Mises à jour Samsung Galaxy : combien d’années votre smartphone sera-t-il supporté ?

Dernière mise à jour : 1er octobre 2026

Samsung fait aujourd’hui partie des constructeurs Android offrant les politiques de mises à jour les plus longues, mais tous les Galaxy ne bénéficient pas de sept ans de support.

Selon le modèle et sa génération, Samsung promet actuellement jusqu’à :

7 générations de mises à jour du système et 7 ans de sécurité sur plusieurs Galaxy S et Z récents ;

sur plusieurs Galaxy S et Z récents ; 6 générations d’Android et One UI et 6 ans de sécurité sur de nombreux Galaxy A récents ;

sur de nombreux Galaxy A récents ; 4 générations Android et 5 ans de sécurité sur plusieurs générations plus anciennes encore en circulation.

Un Galaxy S26, un Galaxy A57 et un Galaxy S23 n’ont donc pas du tout la même durée de vie logicielle.

Voici ce que Samsung garantit réellement pour les principaux smartphones Galaxy.

Sept ans de mises à jour ne concernent pas tous les Samsung Galaxy

Samsung a franchi un cap avec les Galaxy S24.

Pour les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, la marque a annoncé 7 générations de mises à niveau du système d’exploitation et 7 années de mises à jour de sécurité.

Cette politique a ensuite été conservée sur les générations premium suivantes.

Les Galaxy S25 bénéficient eux aussi de sept générations de mises à jour du système et sept ans de correctifs de sécurité à compter de leur lancement mondial.

Samsung applique également cette politique aux Galaxy S26.

En pratique :

Série Grandes mises à jour Sécurité Galaxy S26 7 générations 7 ans Galaxy S25 7 générations 7 ans Galaxy S24 7 générations 7 ans

Le Galaxy S24 FE bénéficie lui aussi de sept générations d’OS et sept années de sécurité.

Même politique pour les Galaxy S25 FE et S26 FE.

Galaxy S23 : quatre versions Android et cinq ans de sécurité

La série Galaxy S23 appartient encore à l’ancienne politique premium de Samsung.

Les :

Galaxy S23 ;

Galaxy S23+ ;

Galaxy S23 Ultra ;

bénéficient officiellement de quatre générations de mises à jour Android et jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité.

Ils ont été commercialisés sous Android 13.

Leur cycle prévu est donc :

Android 13 d’origine

→ Android 14

→ Android 15

→ Android 16

→ Android 17

Android 17 constitue ainsi la dernière grande version comprise dans l’engagement initial de Samsung pour les Galaxy S23.

Le téléphone pourra continuer à recevoir des correctifs après sa dernière grosse version Android tant que sa période de sécurité n’est pas terminée.

Le Galaxy S23 FE bénéficie de la même promesse : quatre générations de système et cinq ans de sécurité.

Galaxy S22 : Android 16 marque la fin des grosses mises à jour prévues

Samsung avait promis aux Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra :

quatre générations Android ;

jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité.

Ils ont été lancés sous Android 12.

Leur progression théorique est donc :

Android 12

→ Android 13

→ Android 14

→ Android 15

→ Android 16

Android 16 correspond à la quatrième grande mise à niveau prévue.

C’est pourquoi les Galaxy S22 ne font pas partie des appareils normalement attendus sous Android 17.

Ils restent néanmoins encore suivis côté sécurité.

Au 1er octobre 2026, Samsung classe les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra dans le programme trimestriel de correctifs de sécurité.

Galaxy S21 FE : encore suivi, mais désormais trimestriellement

Le Galaxy S21 FE faisait également partie de la politique de quatre générations Android et cinq ans de sécurité annoncée par Samsung.

Lancé avec Android 12, il arrive lui aussi au terme de ses grosses mises à niveau avec Android 16.

Au 1er octobre 2026, Samsung le maintient toujours dans sa liste des appareils recevant des mises à jour de sécurité trimestrielles.

Cela illustre parfaitement la différence entre :

fin des grandes mises à jour Android

et

fin du support de sécurité.

Les deux n’arrivent pas forcément au même moment.

Galaxy Z Fold6 et Flip6 : sept générations et sept ans

Samsung applique également sa politique longue durée aux pliables récents.

Les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 bénéficient de :

7 générations de mises à niveau du système ;

; 7 ans de mises à jour de sécurité.

C’est un changement majeur par rapport à la génération précédente.

Les Fold6 et Flip6 sont donc conçus pour recevoir des évolutions Android et One UI pendant une grande partie de leur durée de vie matérielle.

