Mises à jour Xiaomi, Redmi et POCO : combien d’années chaque smartphone sera-t-il supporté ?

Dernière mise à jour : 1er octobre 2026

Acheter un Xiaomi, un Redmi ou un POCO ne donne pas automatiquement droit à la même durée de mises à jour. Selon le modèle, le support peut s’arrêter après quelques versions d’Android ou se prolonger pendant six ans ou davantage pour les correctifs de sécurité.

Xiaomi publie désormais une partie de ces informations dans son Security Center. Pour de nombreux appareils, il est possible de connaître précisément :

la version Android installée à la sortie ;

les futures versions Android prévues ;

la fréquence des correctifs ;

la date de fin du support de sécurité.

La règle générale de Xiaomi reste relativement prudente : le constructeur promet au minimum deux ans de correctifs de sécurité après la première commercialisation, avec trois ans ou davantage pour certains modèles. Dans les faits, les appareils récents haut de gamme et plusieurs Redmi bénéficient désormais de politiques beaucoup plus longues.

Mises à jour Android et mises à jour de sécurité : ce n’est pas la même chose

Deux durées doivent toujours être distinguées.

Une mise à jour Android majeure fait passer le smartphone d’Android 16 à Android 17, puis Android 18, par exemple.

Une mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités sans nécessairement changer de version Android.

Un téléphone peut donc ne plus recevoir de nouvelle version Android tout en continuant à recevoir des correctifs pendant plusieurs années.

Xiaomi indique également que la fréquence des correctifs peut être trimestrielle. De nombreux appareils récents du Security Center sont ainsi annoncés avec un rythme d’environ 90 jours.

Xiaomi 17 : jusqu’à Android 21 et six ans de sécurité

La génération Xiaomi 17 marque une nette progression de la durée de support.

Le Xiaomi 17 est livré sous Android 16 et Xiaomi prévoit officiellement :

Android 17 ;

Android 18 ;

Android 19 ;

Android 20 ;

Android 21.

Cela représente cinq grandes mises à jour Android après la version d’origine.

Les correctifs de sécurité sont annoncés jusqu’en février 2032, soit environ six ans après sa commercialisation.

La même politique est indiquée pour le Xiaomi 17 Ultra.

Modèle Android à la sortie Dernier Android prévu Sécurité jusqu’à Xiaomi 17 Android 16 Android 21 Février 2032 Xiaomi 17 Ultra Android 16 Android 21 Février 2032

Pour un acheteur qui conserve son téléphone longtemps, cette politique devient donc nettement plus intéressante que celle appliquée à plusieurs générations précédentes.

Xiaomi 17T et 17T Pro : quatre grandes mises à jour Android

Les Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro sont également livrés avec Android 16.

Xiaomi prévoit ensuite :

Android 17 ;

Android 18 ;

Android 19 ;

Android 20.

Ils disposent donc de quatre mises à niveau Android majeures, avec des correctifs de sécurité annoncés jusqu’en juin 2032.

Modèle Android à la sortie Dernier Android prévu Sécurité jusqu’à Xiaomi 17T Android 16 Android 20 Juin 2032 Xiaomi 17T Pro Android 16 Android 20 Juin 2032

Xiaomi 15 : une politique différente selon les modèles

La série Xiaomi 15 montre pourquoi il faut vérifier chaque référence individuellement.

Le Xiaomi 15 Ultra, commercialisé avec Android 15, doit recevoir :

Android 16 ;

Android 17 ;

Android 18 ;

Android 19.

Son support de sécurité court jusqu’en février 2031.

Le Xiaomi 15T suit lui aussi jusqu’à Android 19, avec une fin des correctifs prévue en septembre 2031.

Le Xiaomi 15T Pro va plus loin puisqu’Android 20 apparaît également parmi ses futures versions.

Modèle Android à la sortie Dernier Android prévu Fin de sécurité Xiaomi 15 Ultra Android 15 Android 19 Février 2031 Xiaomi 15T Android 15 Android 19 Septembre 2031 Xiaomi 15T Pro Android 15 Android 20 Septembre 2031

La fiche actuelle du Security Center pour le Xiaomi 15 doit être interprétée avec prudence car les informations indexées ne sont pas aussi homogènes que pour l’Ultra et les modèles T.

Xiaomi 14 et 14 Ultra : jusqu’à Android 18

Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra sont sortis sous Android 14.

Xiaomi prévoit officiellement :

Android 15 ;

Android 16 ;

Android 17 ;

Android 18.

Ils bénéficient donc de quatre grandes mises à jour Android.

Les correctifs de sécurité sont annoncés jusqu’en février 2029.

Les Xiaomi 14T et 14T Pro bénéficient de la même progression jusqu’à Android 18, avec une fin de support de sécurité prévue en septembre 2029.

Modèle Dernier Android prévu Correctifs jusqu’à Xiaomi 14 Android 18 Février 2029 Xiaomi 14 Ultra Android 18 Février 2029 Xiaomi 14T Android 18 Septembre 2029 Xiaomi 14T Pro Android 18 Septembre 2029

Xiaomi 13T et 13T Pro : Android 17 sera la dernière grande version prévue

Les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro constituent un cas particulièrement clair.

