexibles.

HyperOS 4 permet plusieurs formats, notamment :

1 × 1 ;

1 × 2 ;

2 × 1 ;

2 × 2 ;

4 × 2.

Cela permet d’accéder plus rapidement à certaines applications sans multiplier les dossiers ou les pages d’accueil.

Xiaomi veut surtout rendre HyperOS plus fluide

Une grande partie du travail effectué sur HyperOS 4 n’est pas immédiatement visible.

Xiaomi a modifié plusieurs couches internes du système afin de réduire les calculs inutiles, mieux anticiper la charge processeur et améliorer la gestion de la mémoire.

Le constructeur a notamment réécrit certaines de ses applications essentielles, dont :

le lanceur système ;

la Galerie ;

Météo.

Selon les mesures internes de Xiaomi, après neuf heures d’utilisation continue, le lancement répété de 30 applications depuis le launcher peut être 9,4 % plus rapide que sous la génération précédente.

Ces chiffres proviennent des laboratoires Xiaomi et devront être confrontés à des tests indépendants sur les versions stables.

La Galerie reçoit une grosse optimisation

Xiaomi communique également des chiffres importants pour l’application Galerie.

Sur un test comprenant 10 000 photos, la marque affirme avoir réduit :

le temps d’analyse de 90 % ;

la consommation CPU de 28 % ;

l’utilisation de mémoire de 32 %.

L’objectif est notamment d’éviter les miniatures blanches ou les ralentissements lors d’un défilement très rapide.

Hyper XiaoAi 2.0 veut passer de la réponse à l’action

L’intelligence artificielle constitue l’autre gros chantier.

Xiaomi intègre son modèle MiMo dans Hyper XiaoAi 2.0.

Le constructeur explique que son assistant doit désormais être capable non seulement de comprendre une demande ou de générer du contenu, mais aussi d’orchestrer plusieurs tâches à travers différentes applications et différents appareils.

C’est une évolution importante.

L’objectif n’est plus uniquement de répondre à une question, mais de pouvoir exécuter une succession d’actions nécessaires à la demande de l’utilisateur.

La disponibilité de ces fonctions dépendra néanmoins du pays, de la langue et du modèle.

HyperOS 4 renforce aussi les connexions avec l’iPhone, le Mac et Windows

Xiaomi pousse également fortement l’interconnexion avec les appareils qui ne font pas partie de son propre écosystème.

La documentation HyperConnect mentionne notamment des possibilités de connexion avec :

iPhone ;

iPad ;

Mac ;

Apple Watch ;

PC Windows.

Sur les appareils compatibles, Xiaomi prévoit notamment :

transfert de fichiers ;

synchronisation des notifications ;

partage de photos ;

partage de connexion ;

interactions entre Xiaomi et Apple Watch ;

accès à certaines données ou fonctions depuis un PC.

Certaines fonctions avancées de Xiaomi HyperConnect nécessitent explicitement HyperOS 4 ou une version ultérieure.

Toutes les nouveautés ne seront pas disponibles sur tous les Xiaomi

C’est probablement l’une des informations les plus importantes de ce guide.

Recevoir HyperOS 4 ne signifie pas recevoir 100 % des fonctions présentées par Xiaomi.

La disponibilité peut dépendre :

du processeur ;

de la mémoire ;

du modèle ;

du pays ;

de la langue ;

des services Google disponibles ;

de la présence de fonctions IA locales ;

de mises à jour séparées des applications système.

Xiaomi le précise lui-même dans la documentation de ses différentes fonctions.

Les smartphones les plus récents bénéficieront logiquement du catalogue le plus complet.

Comment savoir si son Xiaomi reçoit HyperOS 4 ?

Sur un smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO :

Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS

Il suffit ensuite de rechercher une nouvelle version.

Les numéros de build donnent aussi des informations intéressantes sur la région.

Par exemple :

EUXM : Espace économique européen ;

: Espace économique européen ; MIXM : Global.

Pour un smartphone acheté officiellement en France, il est généralement préférable d’attendre la version correspondant à sa propre région plutôt que d’essayer d’installer manuellement une ROM destinée à un autre marché.

Faut-il installer la bêta de HyperOS 4 ?

Pas sur un smartphone indispensable au quotidien.

Xiaomi définit lui-même une bêta comme une version destinée à tester des fonctions encore en développement avant leur diffusion officielle.

Des bugs peuvent donc subsister.

La bêta peut être intéressante pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent tester les nouveautés et envoyer des rapports à Xiaomi, mais la version stable reste préférable pour la majorité des utilisateurs.

Quand HyperOS 4 arrivera-t-il en France ?

Au 1er octobre 2026, aucune date unique ne peut encore être donnée.

Ce que nous savons avec certitude :

la Global Beta existe ;

plusieurs Xiaomi européens disposent déjà de builds EEA ;

la Chine commencera le déploiement stable le 15 octobre ;

les Xiaomi 17T et Xiaomi 15 participent déjà aux tests internationaux.

La France devrait donc faire partie des marchés concernés par le futur déploiement Global, mais la date stable doit encore être annoncée par Xiaomi.

Cette page sera mise à jour dès que les premières versions stables EEA seront distribuées.

HyperOS 4 : les informations à retenir au 1er octobre 2026

HyperOS 4 est désormais bien plus qu’une fuite ou un système en développement.

La bêta mondiale existe et circule déjà sur plusieurs smartphones Xiaomi en Europe.

La version stable commencera son déploiement chinois le 15 octobre 2026, avant de s’étendre progressivement aux séries Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi 13 et à plusieurs Redmi.

Pour l’Europe, les premiers modèles à surveiller sont actuellement les Xiaomi 17T, 17T Pro, Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra, puisque leurs versions EEA sont déjà développées et distribuées dans le cadre des tests.

Le point qui reste encore à connaître est désormais le calendrier stable officiel pour la France, les Redmi Global et surtout les POCO.

Menow actualisera ce dossier à chaque nouvelle annonce officielle de Xiaomi afin de conserver une liste claire entre modèles confirmés, bêta, versions européennes et déploiement stable.