Galaxy Z Fold7, Flip7 et générations suivantes

Les Galaxy Z Fold7 et Flip7 appartiennent à la génération suivante de pliables premium.

Samsung continue de les maintenir activement : au 1er octobre 2026, les Fold7 et Flip7 figurent toujours dans la liste des appareils recevant des correctifs mensuels.

La même liste comprend également les :

Galaxy Z Fold8 ;

Galaxy Z Fold8 Ultra ;

Galaxy Z Flip8.

Ces appareils appartiennent donc à la génération actuelle de produits Galaxy suivis mensuellement.

Fold5 et Flip5 : quatre générations Android et cinq ans de sécurité

Les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont couverts par :

quatre générations de mises à jour du système d’exploitation ;

; cinq ans de mises à jour de sécurité.

Ils ont été lancés sous Android 13.

Leur parcours prévu est donc :

Android 13

→ Android 14

→ Android 15

→ Android 16

→ Android 17

Android 17 correspond à la dernière génération comprise dans leur engagement initial.

Fait intéressant : Samsung les maintient encore actuellement dans son programme de correctifs mensuels, contrairement aux Fold4 et Flip4, déjà passés au trimestriel.

Fold4 et Flip4 sont déjà passés aux correctifs trimestriels

Les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 bénéficiaient eux aussi de quatre générations Android et cinq années de sécurité.

Ils sont sortis sous Android 12, ce qui conduit leur cycle majeur jusqu’à Android 16.

Au 1er octobre 2026, Samsung les classe dans le programme de mises à jour de sécurité trimestrielles.

Cela signifie qu’ils sont toujours supportés, mais que les correctifs ne sont plus distribués au même rythme que sur les pliables récents.

Galaxy A57 et A37 : six générations Android et six ans de sécurité

Samsung ne réserve plus les politiques longues aux appareils haut de gamme.

Les Galaxy A57 5G et Galaxy A37 5G bénéficient officiellement de :

jusqu’à six générations de mises à jour Android et One UI ;

; six années de mises à jour de sécurité.

Samsung précise que ces six années sont comptées à partir de la première commercialisation mondiale des appareils concernés.

C’est une durée particulièrement importante pour des smartphones de milieu de gamme.

Galaxy A56, A36 et A26 : six générations eux aussi

La génération précédente bénéficie de la même politique.

Les :

Galaxy A56 5G ;

Galaxy A36 5G ;

Galaxy A26 5G ;

profitent de six générations Android et One UI et six années de mises à jour de sécurité.

Android 17 n’est donc qu’une étape relativement précoce de leur cycle logiciel.

Galaxy A27 : six générations et six ans

Le Galaxy A27 5G, lancé en 2026, bénéficie également d’un engagement de :

six générations Android et One UI ;

; jusqu’à six ans de sécurité à partir de son lancement.

La politique de six ans devient donc progressivement la norme sur une part croissante de la gamme Galaxy A.

Galaxy A18 : six ans également

Même l’entrée de gamme récente profite désormais d’un support beaucoup plus long.

Samsung annonce pour le Galaxy A18 :

six générations de mises à jour du système d’exploitation ;

; six années de mises à jour de sécurité.

Il y a encore quelques années, ce niveau de support était réservé aux appareils premium.

Galaxy A16 et A16 5G : un tournant dans l’entrée de gamme

Les Galaxy A16 et A16 5G ont marqué une évolution importante dans la politique logicielle de Samsung.

La marque garantit :

six générations de mises à jour logicielles ;

; six années de mises à jour de sécurité.

Samsung présentait cette durée comme un record pour cette catégorie lors de leur lancement.

Cela signifie qu’un smartphone d’entrée de gamme peut désormais rester suivi pendant une période beaucoup plus longue que certains anciens Galaxy S premium.

Galaxy A55 et A35 : quatre générations et cinq ans

Les Galaxy A55 5G et Galaxy A35 5G appartiennent à la politique précédente.

Ils bénéficient de :

quatre générations Android et One UI ;

; cinq années de mises à jour de sécurité.

Lancés sous Android 14, ils disposent donc d’un cycle majeur théorique allant jusqu’à :

Android 15

→ Android 16

→ Android 17

→ Android 18

Ils restent donc encore loin de leur dernière grosse mise à jour.

Galaxy A54 et A34 : Android 17 correspond à leur dernière grande version prévue

Les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G sont couverts par :

quatre générations de mises à jour Android ;

; cinq ans de mises à jour de sécurité.