Ils sont sortis sous Android 13 et Xiaomi a prévu :

Android 14 → Android 15 → Android 16 → Android 17.

Android 17 représente donc leur quatrième et dernière grande mise à niveau actuellement annoncée.

Les correctifs de sécurité restent prévus jusqu’en juillet 2028.

Cela signifie que la fin des mises à jour Android ne correspondra pas immédiatement à la fin du support du téléphone.

Redmi Note 15 : quatre versions Android et six ans de sécurité

La série Redmi Note 15 bénéficie d’une politique particulièrement généreuse.

Les principaux modèles sont sortis sous Android 15 et Xiaomi prévoit :

Android 16 ;

Android 17 ;

Android 18 ;

Android 19.

Cela concerne :

Redmi Note 15 ;

Redmi Note 15 5G ;

Redmi Note 15 Pro ;

Redmi Note 15 Pro 5G ;

Redmi Note 15 Pro+ 5G.

Leur support de sécurité est prévu jusqu’en janvier 2032.

Série Android d’origine Dernier Android prévu Sécurité Redmi Note 15 Android 15 Android 19 Janvier 2032 Redmi Note 15 5G Android 15 Android 19 Janvier 2032 Redmi Note 15 Pro Android 15 Android 19 Janvier 2032 Redmi Note 15 Pro 5G Android 15 Android 19 Janvier 2032 Redmi Note 15 Pro+ 5G Android 15 Android 19 Janvier 2032

C’est désormais une durée de support comparable à celle que l’on attend plutôt d’un smartphone haut de gamme.

Redmi 15 : attention aux différences entre variantes

Même lorsqu’ils portent presque le même nom, deux Redmi peuvent avoir des durées très différentes.

Le Redmi 15 et le Redmi 15 5G sont annoncés jusqu’à Android 17, avec des correctifs jusqu’en 2029.

Les Redmi 15C et Redmi 15C 5G vont beaucoup plus loin :

Android 16 ;

Android 17 ;

Android 18 ;

Android 19.

Leur support de sécurité court jusqu’en 2031.

Modèle Dernier Android prévu Fin du support sécurité Redmi 15 Android 17 Octobre 2029 Redmi 15 5G Android 17 Août 2029 Redmi 15C Android 19 Octobre 2031 Redmi 15C 5G Android 19 Septembre 2031

Le prix ou le positionnement commercial ne permet donc pas toujours de deviner la durée de support.

Redmi A7 Pro : jusqu’à Android 20

Le Redmi A7 Pro illustre encore davantage ce changement.

Il est lancé sous Android 16 et Xiaomi prévoit :

Android 17 ;

Android 18 ;

Android 19 ;

Android 20.

La fin des correctifs de sécurité est annoncée pour avril 2032.

Même sur l’entrée de gamme, certains modèles Xiaomi disposent donc désormais d’un cycle logiciel de plusieurs années.

Les Redmi Note 13 approchent déjà de leur limite

La génération Redmi Note 13 bénéficie d’un support nettement moins long.

Le Redmi Note 13 Pro, le Redmi Note 13 Pro 5G et le Redmi Note 13 Pro+ 5G ont été lancés sous Android 13.

Leur dernière version prévue est Android 16.

Les dates de fin de sécurité varient selon les variantes, généralement entre 2027 et 2028.

Cette différence avec les Redmi Note 15 montre à quel point Xiaomi a allongé ses engagements en quelques générations.

Les Xiaomi 12 et 12T arrivent également en fin de parcours

La série Xiaomi 12 appartient à une politique plus ancienne.

Le Xiaomi 12T, par exemple, a été lancé sous Android 12 et doit recevoir jusqu’à Android 15.

Ses correctifs sont annoncés jusqu’en août 2026.

Les appareils de cette période ne bénéficient donc pas des engagements de cinq ou six ans que Xiaomi applique désormais à certains modèles récents.

Combien d’années de mises à jour pour les POCO ?

La marque POCO est incluse dans la politique générale de sécurité de Xiaomi.

Xiaomi précise explicitement que sa politique de correctifs couvre les smartphones Xiaomi, Redmi et POCO.

En revanche, il n’existe pas actuellement une règle universelle du type « tous les POCO reçoivent quatre ou cinq versions Android ».

La durée dépend du modèle.

C’est particulièrement important pour les POCO F, X, M et C : deux appareils de générations proches peuvent ne pas recevoir le même nombre de versions Android.

Le Security Center de Xiaomi reste donc la meilleure référence lorsqu’une fiche détaillée existe pour le modèle concerné.

POCO F7, F7 Pro et F7 Ultra : des modèles encore largement supportés

Les POCO F7, F7 Pro et F7 Ultra appartiennent à la génération 2025 et restent évidemment dans leur cycle de support.

Le POCO F7 Ultra a été lancé sous HyperOS 2 et Android 15. Xiaomi confirme toujours sa commercialisation internationale et le suivi logiciel de cette génération, mais sa page produit publique ne donne pas à elle seule un calendrier aussi détaillé que celui fourni dans le Security Center pour certains Xiaomi et Redmi.

