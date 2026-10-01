Android 17 chez Samsung : quels Galaxy sont compatibles ?

Dernière mise à jour : 1er octobre 2026

Android 17 arrive sur les smartphones et tablettes Samsung sous la forme de One UI 9. La nouvelle interface est officiellement basée sur Android 17 et son déploiement stable a commencé en septembre 2026 sur les Galaxy les plus récents.

Mais tous les Galaxy actuellement sous One UI 8 ou One UI 8.5 ne recevront pas automatiquement Android 17.

La compatibilité dépend essentiellement de deux éléments : la version Android installée à la sortie du téléphone et le nombre de générations d’Android promises par Samsung pour ce modèle.

À partir des engagements officiels de Samsung, il est donc possible d’établir une liste beaucoup plus fiable des Galaxy compatibles.

Android 17 correspond à One UI 9 chez Samsung

Samsung a officialisé One UI 9 en mai 2026 en précisant clairement que cette nouvelle génération est basée sur Android 17.

Le constructeur a ensuite lancé son déploiement stable le 16 septembre 2026, d’abord sur :

Galaxy S26 ;

Galaxy S26+ ;

Galaxy S26 Ultra.

One UI 9 était déjà préinstallée sur les nouveaux :

Galaxy Z Fold8 Ultra ;

Galaxy Z Fold8 ;

Galaxy Z Flip8.

Recevoir One UI 9 signifie donc, pour cette génération, passer également à Android 17.

Galaxy S26 : Android 17 est déjà en cours de déploiement

Les Galaxy S26 ont été les premiers smartphones déjà commercialisés à recevoir officiellement One UI 9 stable.

Les trois modèles concernés sont :

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Le déploiement a démarré le 16 septembre en Corée avant de s’étendre à d’autres marchés.

Ces modèles ne posent donc plus réellement une question de compatibilité : Android 17 est confirmé et le déploiement a commencé.

Galaxy S25 : Android 17 est également garanti

Toute la famille Galaxy S25 reste très largement dans sa période de support :

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Ces appareils appartiennent à la génération bénéficiant de la politique logicielle longue durée de Samsung.

Ils sont donc compatibles avec Android 17 et One UI 9.

Pour eux, Android 17 n’est d’ailleurs qu’une étape parmi plusieurs futures versions Android.

Galaxy S24 : aucun doute sur Android 17

La situation est également très claire pour :

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Samsung a inauguré avec la série Galaxy S24 une politique particulièrement longue : sept générations de mises à niveau du système d’exploitation et sept années de mises à jour de sécurité.

Les S24 étant sortis sous Android 14, Android 17 se situe très tôt dans leur cycle.

Ils doivent donc continuer bien au-delà d’Android 17.

Galaxy S23 : Android 17 sera la dernière grande mise à jour prévue

C’est probablement la génération la plus intéressante de cette liste.

Samsung a commercialisé les :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

sous Android 13.

Le constructeur leur a promis quatre générations de mises à jour Android et cinq années de correctifs de sécurité.

Le calcul est donc :

Android 13 d’origine

→ Android 14

→ Android 15

→ Android 16

→ Android 17

Android 17 constitue ainsi la quatrième et dernière grande mise à niveau prévue par l’engagement initial de Samsung pour les Galaxy S23.

Ils pourront continuer à recevoir des correctifs de sécurité après cette mise à niveau, mais Android 18 ne fait pas partie de la promesse initiale.

Galaxy S23 FE : Android 17 est également prévu

Le Galaxy S23 FE bénéficie lui aussi de quatre générations de mises à jour Android et de cinq années de correctifs de sécurité. Samsung l’a confirmé lors de sa présentation.

Comme il est sorti sous Android 13, son parcours prévu mène également jusqu’à :

Android 17.

Il appartient donc bien à la liste des Galaxy compatibles.

Galaxy S22 : Android 17 n’est pas prévu

Les :

Galaxy S22 ;

Galaxy S22+ ;

Galaxy S22 Ultra ;

constituent la frontière importante.

Samsung leur avait promis quatre générations de mises à niveau Android.

Ils sont sortis sous Android 12 :

Android 12

→ Android 13

→ Android 14

→ Android 15

→ Android 16

Android 16 correspond donc à leur quatrième mise à niveau majeure.

