Windows 11 : Microsoft s’attaque enfin à la consommation de mémoire de ses applications

Microsoft vient de corriger un problème de WinUI 3 qui pouvait faire augmenter progressivement la consommation de mémoire de certaines applications Windows.

Le changement apparaît dans Windows App SDK 2.5 Experimental, publié le 29 septembre 2026. Il ne s’agit donc pas encore d’une optimisation distribuée automatiquement à tous les PC sous Windows 11, mais d’une amélioration du framework utilisé pour développer certaines applications modernes.

Un bug pouvait faire grimper l’utilisation de RAM

Microsoft explique avoir corrigé un problème de suivi des ressources dans WinUI.

La consommation de mémoire pouvait augmenter lorsqu’une application créait de manière répétée certaines animations d’état visuel ou résolvait des ressources statiques et des thèmes.

Le nouveau SDK améliore également le nettoyage des objets WinUI natifs devenus inutiles après la fermeture d’un onglet ou d’une page.

Concrètement, certaines applications WinUI pourront mieux libérer leur mémoire au lieu de conserver inutilement des ressources en RAM.

Microsoft travaille plus largement sur les performances de WinUI

Le problème dépasse ce seul correctif.

À la conférence Build 2026, Microsoft avait déjà reconnu travailler sur les performances, la qualité et la consommation de mémoire de WinUI, son framework natif privilégié pour les nouvelles expériences Windows.

L’enjeu est important puisque Microsoft veut intégrer davantage de WinUI directement dans certaines parties de Windows.

Ce travail arrive aussi dans un contexte où plusieurs applications modernes sont régulièrement critiquées pour leur consommation de ressources, notamment lorsque leur interface repose sur WebView2 ou Electron.

Votre PC ne consommera pas immédiatement moins de RAM

C’est la nuance essentielle.

Windows App SDK 2.5 Experimental n’est pas une mise à jour générale de Windows 11.

Le canal Experimental sert aux développeurs pour tester des technologies susceptibles d’évoluer avant leur arrivée dans une version stable. Microsoft précise même que certaines API expérimentales peuvent changer ou ne jamais être distribuées telles quelles.

Les utilisateurs ne doivent donc pas s’attendre à voir plusieurs gigaoctets de RAM libérés après Windows Update.

En revanche, si ces correctifs rejoignent les futures versions stables de WinUI et sont adoptés par davantage d’applications, ils pourront progressivement réduire certains problèmes de mémoire rencontrés dans les logiciels modernes de Windows 11.

Menow suit également les évolutions de Windows 11 26H2, dont Microsoft privilégie justement une évolution plus progressive du système cette année.