Il serait donc trompeur de leur attribuer ici une date de fin précise sans fiche officielle équivalente.

La même prudence s’applique au POCO X7 Pro.

Menow actualisera ce tableau lorsqu’une durée officielle précise sera publiée pour chaque variante européenne.

HyperOS peut continuer à évoluer sans nouvelle version Android

La durée du support Android et celle de HyperOS ne doivent pas non plus être confondues.

Un appareil peut recevoir :

une nouvelle version de HyperOS ;

de nouvelles applications système ;

des fonctions supplémentaires ;

des correctifs ;

des optimisations ;

sans forcément changer de génération Android.

À l’inverse, une grande version de HyperOS peut être étroitement associée à une nouvelle version Android sur les appareils récents.

Pour la génération actuelle, notre dossier consacré à HyperOS 4 suit séparément les modèles compatibles et le calendrier de déploiement.

Comment vérifier la date de fin de support de son Xiaomi ?

Le moyen le plus fiable consiste à consulter le Xiaomi Security Center.

Pour les appareils documentés, Xiaomi fournit directement quatre informations :

Release Date

Date de commercialisation prise comme référence.

OS Version – Shipped

Version Android installée d’origine.

OS Version – Future

Versions Android que Xiaomi prévoit encore de distribuer.

Security Update EOL

Date de fin prévue des correctifs de sécurité.

C’est cette dernière ligne qui permet de savoir jusqu’à quand Xiaomi considère réellement l’appareil comme maintenu.

Une fréquence de 90 jours ne veut pas dire une mise à jour exactement tous les trois mois

Beaucoup de smartphones Xiaomi récents affichent une fréquence de mise à jour de 90 jours.

Il faut comprendre cette indication comme une politique de maintenance, pas comme une promesse qu’une notification OTA arrivera exactement tous les trois mois à date fixe.

Xiaomi précise également que certains correctifs dépendant des fournisseurs de puces peuvent être intégrés ultérieurement.

Le pays, l’opérateur et la variante du firmware peuvent également faire varier la date réelle de distribution.

Que se passe-t-il lorsqu’un Xiaomi arrive en fin de support ?

Xiaomi maintient une liste EOL, pour End of Life.

Lorsqu’un appareil rejoint cette liste, Xiaomi indique ne plus maintenir normalement :

les mises à jour logicielles ;

les mises à jour du firmware ;

les correctifs de sécurité.

Le constructeur précise néanmoins qu’une vulnérabilité particulièrement grave peut exceptionnellement justifier un correctif même après l’entrée en fin de vie.

Cela ne transforme pas pour autant le téléphone en appareil de nouveau officiellement supporté.

Tableau rapide des principaux modèles récents

Smartphone Dernier Android actuellement prévu Sécurité jusqu’à Xiaomi 17 Android 21 Février 2032 Xiaomi 17 Ultra Android 21 Février 2032 Xiaomi 17T Android 20 Juin 2032 Xiaomi 17T Pro Android 20 Juin 2032 Xiaomi 15 Ultra Android 19 Février 2031 Xiaomi 15T Android 19 Septembre 2031 Xiaomi 15T Pro Android 20 Septembre 2031 Xiaomi 14 Android 18 Février 2029 Xiaomi 14 Ultra Android 18 Février 2029 Xiaomi 14T Android 18 Septembre 2029 Xiaomi 14T Pro Android 18 Septembre 2029 Xiaomi 13T Android 17 Juillet 2028 Xiaomi 13T Pro Android 17 Juillet 2028 Redmi Note 15 Android 19 Janvier 2032 Redmi Note 15 5G Android 19 Janvier 2032 Redmi Note 15 Pro Android 19 Janvier 2032 Redmi Note 15 Pro 5G Android 19 Janvier 2032 Redmi Note 15 Pro+ 5G Android 19 Janvier 2032 Redmi 15 Android 17 Octobre 2029 Redmi 15 5G Android 17 Août 2029 Redmi 15C Android 19 Octobre 2031 Redmi 15C 5G Android 19 Septembre 2031 Redmi A7 Pro Android 20 Avril 2032

Ces dates sont celles publiées par Xiaomi au moment de la dernière mise à jour de ce dossier et peuvent évoluer si le constructeur prolonge sa politique.

Quels Xiaomi offrent aujourd’hui le support le plus long ?

Parmi les modèles documentés actuellement, les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra figurent parmi les mieux lotis.

Ils doivent passer d’Android 16 à Android 21 et rester couverts par des correctifs de sécurité jusqu’en 2032.

Les Redmi Note 15 sont également bien positionnés avec quatre grandes mises à jour Android et environ six ans de support de sécurité.

Le changement est notable : Xiaomi est passé d’une politique parfois limitée à deux ou trois années sur d’anciennes générations à des engagements beaucoup plus longs sur plusieurs smartphones récents.

Il reste néanmoins impossible de résumer toute la gamme par une seule règle.

La durée de support doit être vérifiée modèle par modèle, particulièrement chez Redmi et POCO.

Ce dossier sera actualisé lorsque Xiaomi modifiera ses dates EOL ou ajoutera de nouvelles générations au Security Center.