Android 17 se situe au-delà de l’engagement logiciel annoncé pour la série S22.

Ils ne doivent donc pas être présentés comme compatibles avec One UI 9 / Android 17.

Galaxy S21 FE : même situation que les Galaxy S22

Le Galaxy S21 FE faisait lui aussi partie des appareils auxquels Samsung promettait quatre générations de mises à niveau Android.

Commercialisé sous Android 12, son cycle prévu se termine lui aussi avec Android 16.

Le Galaxy S21 FE ne fait donc pas partie des appareils attendus sous Android 17.

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont encore plus anciens et se situent eux aussi hors du cycle Android 17.

Tableau des Galaxy S compatibles avec Android 17

Smartphone Android 17 Galaxy S26 Oui – stable en cours Galaxy S26+ Oui – stable en cours Galaxy S26 Ultra Oui – stable en cours Galaxy S25 Oui Galaxy S25+ Oui Galaxy S25 Ultra Oui Galaxy S25 Edge Oui Galaxy S25 FE Oui Galaxy S24 Oui Galaxy S24+ Oui Galaxy S24 Ultra Oui Galaxy S24 FE Oui Galaxy S23 Oui – dernière grande version prévue Galaxy S23+ Oui – dernière grande version prévue Galaxy S23 Ultra Oui – dernière grande version prévue Galaxy S23 FE Oui – dernière grande version prévue Galaxy S22 / S22+ / Ultra Non prévu Galaxy S21 FE Non prévu

Quels Galaxy Z Fold et Z Flip recevront Android 17 ?

La situation est également assez simple du côté des pliables.

Les modèles concernés comprennent :

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Les Fold8 et Flip8 sont déjà livrés directement avec One UI 9.

Les générations précédentes restent suffisamment récentes pour recevoir Android 17.

Galaxy Z Fold5 et Flip5 : Android 17 sera la dernière grosse mise à jour prévue

Les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 sont sortis sous Android 13.

Samsung leur garantit :

quatre générations de mises à jour Android ;

; cinq années de correctifs de sécurité.

Leur cycle est donc :

Android 13

→ Android 14

→ Android 15

→ Android 16

→ Android 17

Comme pour les Galaxy S23, Android 17 représente donc la dernière grande version comprise dans leur engagement initial.

Galaxy Z Fold4 et Flip4 s’arrêtent avant Android 17

Les Fold4 et Flip4 sont sortis sous Android 12 avec quatre mises à niveau majeures prévues.

Leur dernière génération attendue est donc Android 16.

Android 17 n’est pas inclus dans leur politique initiale.

Tableau des Galaxy Z

Modèle Android 17 Galaxy Z Fold8 Ultra Oui – préinstallé Galaxy Z Fold8 Oui – préinstallé Galaxy Z Flip8 Oui – préinstallé Galaxy Z Fold7 Oui Galaxy Z Flip7 Oui Galaxy Z Fold6 Oui Galaxy Z Flip6 Oui Galaxy Z Fold5 Oui – dernière grande version prévue Galaxy Z Flip5 Oui – dernière grande version prévue Galaxy Z Fold4 Non prévu Galaxy Z Flip4 Non prévu

Galaxy A56, A36 et A26 : Android 17 est largement assuré

Samsung a considérablement renforcé la politique de support de ses Galaxy A récents.

Les :

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

bénéficient officiellement de six générations de mises à jour Android et One UI ainsi que de six années de mises à jour de sécurité.

Ils ont été commercialisés avec Android 15.

Ils peuvent donc théoriquement évoluer jusqu’à Android 21 :

Android 15

→ Android 16

→ Android 17

→ Android 18

→ Android 19

→ Android 20

→ Android 21

Android 17 se trouve donc seulement au début de leur cycle.

Galaxy A57 et A37 : eux aussi compatibles

Samsung a renouvelé cette politique en 2026 avec les :

Galaxy A57 5G

Galaxy A37 5G

La marque annonce là encore jusqu’à six générations de mises à niveau du système d’exploitation.

Ces deux smartphones font donc naturellement partie des Galaxy compatibles avec Android 17.

Galaxy A55 et A35 : quatre générations Android suffisent largement

Les Galaxy A55 5G et A35 5G sont sortis en 2024.