Ils sont sortis sous Android 13.

Leur parcours prévu est donc :

Android 13

→ Android 14

→ Android 15

→ Android 16

→ Android 17

Android 17 constitue normalement leur dernière grosse mise à niveau comprise dans la promesse initiale.

Galaxy A25 : quatre générations et cinq ans

Le Galaxy A25 5G bénéficie lui aussi de :

quatre générations de système ;

cinq ans de mises à jour de sécurité.

Lancé sous Android 14, son cycle peut donc aller jusqu’à Android 18.

Galaxy A15 et A15 5G : quatre générations malgré leur prix

Samsung garantit également aux Galaxy A15 et A15 5G :

quatre générations de mises à jour du système d’exploitation ;

; cinq ans de mises à jour de sécurité.

Il s’agit là encore d’un engagement particulièrement intéressant pour des smartphones d’entrée de gamme.

Tableau récapitulatif des principaux Samsung Galaxy

Modèle / série Grandes mises à jour Sécurité Galaxy S26 7 générations 7 ans Galaxy S25 7 générations 7 ans Galaxy S25 FE 7 générations 7 ans Galaxy S24 7 générations 7 ans Galaxy S24 FE 7 générations 7 ans Galaxy S23 4 générations 5 ans Galaxy S23 FE 4 générations 5 ans Galaxy S22 4 générations 5 ans Galaxy S21 FE 4 générations 5 ans Galaxy Z Fold6 / Flip6 7 générations 7 ans Galaxy Z Fold5 / Flip5 4 générations 5 ans Galaxy Z Fold4 / Flip4 4 générations 5 ans Galaxy A57 / A37 6 générations 6 ans Galaxy A56 / A36 / A26 6 générations 6 ans Galaxy A27 6 générations 6 ans Galaxy A18 6 générations 6 ans Galaxy A16 / A16 5G 6 générations 6 ans Galaxy A55 / A35 4 générations 5 ans Galaxy A54 / A34 4 générations 5 ans Galaxy A25 4 générations 5 ans Galaxy A15 / A15 5G 4 générations 5 ans

Ce tableau reprend uniquement des engagements que Samsung a documentés pour les générations concernées.

Sept générations ne signifient pas sept nouvelles versions immédiatement

La formulation utilisée par Samsung est importante.

Lorsqu’un Galaxy bénéficie de sept générations de mises à jour du système, il ne reçoit évidemment pas sept mises à jour la même année.

Samsung parle de sept grandes générations successives d’Android et de One UI sur toute la durée de vie du produit.

Un smartphone lancé sous une génération Android donnée peut donc théoriquement continuer pendant plusieurs années après sa commercialisation.

La date exacte d’une mise à jour dépend néanmoins :

du pays ;

de la variante ;

de l’opérateur ;

du modèle ;

du calendrier de Samsung.

Samsung précise régulièrement que la disponibilité et le calendrier peuvent varier selon le marché.

Une mise à jour mensuelle ne signifie pas sept ans de mises à jour mensuelles

C’est une autre confusion fréquente.

Samsung distingue :

correctifs mensuels ;

; correctifs trimestriels ;

; correctifs semestriels.

La fréquence peut diminuer à mesure que le smartphone vieillit.

Au 1er octobre 2026, Samsung classe notamment dans le programme mensuel :

Galaxy S26 ;

Galaxy S25 ;

Galaxy S24 ;

Galaxy S23 ;

Galaxy Z Fold5 à Fold8 ;

Galaxy Z Flip5 à Flip8.

En revanche, sont déjà dans le programme trimestriel :

Galaxy S22 ;

Galaxy S21 FE ;

Galaxy Z Fold4 ;

Galaxy Z Flip4 ;

Galaxy A15 ;

Galaxy A16 ;

Galaxy A17 ;

Galaxy A25 ;

Galaxy A26 ;

Galaxy A35 ;

Galaxy A36 ;

Galaxy A37.

Samsung précise que ces listes sont révisées périodiquement.

Un appareil peut donc passer progressivement du mensuel au trimestriel avant d’atteindre la fin complète de son support.

Pourquoi un Galaxy A16 peut être supporté plus longtemps qu’un Galaxy S22

Cela peut paraître paradoxal.

Le Galaxy S22 était un appareil premium très coûteux lors de sa sortie.

Pourtant, il appartient à une génération où Samsung promettait quatre mises à niveau Android et cinq ans de sécurité.

Le Galaxy A16, beaucoup moins cher mais sorti plusieurs années plus tard, bénéficie de six générations et six années de sécurité.