Samsung leur promet quatre générations de mises à jour Android et One UI ainsi que cinq années de correctifs de sécurité.

Partis d’Android 14, ils peuvent donc évoluer jusqu’à :

Android 15 ;

Android 16 ;

Android 17 ;

; Android 18.

Android 17 est donc officiellement compris dans leur cycle logiciel.

Galaxy A54 et A34 : Android 17 sera leur dernière grosse version

Les Galaxy A54 5G et A34 5G sont sortis sous Android 13.

Samsung leur garantit également quatre générations de mises à jour du système d’exploitation.

Leur cycle mène donc à :

Android 14

→ Android 15

→ Android 16

→ Android 17

Comme les S23 et Fold5, Android 17 doit être leur dernière grande version Android prévue.

C’est une information particulièrement intéressante puisque ces deux smartphones restent encore très répandus.

Galaxy A25 et A15 : Android 17 est également prévu

Le Galaxy A25 5G bénéficie officiellement de quatre générations de mises à jour du système d’exploitation et cinq années de mises à jour de sécurité.

Il est sorti sous Android 14.

Son cycle doit donc aller jusqu’à Android 18, ce qui inclut Android 17.

Même constat pour :

Galaxy A15

Galaxy A15 5G

Samsung annonce là encore quatre générations de mises à jour OS et cinq années de sécurité.

Ils sont donc compatibles avec Android 17.

Galaxy A16 : Samsung lui promet six générations de mises à jour

Les Galaxy A16 et A16 5G constituent une évolution importante dans l’entrée de gamme.

Samsung leur garantit officiellement :

six générations de mises à jour du système d’exploitation ;

; six années de correctifs de sécurité.

Android 17 est donc très largement compris dans leur période de support.

Galaxy A17 : Android 17 ne pose aucun problème

Samsung applique également six générations de mises à niveau Android et One UI au Galaxy A17 5G, avec six ans de correctifs de sécurité.

Ce modèle reste donc lui aussi compatible avec Android 17.

Galaxy A18 : suffisamment récent pour continuer bien après Android 17

Samsung a présenté le Galaxy A18 en septembre 2026 en confirmant six générations de mises à jour du système d’exploitation et six années de correctifs de sécurité.

Android 17 ne constitue donc évidemment pas sa dernière évolution.

Tableau des principaux Galaxy A compatibles

Galaxy A Android 17 Galaxy A57 5G Oui Galaxy A56 5G Oui Galaxy A55 5G Oui Galaxy A54 5G Oui – dernière grande version prévue Galaxy A37 5G Oui Galaxy A36 5G Oui Galaxy A35 5G Oui Galaxy A34 5G Oui – dernière grande version prévue Galaxy A26 5G Oui Galaxy A25 5G Oui Galaxy A18 Oui Galaxy A17 / A17 5G Oui Galaxy A16 / A16 5G Oui Galaxy A15 / A15 5G Oui

Cette liste privilégie les modèles dont le cycle Android peut être établi à partir d’un engagement Samsung documenté.

Galaxy A53, A33 et A73 : Android 17 n’est pas prévu

Ces appareils appartiennent à une génération plus ancienne.

Samsung avait inclus plusieurs Galaxy A de cette période dans son programme de quatre mises à niveau Android.

Les Galaxy A53, A33 et A73 ont toutefois été lancés sous Android 12.

Quatre générations les conduisent donc jusqu’à :

Android 16.

Android 17 se situe hors du cycle prévu.

Quelles Galaxy Tab sont compatibles avec Android 17 ?

Plusieurs tablettes Samsung sont également concernées.

Les plus importantes sont :

Galaxy Tab S12 Ultra

Galaxy Tab S12+

série Galaxy Tab S11 ;

série Galaxy Tab S10 ;

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE ;

Galaxy Tab S9 FE+.

La série Galaxy Tab S9 est particulièrement simple à vérifier.

Samsung lui a promis quatre générations de mises à jour Android et One UI et cinq années de sécurité.

Les Tab S9 étant sorties sous Android 13 :

Android 14

→ Android 15

→ Android 16

→ Android 17

Android 17 doit donc constituer leur dernière grosse version comprise dans cet engagement.

Même principe pour les Tab S9 FE et S9 FE+, elles aussi garanties pour quatre générations de mises à jour.

Galaxy Tab S8 : Android 17 n’est pas prévu

Les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra étaient couvertes par la politique de quatre générations Android de Samsung.

Mais elles sont sorties sous Android 12.

Leur parcours prévu s’arrête donc avec Android 16.

Elles ne font pas partie des tablettes attendues sous Android 17.

Résumé : les principales familles Samsung compatibles avec Android 17

Au 1er octobre 2026, les principales familles concernées sont donc :

Galaxy S

S26 ;

S25 ;

S24 ;

S23 et S23 FE.

Galaxy Z

Fold8 / Flip8 ;

Fold7 / Flip7 ;

Fold6 / Flip6 ;

Fold5 / Flip5.

Galaxy A

A57 / A56 / A55 / A54 ;

A37 / A36 / A35 / A34 ;

A26 / A25 ;

A18 / A17 / A16 / A15.

Galaxy Tab

Tab S12 ;

Tab S11 ;

Tab S10 ;

Tab S9 et Tab S9 FE.

Les Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4, Galaxy S21 FE et Galaxy Tab S8 font partie des modèles importants dont le cycle Android prévu s’arrête avant Android 17.

Quels Galaxy reçoivent Android 17 en dernier pour la dernière fois ?

Plusieurs appareils compatibles sont particulièrement intéressants parce qu’Android 17 constitue leur dernière grande mise à niveau prévue.

C’est le cas notamment des :

Galaxy S23 ;

Galaxy S23+ ;

Galaxy S23 Ultra ;

Galaxy S23 FE ;

Galaxy Z Fold5 ;

Galaxy Z Flip5 ;

Galaxy A54 5G ;

Galaxy A34 5G ;

Galaxy Tab S9 ;

Galaxy Tab S9+ ;

Galaxy Tab S9 Ultra ;

Galaxy Tab S9 FE ;

Galaxy Tab S9 FE+.

Ils continueront pour certains à recevoir des correctifs de sécurité après Android 17, mais une éventuelle arrivée d’Android 18 irait au-delà de l’engagement initial de Samsung.

Pourquoi certaines listes Android 17 sont beaucoup plus longues ?

Parce qu’il existe une différence entre :

« ce téléphone est suffisamment récent »

et

« Samsung a promis suffisamment de générations Android pour atteindre Android 17 ».

Pour construire ce dossier, nous avons privilégié la seconde méthode.

Samsung est passé au fil des années :

de trois générations Android ;

à quatre générations sur de nombreux Galaxy ;

puis sept générations sur les Galaxy S24 et plusieurs modèles premium récents ;

et six générations sur plusieurs Galaxy A récents.

C’est pour cette raison qu’un Galaxy A16 peut encore disposer de nombreuses mises à jour devant lui alors qu’un Galaxy S22, pourtant beaucoup plus haut de gamme, arrive au terme de ses grosses mises à niveau Android.

Comment vérifier Android 17 sur son Galaxy ?

Sur un Samsung Galaxy :

Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation

Samsung recommande également Samsung Members pour consulter les informations de disponibilité propres au modèle et au pays.

Le déploiement se fait progressivement.

Deux appareils du même modèle peuvent recevoir One UI 9 à des dates différentes selon :

le pays ;

le CSC ;

l’opérateur ;

la variante du smartphone.

La présence d’Android 17 en Corée ou aux États-Unis ne signifie donc pas automatiquement qu’il est déjà téléchargeable en France.

Android 17 est déjà en route, mais tous les Galaxy ne le recevront pas en même temps

La compatibilité Samsung est désormais assez claire.

Les générations Galaxy S23 et ultérieures, Z Fold5/Flip5 et ultérieures ainsi que de nombreux Galaxy A sortis depuis 2023 restent dans le cycle Android 17.

À l’inverse, plusieurs appareils encore parfaitement utilisables, notamment les Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4 et Galaxy Tab S8, arrivent au terme du nombre de mises à niveau majeures promis par Samsung avec Android 16.

Le calendrier est une question différente de la compatibilité : un smartphone peut être officiellement éligible à Android 17 tout en attendant encore plusieurs semaines avant de recevoir One UI 9 en France.

Pour suivre les dates, les nouvelles fonctions et les premières versions françaises, notre guide complet One UI 9 est mis à jour au fur et à mesure du déploiement.