La durée de support dépend donc avant tout de la politique en vigueur au moment de la sortie du modèle, pas simplement de son prix ou de sa puissance.

Les anciens Galaxy n’ont pas bénéficié rétroactivement des nouvelles politiques

Autre point important : Samsung n’a pas transformé automatiquement tous ses anciens smartphones en appareils bénéficiant de sept ans de mises à jour.

Quand la marque a annoncé les sept générations avec le Galaxy S24, cette nouvelle politique concernait cette génération et les appareils explicitement annoncés comme éligibles.

Un Galaxy S23 reste donc sur son engagement de quatre générations Android et cinq années de sécurité.

Même principe pour les Galaxy S22.

Il ne faut donc pas appliquer les règles des Galaxy S26 à un Galaxy sorti trois ou quatre ans auparavant.

Samsung maintient actuellement certains Galaxy plus anciens sans nouvelle version Android

Un téléphone peut continuer à recevoir des correctifs alors qu’il ne reçoit plus de nouvelle génération Android.

C’est précisément le rôle des mises à jour de sécurité.

Samsung indique actuellement que ses correctifs intègrent :

les vulnérabilités Android corrigées par Google ;

les vulnérabilités propres aux appareils Samsung.

La marque publie chaque mois son propre bulletin Samsung Mobile Security Release, avec les vulnérabilités corrigées.

Au mois de septembre 2026, Samsung continuait par exemple à publier des correctifs Android et Samsung spécifiques pour ses appareils Galaxy.

Comment vérifier si son Galaxy reçoit encore des correctifs ?

Samsung maintient une page officielle particulièrement utile :

Samsung Mobile Security > Security Updates > Scope

Cette page indique quels appareils reçoivent actuellement des correctifs :

mensuels ;

trimestriels ;

semestriels.

C’est une meilleure référence qu’une simple liste ancienne trouvée sur Internet.

Si votre Galaxy disparaît progressivement de ces programmes réguliers, cela indique généralement qu’il approche ou a atteint la fin de sa période normale de maintenance.

Comment vérifier la dernière mise à jour installée ?

Depuis un Galaxy :

Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation

Pour connaître le niveau du correctif Android :

Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur le logiciel > Niveau du correctif de sécurité Android

La date affichée correspond au niveau de sécurité intégré dans le firmware installé.

Elle ne correspond pas forcément au jour où Samsung vous a envoyé la mise à jour.

Quelle gamme Samsung possède aujourd’hui le meilleur support ?

En durée pure, les Galaxy premium récents restent les mieux placés.

Les familles bénéficiant de sept générations et sept années de sécurité comprennent notamment :

Galaxy S24 ;

Galaxy S24 FE ;

Galaxy S25 ;

Galaxy S25 FE ;

Galaxy S26 ;

plusieurs générations récentes de Galaxy Z.

Samsung a cependant fortement réduit l’écart avec le milieu et l’entrée de gamme.

Les Galaxy A57, A37, A56, A36, A26, A27, A18 et A16 bénéficient désormais de six générations ou six années de suivi selon les engagements annoncés par Samsung.

C’est probablement le changement le plus important de ces dernières années : la longévité logicielle n’est plus réservée aux Galaxy S et Z.

Les modèles à retenir

Pour simplifier :

7 générations + 7 ans

Galaxy S24 et générations S suivantes ;

Galaxy S24 FE, S25 FE et S26 FE ;

Galaxy Z Fold6 / Flip6 et plusieurs pliables suivants.

6 générations + 6 ans

Galaxy A57 / A37 ;

Galaxy A56 / A36 / A26 ;

Galaxy A27 ;

Galaxy A18 ;

Galaxy A16 / A16 5G.

4 générations + 5 ans

Galaxy S23 / S23 FE ;

Galaxy S22 ;

Galaxy Z Fold5 / Flip5 ;

Galaxy Z Fold4 / Flip4 ;

Galaxy A55 / A35 ;

Galaxy A54 / A34 ;

Galaxy A25 ;

Galaxy A15.

La règle à retenir est donc simple : ne regardez jamais uniquement l’âge ou le prix d’un Galaxy pour connaître sa durée de support. La politique logicielle annoncée pour chaque génération est beaucoup plus importante.

Samsung peut aussi modifier la fréquence des correctifs au fil du temps, sans que cela signifie immédiatement la fin du support.

Ce dossier sera mis à jour à mesure que Samsung ajoutera ou retirera des modèles de ses programmes de mises à jour mensuelles, trimestrielles et semestrielles.